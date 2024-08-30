УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12959 відвідувачів онлайн
Новини
3 057 59

Гарріс випереджає Трампа на 2% у семи ключових штатах, - опитування Bloomberg. ІНФОГРАФІКА

Гарріс випереджає Трампа у 7 ключових штатах

Віцепрезидентка США і кандидатка у президенти від демократів Камала Гарріс зберегла імпульс, який вона привнесла у президентські перегони. Вона лідирує або йде врівень з республіканцем Дональдом Трампом у кожному з семи штатів, які, найімовірніше, вирішуватимуть результат президентських виборів. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на агентство Bloomberg, яке провело опитування Bloomberg News/Morning Consult.

Опитування, проведене в ключових штатах після національного з’їзду Демократичної партії минулого тижня, показало, що Гарріс зменшила відрив або повернула назад перевагу над Трампом в ключових економічних питаннях, і зарекомендувала себе як більш надійну, ніж її конкурент, в питанні захисту особистих свобод.

Загалом віцепрезидентка випереджає Трампа на 2 відсоткові пункти серед зареєстрованих виборців у семи ключових штатах.

Вибори США: Гарріс випереджає Трампа на 2 відсотки у 7 штатах

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кампанія Гарріс зібрала понад $540 млн пожертв за місяць, - AP

Найбільшим її відрив від свого опонента-республіканця у штаті Вісконсин (+8%), а в штаті Аризона підтримка Гарріс і Трампа однакова (по 48%).

"Гарріс відкрила нові можливості для перемоги, повернувши в гру штати "Сонячного поясу", що коливаються, такі як Джорджія і Невада", - зазначає агентство. 

Опитування також показало, що 84% прихильників Гарріс очікують її перемоги на виборах президента, порівняно з 79% виборців Трампа, які прогнозують те ж саме своєму кандидату.

Читайте також: Кеннеді призупинив президентську кампанію та підтримав Трампа

Сам Трамп неодноразово стверджував, що він лідирує в усіх чи більшості опитувань, навіть коли ситуація змінилася в національних опитуваннях.

Проте його кампанія все частіше нагадує, що соціологи "помилялися щодо Трампа як у минулому, так і будуть помилятися знову".

Зазначимо, що у "Сонячний пояс" США входять штати Алабама, Арізона, Арканзас, Флорида, Джорджія, Луїзіана, Міссісіпі, Нью-Мексико, Північна Кароліна, Оклахома, Південна Кароліна, Теннессі, Техас, Каліфорнія, Невада та Вірджинія.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гарріс офіційно затвердили кандидаткою від Демократичної партії на посаду президента США

Автор: 

вибори (6686) опитування (1930) США (22643) Трамп Дональд (5550) Гарріс Камала (127)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+6
всі патріоти-українці симпатизують Харріс і бажають, щоб вона перемогла.
Чи, точніше так: всі патріоти-українці бажають, щоб Трамп програв. Бо він обіцяв припинити підтримку України.
показати весь коментар
30.08.2024 11:35
+5
У Камали чітка тенденція на зріст, захисник мордору і ворог України пролітає.
показати весь коментар
30.08.2024 10:57
+4
Линия обороны / Анти-колорадос
https://dl-news.defence-line.org/?p=39824 Эффект Чубаки


Что ни говори, а политтехнологии - великая и местами - сокрушительная сила. Если их применяют профессионалы, а публика готова принимать эти конструкции, то результаты могут оказаться феноменальными. Так например, в одной из латиноамериканских стран недавно от власти было отстранено самое первое лицо. Как оказалось, это было лицо клинического идиота. Медицина подтвердила, что он - психически ненормальный человек, и что его место не в первом кресле государства, а в специальной клинике, где содержится не только такие деятели, но также Наполеон, Александр Македонский, и другие, не менее масштабные личности.

Но фокус тут в том, что в этой стране, избиратель проголосовал за идиота и даже не заметил этого. А все потому, что были правильно применены политтехнологии, которые создали образ идеального кандидата именно для населения этой страны. Если все было сделано без ошибок, то на пост президента вполне можно было избрать, коня или ламу например. Всё зависит от искусства политтехнолога и его чутья ситуации. Как водится, сначала вылепливается определённый образ кандидата, а потом, в соответствии с этим образом, подстраивается линия поведения, чтобы кандидат выглядел органично.

