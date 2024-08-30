Гарріс випереджає Трампа на 2% у семи ключових штатах, - опитування Bloomberg. ІНФОГРАФІКА

Віцепрезидентка США і кандидатка у президенти від демократів Камала Гарріс зберегла імпульс, який вона привнесла у президентські перегони. Вона лідирує або йде врівень з республіканцем Дональдом Трампом у кожному з семи штатів, які, найімовірніше, вирішуватимуть результат президентських виборів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на агентство Bloomberg, яке провело опитування Bloomberg News/Morning Consult.

Опитування, проведене в ключових штатах після національного з’їзду Демократичної партії минулого тижня, показало, що Гарріс зменшила відрив або повернула назад перевагу над Трампом в ключових економічних питаннях, і зарекомендувала себе як більш надійну, ніж її конкурент, в питанні захисту особистих свобод.

Загалом віцепрезидентка випереджає Трампа на 2 відсоткові пункти серед зареєстрованих виборців у семи ключових штатах.

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Найбільшим її відрив від свого опонента-республіканця у штаті Вісконсин (+8%), а в штаті Аризона підтримка Гарріс і Трампа однакова (по 48%).

"Гарріс відкрила нові можливості для перемоги, повернувши в гру штати "Сонячного поясу", що коливаються, такі як Джорджія і Невада", - зазначає агентство.

Опитування також показало, що 84% прихильників Гарріс очікують її перемоги на виборах президента, порівняно з 79% виборців Трампа, які прогнозують те ж саме своєму кандидату.

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Сам Трамп неодноразово стверджував, що він лідирує в усіх чи більшості опитувань, навіть коли ситуація змінилася в національних опитуваннях.

Проте його кампанія все частіше нагадує, що соціологи "помилялися щодо Трампа як у минулому, так і будуть помилятися знову".

Зазначимо, що у "Сонячний пояс" США входять штати Алабама, Арізона, Арканзас, Флорида, Джорджія, Луїзіана, Міссісіпі, Нью-Мексико, Північна Кароліна, Оклахома, Південна Кароліна, Теннессі, Техас, Каліфорнія, Невада та Вірджинія.

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