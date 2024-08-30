США не надають допомогу Україні в розслідуванні інциденту щодо F-16, - Пентагон

Сполучені Штати не отримували від України запитів на допомогу в розслідуванні інциденту щодо втрати українськими силами першого винищувача F-16.

Про це заявила заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони США.

Коментуючи ситуацію із падінням винищувача F-16 в Україні, внаслідок чого загинув льотчик Месь, Сінгх заявила, що США не отримували від України запитів на допомогу в розслідуванні інциденту.

"Я бачила повідомлення, але не маю інформації про надання допомоги з нашого боку або запитів про неї з боку України", - зазначила Сінгх.

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Речниця Пентагону наголосила, що лише українська сторона може коментувати питання авіатрощі, і Пентагон не підтверджує інформацію про причини аварії.

Сінгх зауважила, що США не коментують деталі інциденту чи можливого виходу з ладу електронного обладнання на борту винищувачів, і закликала звертатися по коментарі безпосередньо до України.

Вона також відмовилася коментувати питання щодо кількості F-16, які вже є в Україні або плануються до відправлення, оскільки це питання оперативної безпеки.

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"Я не буду вдаватися в деталі щодо кількості F-16 в Україні. Це питання для української сторони", – наголосила вона.

У Міноборони США додали, що бойова авіація є надзвичайно складною і що Штати пишаються тим, що змогли тренувати українських льотчиків як у США, так і за допомогою союзників.

Що передувало?

Ввечері 29 серпня в Генеральному штабі України підтвердили втрату винищувача F-16 під час російського ракетного удару по Україні.

Перед цим стало відомо, що 26 серпня під час відбиття російського ракетного удару загинув льотчик Олексій Месь.

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