Например, прямо сейчас в Украине зашёл бы бинарный образ такого лидера, например - Кентавр, который вроде и человек, а вроде и лошадь. Ну хорошо, пускай не Кентавр, а Штепсель и Тарапунька. Не правда ли, это уже намного теплее? И как только такие персонажи появятся перед публикой, например большой пресс-конференции, то кто-то с удовлетворением отметит: тёпленькя пошла! Но как известно, у нас выборов не предвидится и потому рассуждение на эту тему - бесполезны. А вот в США предвыборная кмпания только набирает обороты.

Мы ранее уже писали о том, что серверы предвыборного штаба Трампа подверглись хакерская атаке и в сети начинают появляться обрывки данных о том, как готовился сценарий его кампании. Сообщается о том, что благодаря визуальному сходству и примерно схожему набору движений, для Трампа разработали образ Чубаки, одного из героев космической саги. Основной идеей этого образа было то, что несмотря на шумность и подвижность персонажа, его речи практически никому не понятны. Надо было выработать такую манеру речи, чтобы её никто не смог расшифровать. Тем самым, была бы нейтрализована самая слабая часть этого образа - речь. Ведь всем понятно, что как только Донни раскрывает рот, он начинает понижать свой рейтинг. А так - эмоциональное и в крайней степени энергичное мычание не нанесло бы никакого ущерба его популярности.

Говорят, что когда обсуждался этот образ, Трампу понравилось всё, кроме того, что ему придётся выдавать бессвязные речи. На это ему возразили, что в советском Союзе был генеральный секретарь компартии советского Союза Леонид Ильич Брежнев. Он тоже говорил так, что его никто не мог понять, тем не менее, он правил своей страной до самой смерти. В итоге, Трамп таки взял образ Чубаки, но не отказался от связанных речей и как следствие, он начинает уступать своей сопернице даже в тех местах, где вроде бы недавно безусловно лидировал. Так, опросы Emerson College/The Hill и даже Fox News показывают общее лидерство Камала Харрис, и что самое неприятное для Додика, она лидирует в болезненных штатах и среди целых категорий избирателей.

Здесь мы не станем приводить процентов, просто отметим, что буквально все опросы показывают постепенно увеличивающийся разрыв между Харрис и Трапом там, где она уже лидировала, и сокращение разрыва там, где она отставала. На это у Донни теперь есть один ответ. Везде, где опросы показывают его проигрыш, он не признает этих рейтингов и говорит о том, что они подтасованы и только там, где у него ещё имеется преимущество, он их признает.

При этом Додик уверенно говорит о том, что его невозможно не любить. С его слов, в него влюблены женщины, белые и испаноязычные. Из этого он делает вывод о том, что при такой невыносимый любви к нему, результаты опросов просто не могут выглядеть так, как их представляют на телевидении. И когда он все это объясняет, возникает полное понимание того, почему ему выбрали образ безмолвного Чубаки.
https://dl-news.defence-line.org/?p=39824
показати весь коментар
30.08.2024 11:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Шось опитування гуляють - то 2% то 6%
показати весь коментар
30.08.2024 10:54 Відповісти
Так там же на графіках вказаний рівень похибки. На деяких, візуально - він 6%...

Тобто, більшість цих опитувань - "як вилами по воді". Вибори все покажуть.
показати весь коментар
30.08.2024 11:49 Відповісти
Нац гвардії США треба змащувати гвинтівки - буде гаряча осінь
показати весь коментар
30.08.2024 14:58 Відповісти
У Камали чітка тенденція на зріст, захисник мордору і ворог України пролітає.
показати весь коментар
30.08.2024 10:57 Відповісти
апять стерх програв многоходовочку - перестарався ліліпутін
казали - остав Байдена в спокої - старічок програє - а нє - перегнув палку - загнав Байдена - тепер думає дуже шкодує
показати весь коментар
30.08.2024 13:22 Відповісти
2 відсотки це щє далеко не перемога.
йому вже в його штабі кажуть - клюва прикрий, бо гадиш сам собі.
а донік сказав що він не може її персонально не ображати!
ну це ж донік - обплює всіх, бо по людські воно ж не вміє...
показати весь коментар
30.08.2024 11:00 Відповісти
Сказати Трампу "клюва прикрий" - це з серії "муха, не сідай на лайно". Мабуть, навіть образливо якось для Трампа. Бо він же, впевнений, вважає себе абсолютно правим та найгеніальнішим оратором **********.

