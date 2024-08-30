Із 2 вересня учні 10-11 класів вивчатимуть "Захист України" у спеціально створених осередках,- Міносвіти

Міністерство освіти і науки України запровадило інноваційний освітній проєкт за темою "Теоретико-методичні засади викладання навчального предмета / інтегрованого курсу "Захист України"", який дасть змогу осередкам відповідно до Державного стандарту профільної середньої освіти вивчати оновлений предмет уже цього навчального року.

Про це повідомляє Міносвіти, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, вивчення предмета "Захист України" з 1 вересня буде проводитись у спеціально створених по всій країні осередках (орієнтовна кількість - 1200). Вони об’єднають учнів із кількох закладів освіти, що забезпечить високий рівень підготовки та ефективне засвоєння знань. Алгоритм створення осередку можна знайти за покликанням.

Також Міносвіти продовжує роботу над створенням оптимальних умов для вивчення предмета "Захист України" і працює над наказом щодо поділу класів на групи. Такий підхід гарантуватиме ефективніше засвоєння матеріалу та дасть змогу учням і ученицям набувати потрібних практичних навичок. Документ пройшов громадське обговорення, Міносвіти опрацювало та врахувало зауваження та пропозиції, а далі - процедура погодження і публікація наказу.

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"Запровадження нової Модельної навчальної програми є важливим кроком для адаптації освіти до сучасних реалій та підвищення рівня готовності молоді до захисту своєї країни. Осередки створюють можливості для ліпшої підготовки учнів, забезпечуючи доступ до сучасних методик навчання та інноваційного обладнання", - наголосили в міністерстві.

Цього року зміни стартують у 10 і 11 класах, де предмет викладатимуть за новою Модельною навчальною програмою в осередках. Залучення учнів із різних закладів освіти до одного осередку підвищить якість навчання та забезпечить єдиний стандарт підготовки в усіх регіонах країни.