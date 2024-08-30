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Новини
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США не надають допомогу Україні в розслідуванні інциденту щодо F-16, - Пентагон

Пентагон прокоментував втрату Україною винищувача F-16

Сполучені Штати не отримували від України запитів на допомогу в розслідуванні інциденту щодо втрати українськими силами першого винищувача F-16. 

Про це заявила заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони США.

Коментуючи ситуацію із падінням винищувача F-16 в Україні, внаслідок чого загинув льотчик Месь, Сінгх заявила, що США не отримували від України запитів на допомогу в розслідуванні інциденту.

"Я бачила повідомлення, але не маю інформації про надання допомоги з нашого боку або запитів про неї з боку України", - зазначила Сінгх.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Український винищувач F-16 зазнав катастрофи під час відбиття ракетного удару з боку РФ, льотчик загинув, - Генштаб

Речниця Пентагону наголосила, що лише українська сторона може коментувати питання авіатрощі, і Пентагон не підтверджує інформацію про причини аварії.

Сінгх зауважила, що США не коментують деталі інциденту чи можливого виходу з ладу електронного обладнання на борту винищувачів, і закликала звертатися по коментарі безпосередньо до України.

Вона також відмовилася коментувати питання щодо кількості F-16, які вже є в Україні або плануються до відправлення, оскільки це питання оперативної безпеки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": F-16 пілота Меся був збитий ЗРК Patriot через дискоординацію між підрозділами, - "слуга народу" Безугла

"Я не буду вдаватися в деталі щодо кількості F-16 в Україні. Це питання для української сторони", – наголосила вона.

У Міноборони США додали, що бойова авіація є надзвичайно складною і що Штати пишаються тим, що змогли тренувати українських льотчиків як у США, так і за допомогою союзників. 

Що передувало?

Ввечері 29 серпня в Генеральному штабі України підтвердили втрату винищувача F-16 під час російського ракетного удару по Україні.

Перед цим стало відомо, що 26 серпня під час відбиття російського ракетного удару загинув льотчик Олексій Месь.

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Автор: 

авіакатастрофа (1097) Пентагон (1417) США (22643) Сінгх Сабріна (48) F16 F-16 (673)


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Топ коментарі
+6
Заголовок виглядає так, начебто США відмовляються надавати допомогу у розслідуванні.
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30.08.2024 09:38
+3
Як зазначив командувач ПС (генерал-лейтенант Микола Олещук), вище керівництво відразу отримало доповідь про катастрофу. Отримали попередній звіт і партнери зі США, які долучилися до розслідування.
Хтось нас злегка "водить за носа".
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30.08.2024 14:03
+1
Ну а навіщо Америці антиреклама? А наші проведуть незалежне розслідування і спишуть на помилку пілота, з нього ж свідчення вже не візьмеш...
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30.08.2024 09:40
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Літак же ж амерів - могли б допустити до розслідування
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30.08.2024 09:36 Відповісти
Як зазначив командувач ПС (генерал-лейтенант Микола Олещук), вище керівництво відразу отримало доповідь про катастрофу. Отримали попередній звіт і партнери зі США, які долучилися до розслідування.
Хтось нас злегка "водить за носа".
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30.08.2024 14:03 Відповісти
Заголовок виглядає так, начебто США відмовляються надавати допомогу у розслідуванні.
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30.08.2024 09:38 Відповісти
дерьмака писанина і його банди
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30.08.2024 10:43 Відповісти
Ну а навіщо Америці антиреклама? А наші проведуть незалежне розслідування і спишуть на помилку пілота, з нього ж свідчення вже не візьмеш...
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30.08.2024 09:40 Відповісти
Значить, там наша вина.
А от відмова коментувати кількість мені сподобалась.
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30.08.2024 09:42 Відповісти
Пункт призначення: побратим його загинув 25 серпня 2023 року, а він 26 серпня 2024 року...
R.I.P. - C.У.М.
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30.08.2024 09:46 Відповісти
Так написали ж наче вже про "дружній вогонь"
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30.08.2024 10:29 Відповісти
Як завжди, будуть кілька років "розслідувати" поки всім не стане пiхуй.
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30.08.2024 10:53 Відповісти
Хіба тут написано що не нададуть допомогу в розслідуванні? Тут написано, що не володіють інформацією, і не більше того. Крім того, при авіакатастрофах в розслідуванні завжди беруть участь представники фірми-виробника. Так що заголовок такий собі...
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30.08.2024 11:26 Відповісти
А шо нам дали Пэтриот и Ф-16, а систему свой-чужой не дали?
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30.08.2024 11:44 Відповісти
Им и так все ясно. Со спутника видно пуск Пэтриота и уничтожение самолета. Нам м врагов не надо, сами управимся, б-дь.
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30.08.2024 11:45 Відповісти
Охота за крылатой ракетой на марше, врядли требует от пилота сверспособностей, это для него как учебная цель, летящая по относительной прямой, даже если она меняет направление полета, в ней нет противника, способного хоть как-то противодействовать поражению своей машины. Судя по тому, что пилот не катапультировался, гибель самолета была мгновенной, либо своя ПВО, либо все призошло на слишком малой высоте, из-за технической неисправности.
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30.08.2024 12:30 Відповісти
 
 