Якщо хтось і наважився, то:
1. вірогідно, швидко позбудеться свого місяця в передвиборчому штабі.
2. розпалить Трампа ще більше.

І це добре. Завалити Трампа на виборах здатен в основному сам Трамп - бо потоки брехні та марення, які вилітають з його вуст, врешті решт пробиваються до здорового глузу і через шар релігійного захоплення в його фанатів.

Саме тому - "заколивались" ще 2 штати...
показати весь коментар
30.08.2024 11:55 Відповісти
Саме розраховуючи на Трампа, кацапи зараз не шкодують м'яза на покровському напрямку.
Дуже хочеться вірити в позитивні прогнози, що цього м'яса вистачить на місяць чи хай там вже на три...
показати весь коментар
30.08.2024 11:01 Відповісти
А коли почали повномасштабну війну,то на кого розраховували? Також на Трампа,ще 4 роки назад?
показати весь коментар
30.08.2024 11:40 Відповісти
Розраховували на брехню Медведчука, щодо того, що "все схвачєно, армія розвалена, будуть зустрічати з короваями". Саме тому за танками та БМП йшли не бензовози та вантажівки з 10кратним БК, а воронки, завалені поліцейськими облаштунками (пластикові щити, шоломи тощо) - збирались беззбройні натовпи в окупованому Києві пресувати.
показати весь коментар
30.08.2024 11:59 Відповісти
Не хотіли Хілларі, отримайте Камалу. Жах.
показати весь коментар
30.08.2024 11:02 Відповісти
Нам би краще Хейлі замість Трампа.
показати весь коментар
30.08.2024 11:34 Відповісти
А чим Камала відрізняється від Хілларі? Окрім кольору шкіри? В політичному сенсі?

Перша сама пройшла всі шаблі кар'єри. А Хілларі? Поруч з чоловіком, губернатором і президентом, займалася "громадською діяльністю"? Ну ок, молодець.

Щось мені завжди здавалась, що будь-якій країні потрібен самостійний керманич-борець, який "вийшов з низів" і знає, як порох тхне. А не "виходці з теплих кланових ванн" типу Бушів, Кеннеді тощо.
показати весь коментар
30.08.2024 12:13 Відповісти
Что не так-то?
показати весь коментар
30.08.2024 12:27 Відповісти
Як що??!?!?? Вона ж ніби-то з мером Сан-Франциско шури-мури крутила, а він за це її зробив віцепрезидентом США! І похєру на те, що за 20 років це ні разу ніяк не підтвердилося - святий Трамп святим ротом це сказав же! А ще вона ТУПА!

Здається, я чи не дослівно висловив основні претензії прихильників Трампа до Камали Гарріс.

Питань щодо просто фантастичної влади мера Сан-Франциско і щодо того, що Гарріс півжиття працювала на виборчих посадах, під час виборів на які біографія під мікроскопом завжди перевіряється недоброзичливцями, а потім треба реально працювати, бо інакше наступного разу не виберуть нікуди - в прихильників Трампа не виникає...
показати весь коментар
30.08.2024 13:13 Відповісти
Безперечно, це надзвичайно цікаво! Цікавіше, ніж Покровськ.
показати весь коментар
30.08.2024 11:03 Відповісти
Півроку назад ти певне те саме писав про Авдіївку, півтора роки тому - про Бахмут, за рік ще про якийсь зруйнований райцентр писатимеш.
Але війни виграють не через те що окуповують райцентри.

"Коли дурню показують на небо - він дивиться не на небо, а на палець"
показати весь коментар
30.08.2024 11:10 Відповісти
Вумний, ти власне дивишся на палець. Моє зауваження стосуєтьься того, що більше, ніж американські вибори українців зараз цікавить Покровськ. Чи не цікавить?
показати весь коментар
30.08.2024 11:45 Відповісти
"Чи не цікавить"

мене - не дуже. Саме через ті причини які я виклав вище. Мене більше цікавлять тенденції що мають чи матимуть вплив на перебіг війни - вибори в США, заборона китайцями частини експорту компонентів БПЛА, переговори про зняття заборони застосування західної зброї по території вигрібної дефекації і т.д.

