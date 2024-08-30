Гарріс випереджає Трампа на 2% у семи ключових штатах, - опитування Bloomberg. ІНФОГРАФІКА
Віцепрезидентка США і кандидатка у президенти від демократів Камала Гарріс зберегла імпульс, який вона привнесла у президентські перегони. Вона лідирує або йде врівень з республіканцем Дональдом Трампом у кожному з семи штатів, які, найімовірніше, вирішуватимуть результат президентських виборів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на агентство Bloomberg, яке провело опитування Bloomberg News/Morning Consult.
Опитування, проведене в ключових штатах після національного з’їзду Демократичної партії минулого тижня, показало, що Гарріс зменшила відрив або повернула назад перевагу над Трампом в ключових економічних питаннях, і зарекомендувала себе як більш надійну, ніж її конкурент, в питанні захисту особистих свобод.
Загалом віцепрезидентка випереджає Трампа на 2 відсоткові пункти серед зареєстрованих виборців у семи ключових штатах.
Найбільшим її відрив від свого опонента-республіканця у штаті Вісконсин (+8%), а в штаті Аризона підтримка Гарріс і Трампа однакова (по 48%).
"Гарріс відкрила нові можливості для перемоги, повернувши в гру штати "Сонячного поясу", що коливаються, такі як Джорджія і Невада", - зазначає агентство.
Опитування також показало, що 84% прихильників Гарріс очікують її перемоги на виборах президента, порівняно з 79% виборців Трампа, які прогнозують те ж саме своєму кандидату.
Сам Трамп неодноразово стверджував, що він лідирує в усіх чи більшості опитувань, навіть коли ситуація змінилася в національних опитуваннях.
Проте його кампанія все частіше нагадує, що соціологи "помилялися щодо Трампа як у минулому, так і будуть помилятися знову".
Зазначимо, що у "Сонячний пояс" США входять штати Алабама, Арізона, Арканзас, Флорида, Джорджія, Луїзіана, Міссісіпі, Нью-Мексико, Північна Кароліна, Оклахома, Південна Кароліна, Теннессі, Техас, Каліфорнія, Невада та Вірджинія.
Будь ласка, зачекайте...
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Тобто, більшість цих опитувань - "як вилами по воді". Вибори все покажуть.
казали - остав Байдена в спокої - старічок програє - а нє - перегнув палку - загнав Байдена - тепер думає дуже шкодує
йому вже в його штабі кажуть - клюва прикрий, бо гадиш сам собі.
а донік сказав що він не може її персонально не ображати!
ну це ж донік - обплює всіх, бо по людські воно ж не вміє...
Якщо хтось і наважився, то:
1. вірогідно, швидко позбудеться свого місяця в передвиборчому штабі.
2. розпалить Трампа ще більше.
І це добре. Завалити Трампа на виборах здатен в основному сам Трамп - бо потоки брехні та марення, які вилітають з його вуст, врешті решт пробиваються до здорового глузу і через шар релігійного захоплення в його фанатів.
Саме тому - "заколивались" ще 2 штати...
Дуже хочеться вірити в позитивні прогнози, що цього м'яса вистачить на місяць чи хай там вже на три...
Перша сама пройшла всі шаблі кар'єри. А Хілларі? Поруч з чоловіком, губернатором і президентом, займалася "громадською діяльністю"? Ну ок, молодець.
Щось мені завжди здавалась, що будь-якій країні потрібен самостійний керманич-борець, який "вийшов з низів" і знає, як порох тхне. А не "виходці з теплих кланових ванн" типу Бушів, Кеннеді тощо.
Здається, я чи не дослівно висловив основні претензії прихильників Трампа до Камали Гарріс.
Питань щодо просто фантастичної влади мера Сан-Франциско і щодо того, що Гарріс півжиття працювала на виборчих посадах, під час виборів на які біографія під мікроскопом завжди перевіряється недоброзичливцями, а потім треба реально працювати, бо інакше наступного разу не виберуть нікуди - в прихильників Трампа не виникає...
Але війни виграють не через те що окуповують райцентри.
"Коли дурню показують на небо - він дивиться не на небо, а на палець"
мене - не дуже. Саме через ті причини які я виклав вище. Мене більше цікавлять тенденції що мають чи матимуть вплив на перебіг війни - вибори в США, заборона китайцями частини експорту компонентів БПЛА, переговори про зняття заборони застосування західної зброї по території вигрібної дефекації і т.д.
обмазуватись зрадою з приводу чергового райцентру мені не дуже цікаво, я не великий любитель такого роду спецолімпіади. А ти?
Десь так деякі громадяни й міркують.