обмазуватись зрадою з приводу чергового райцентру мені не дуже цікаво, я не великий любитель такого роду спецолімпіади. А ти?
показати весь коментар
30.08.2024 11:54 Відповісти
Райцентр? А якщо це твій райцентр?
показати весь коментар
30.08.2024 12:21 Відповісти
ну тоді це всі міняє, звичайно. якщо б це був персонально мій райцентр - я б хотів щоб ЗСУ боронили його до останнього солдата, не зважаючи ні на яки втрати та не рахуючись з тотальною перевагою росіян в усьому на тому відтинку фронту.
Десь так деякі громадяни й міркують.
показати весь коментар
30.08.2024 12:26 Відповісти
Та да, добре, до Україна велика і до Чопа ще далеко. Зрештою, армію можна і вивести за кордон - інтернувати, як у листопаді-грудні 1919 року, коли одна частина армії пішла у Румунію, а інша - у Польщу.
показати весь коментар
30.08.2024 14:41 Відповісти
Якщо втягуватись в кожен розмім людьми з руснею - інтернувати нікого не доведеться - бо люди в нас скінчаться ще на підступах до Запоріжжя з Харковом.
показати весь коментар
30.08.2024 15:04 Відповісти
Сто років проішло, а риторика та сама. За Покровськом вже Дніпропетровщина. А дійсно, навіщо вона нам?
показати весь коментар
30.08.2024 15:25 Відповісти
Та які 100. З часу коли Сунь Цзи написав свою книжечку пройшло більше 2000 років. Але ти нею так і не поцікавився. Навіщо вона тобі коли можна катати зраду за кожне колгосп
показати весь коментар
30.08.2024 15:42 Відповісти
Якщо длґ тебе Покровськ - колгосп, то книжка Сунь Цзи тобі потрібна хіба що у туалеті. Ти справді українець? Маю сумніви.
показати весь коментар
30.08.2024 17:11 Відповісти
Вибач, не можу тобі фотку свого військового тут показати. Але по-перше ні Покровськ ні Мирноград ще не втрачені і навіть бої за них ще не розпочались, а втрачаємо ми поки що якраз колгоспи про які ти до війни і не чув ніколи. А по-друге там посол ЄС розповіла про значимість Курської операції для європейців та її вплив на сприйняття ними ходу нашої війни (читай на рівень підтримки), але ти звичайно ж скажеш що та послиця просто не мала комуналки в Новогродівці і дачки в Селидово - тому її експертність під великим питанням.
показати весь коментар
30.08.2024 17:24 Відповісти
Я не писав, що Покровськ, чи Мирноград, чи навіть Селідове втрачені. Я писав, що події, які відбуваються там для українця мають більше значення, ніж те, що робиться у Штатах. А як військовий, ти мав би розуміти значення власне Пркровська, як центру логіст ки, зокрема рокадної.
показати весь коментар
30.08.2024 17:31 Відповісти
Так про які тоді події йде мова? Поки що більша загроза є для території на південь від очеретинського вклинювання кацапів, а не для самих міст - то ти про ці події писав?
А чому вони мають більше значення для українців ніж події в Штатах, що ти про це згадав як про щось не менш стратегічне?
показати весь коментар
30.08.2024 18:00 Відповісти
Камала це тін сцикуна Обами. Навіть не знаю, що для України гірше, рудий дурень, або ця обамівська прихільниця
показати весь коментар
30.08.2024 11:03 Відповісти
одна сусідка казала, що планувалася мішель обама, але, особисто байден, пропхнув камалу.
показати весь коментар
30.08.2024 11:47 Відповісти
Линия обороны / Анти-колорадос
https://dl-news.defence-line.org/?p=39824 Эффект Чубаки


Что ни говори, а политтехнологии - великая и местами - сокрушительная сила. Если их применяют профессионалы, а публика готова принимать эти конструкции, то результаты могут оказаться феноменальными. Так например, в одной из латиноамериканских стран недавно от власти было отстранено самое первое лицо. Как оказалось, это было лицо клинического идиота. Медицина подтвердила, что он - психически ненормальный человек, и что его место не в первом кресле государства, а в специальной клинике, где содержится не только такие деятели, но также Наполеон, Александр Македонский, и другие, не менее масштабные личности.

Но фокус тут в том, что в этой стране, избиратель проголосовал за идиота и даже не заметил этого. А все потому, что были правильно применены политтехнологии, которые создали образ идеального кандидата именно для населения этой страны. Если все было сделано без ошибок, то на пост президента вполне можно было избрать, коня или ламу например. Всё зависит от искусства политтехнолога и его чутья ситуации. Как водится, сначала вылепливается определённый образ кандидата, а потом, в соответствии с этим образом, подстраивается линия поведения, чтобы кандидат выглядел органично.

Например, прямо сейчас в Украине зашёл бы бинарный образ такого лидера, например - Кентавр, который вроде и человек, а вроде и лошадь. Ну хорошо, пускай не Кентавр, а Штепсель и Тарапунька. Не правда ли, это уже намного теплее? И как только такие персонажи появятся перед публикой, например большой пресс-конференции, то кто-то с удовлетворением отметит: тёпленькя пошла! Но как известно, у нас выборов не предвидится и потому рассуждение на эту тему - бесполезны. А вот в США предвыборная кмпания только набирает обороты.

Мы ранее уже писали о том, что серверы предвыборного штаба Трампа подверглись хакерская атаке и в сети начинают появляться обрывки данных о том, как готовился сценарий его кампании. Сообщается о том, что благодаря визуальному сходству и примерно схожему набору движений, для Трампа разработали образ Чубаки, одного из героев космической саги. Основной идеей этого образа было то, что несмотря на шумность и подвижность персонажа, его речи практически никому не понятны. Надо было выработать такую манеру речи, чтобы её никто не смог расшифровать. Тем самым, была бы нейтрализована самая слабая часть этого образа - речь. Ведь всем понятно, что как только Донни раскрывает рот, он начинает понижать свой рейтинг. А так - эмоциональное и в крайней степени энергичное мычание не нанесло бы никакого ущерба его популярности.

Говорят, что когда обсуждался этот образ, Трампу понравилось всё, кроме того, что ему придётся выдавать бессвязные речи. На это ему возразили, что в советском Союзе был генеральный секретарь компартии советского Союза Леонид Ильич Брежнев. Он тоже говорил так, что его никто не мог понять, тем не менее, он правил своей страной до самой смерти. В итоге, Трамп таки взял образ Чубаки, но не отказался от связанных речей и как следствие, он начинает уступать своей сопернице даже в тех местах, где вроде бы недавно безусловно лидировал. Так, опросы Emerson College/The Hill и даже Fox News показывают общее лидерство Камала Харрис, и что самое неприятное для Додика, она лидирует в болезненных штатах и среди целых категорий избирателей.

Здесь мы не станем приводить процентов, просто отметим, что буквально все опросы показывают постепенно увеличивающийся разрыв между Харрис и Трапом там, где она уже лидировала, и сокращение разрыва там, где она отставала. На это у Донни теперь есть один ответ. Везде, где опросы показывают его проигрыш, он не признает этих рейтингов и говорит о том, что они подтасованы и только там, где у него ещё имеется преимущество, он их признает.