А чому вони мають більше значення для українців ніж події в Штатах, що ти про це згадав як про щось не менш стратегічне?
https://dl-news.defence-line.org/?p=39824 Эффект Чубаки
Что ни говори, а политтехнологии - великая и местами - сокрушительная сила. Если их применяют профессионалы, а публика готова принимать эти конструкции, то результаты могут оказаться феноменальными. Так например, в одной из латиноамериканских стран недавно от власти было отстранено самое первое лицо. Как оказалось, это было лицо клинического идиота. Медицина подтвердила, что он - психически ненормальный человек, и что его место не в первом кресле государства, а в специальной клинике, где содержится не только такие деятели, но также Наполеон, Александр Македонский, и другие, не менее масштабные личности.
Но фокус тут в том, что в этой стране, избиратель проголосовал за идиота и даже не заметил этого. А все потому, что были правильно применены политтехнологии, которые создали образ идеального кандидата именно для населения этой страны. Если все было сделано без ошибок, то на пост президента вполне можно было избрать, коня или ламу например. Всё зависит от искусства политтехнолога и его чутья ситуации. Как водится, сначала вылепливается определённый образ кандидата, а потом, в соответствии с этим образом, подстраивается линия поведения, чтобы кандидат выглядел органично.
Например, прямо сейчас в Украине зашёл бы бинарный образ такого лидера, например - Кентавр, который вроде и человек, а вроде и лошадь. Ну хорошо, пускай не Кентавр, а Штепсель и Тарапунька. Не правда ли, это уже намного теплее? И как только такие персонажи появятся перед публикой, например большой пресс-конференции, то кто-то с удовлетворением отметит: тёпленькя пошла! Но как известно, у нас выборов не предвидится и потому рассуждение на эту тему - бесполезны. А вот в США предвыборная кмпания только набирает обороты.
Мы ранее уже писали о том, что серверы предвыборного штаба Трампа подверглись хакерская атаке и в сети начинают появляться обрывки данных о том, как готовился сценарий его кампании. Сообщается о том, что благодаря визуальному сходству и примерно схожему набору движений, для Трампа разработали образ Чубаки, одного из героев космической саги. Основной идеей этого образа было то, что несмотря на шумность и подвижность персонажа, его речи практически никому не понятны. Надо было выработать такую манеру речи, чтобы её никто не смог расшифровать. Тем самым, была бы нейтрализована самая слабая часть этого образа - речь. Ведь всем понятно, что как только Донни раскрывает рот, он начинает понижать свой рейтинг. А так - эмоциональное и в крайней степени энергичное мычание не нанесло бы никакого ущерба его популярности.
Говорят, что когда обсуждался этот образ, Трампу понравилось всё, кроме того, что ему придётся выдавать бессвязные речи. На это ему возразили, что в советском Союзе был генеральный секретарь компартии советского Союза Леонид Ильич Брежнев. Он тоже говорил так, что его никто не мог понять, тем не менее, он правил своей страной до самой смерти. В итоге, Трамп таки взял образ Чубаки, но не отказался от связанных речей и как следствие, он начинает уступать своей сопернице даже в тех местах, где вроде бы недавно безусловно лидировал. Так, опросы Emerson College/The Hill и даже Fox News показывают общее лидерство Камала Харрис, и что самое неприятное для Додика, она лидирует в болезненных штатах и среди целых категорий избирателей.
Здесь мы не станем приводить процентов, просто отметим, что буквально все опросы показывают постепенно увеличивающийся разрыв между Харрис и Трапом там, где она уже лидировала, и сокращение разрыва там, где она отставала. На это у Донни теперь есть один ответ. Везде, где опросы показывают его проигрыш, он не признает этих рейтингов и говорит о том, что они подтасованы и только там, где у него ещё имеется преимущество, он их признает.
При этом Додик уверенно говорит о том, что его невозможно не любить. С его слов, в него влюблены женщины, белые и испаноязычные. Из этого он делает вывод о том, что при такой невыносимый любви к нему, результаты опросов просто не могут выглядеть так, как их представляют на телевидении. И когда он все это объясняет, возникает полное понимание того, почему ему выбрали образ безмолвного Чубаки.
https://dl-news.defence-line.org/?p=39824
Чи, точніше так: всі патріоти-українці бажають, щоб Трамп програв. Бо він обіцяв припинити підтримку України.
Краще порівняйте кампанію Трампа з кампанією зєлі.
Впевнений, знайдете чимало дуже схожих рис.
dogyy is unleashed!
шо зроблять американці...
ви не буданга?
на їх щастя ][уйло, Фьодорич і Потужненський не мають громадянства США.