При этом Додик уверенно говорит о том, что его невозможно не любить. С его слов, в него влюблены женщины, белые и испаноязычные. Из этого он делает вывод о том, что при такой невыносимый любви к нему, результаты опросов просто не могут выглядеть так, как их представляют на телевидении. И когда он все это объясняет, возникает полное понимание того, почему ему выбрали образ безмолвного Чубаки.
https://dl-news.defence-line.org/?p=39824
показати весь коментар
30.08.2024 11:05 Відповісти
всі патріоти-українці симпатизують Харріс і бажають, щоб вона перемогла.
Чи, точніше так: всі патріоти-українці бажають, щоб Трамп програв. Бо він обіцяв припинити підтримку України.
показати весь коментар
30.08.2024 11:35 Відповісти
Хряріс буде давати таку ж "допомогу" як і Бідон, до пори поки аборигени-українці не закінчаться. "Патріот".
показати весь коментар
30.08.2024 12:41 Відповісти
це просто менше зло, ніж трамп
показати весь коментар
30.08.2024 12:44 Відповісти
Коли мужички закінчаться, розкажеш про менше зло.
показати весь коментар
30.08.2024 12:53 Відповісти
ну так, коли закінчаться, тоді українські баби - які залишаться на окупованій території - підуть по гаремах орків.
показати весь коментар
30.08.2024 16:29 Відповісти
Тобто укровлада жінок закриє перед своєю смертю так само як і чоловіків.
показати весь коментар
30.08.2024 20:17 Відповісти
Він обіцяв завершити війну.
показати весь коментар
30.08.2024 14:05 Відповісти
той спосіб, який він обіцяв - не що інше, як капітуляція України.
показати весь коментар
30.08.2024 16:30 Відповісти
Гарна байка, але віриться з трудом.
Краще порівняйте кампанію Трампа з кампанією зєлі.
Впевнений, знайдете чимало дуже схожих рис.
показати весь коментар
30.08.2024 11:37 Відповісти
"I can't go not personal"
dogyy is unleashed!
показати весь коментар
30.08.2024 11:06 Відповісти
моя мрія поїхати в техас, купити джинси вранглер, ковбойські чоботи та чорний стетсон.
показати весь коментар
30.08.2024 11:07 Відповісти
Самі кращі джинси ... шт.Кентукі
показати весь коментар
30.08.2024 11:31 Відповісти
самі кращі джинси це брюкі....
показати весь коментар
30.08.2024 11:55 Відповісти
Іронія в тому, що американці оберуть найгіршу людину з усіх можливих президентом через Україну. Американці не хочуть закінчення війни. Вони хочуть перемоги України.
показати весь коментар
30.08.2024 11:08 Відповісти
мені так подобається коли не американці знають,
шо зроблять американці...
ви не буданга?
показати весь коментар
30.08.2024 11:13 Відповісти
"американці оберуть найгіршу людину з усіх можливих"

на їх щастя ][уйло, Фьодорич і Потужненський не мають громадянства США.
показати весь коментар
30.08.2024 11:15 Відповісти
от якраз дермак на наступному тижні збирається з Умеровим у відрядження до США. Що, не попросять громадянства? Як вважаєш?
показати весь коментар
30.08.2024 11:31 Відповісти
ну і за шо ви нам таке наказаніє влаштовуєте?
показати весь коментар
30.08.2024 11:58 Відповісти
Якщо в них є хоч якась чуйка, то мусять. Бо для них -- не дай боже скінчитися війні.
показати весь коментар
30.08.2024 12:01 Відповісти
Красунечка Харріс ! У Добрий час !!! 🇺🇸+🇺🇦 =❤️
показати весь коментар
30.08.2024 11:29 Відповісти
Дивно, що Харріс вийшла вперед в Півн.Кароліні, рідному штаті Нікі Хейлі, яка підтримала Трампа... (чи підтримала лише на словах?)
показати весь коментар
30.08.2024 11:30 Відповісти
Різні контори дають різні дані. Тут - в Півн. Кароліні Харріс програє. Але що цікаво - в загальному рейтингу вона все-одно лідирує.
показати весь коментар
30.08.2024 11:53 Відповісти
Якщо коротко прокоментувати цю статтю, висновок такий, імбіцили завжди тягнуться до собі подібних. Якось так генетично людство до цього підточено. І тут справа у тому, яка кількість цих імбіцилів дійдуть до виборчих дільниць і яка кількість нормальних людей там з'явиться. Але є проблема, імбіцилів в кількісному складі набагато більше. Яскравий приклад Україна зразка 2019 року. На цьому грають політехнологи впарюючи поцам відверту х...рню. В ітозі полурозумні ставлять хрестики навпроти потрібного прізвище, а по факту, ставлять хрестики на свому житті та житті всіх оточуючих, це вже доведено.
показати весь коментар
30.08.2024 12:29 Відповісти
А нічого, що дехто так крав, що не лишив українцям вибору ?
показати весь коментар
30.08.2024 13:45 Відповісти
Крали всі нажаль.
показати весь коментар
30.08.2024 14:16 Відповісти
називай прізвища, порівняємо, де більше вкрадено, і хто хотів припинити корупцію, а хто поверта корупціонерів у владу.
показати весь коментар
30.08.2024 17:02 Відповісти
А хто її хотів припинити ? Всі хотіли її очолити, ось і вийшло.
показати весь коментар
30.08.2024 20:34 Відповісти
 
 