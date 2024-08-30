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Новини
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Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну країни ЄС збільшили свої оборонні витрати із 200 до 300 млрд євро, - фон дер Ляєн

голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн

Держави-члени ЄС від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну збільшили свої витрати на оборону з трохи більш ніж 200 млрд євро до майже 300 млрд євро,

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це під час виступу в Празі на міжнародній конференції з безпеки GLOBSEC Forum заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Ми, європейці, повинні мати засоби для оборони і стримування будь-яких можливих супротивників. (...) ми вже досягли безпрецедентного прогресу. Держави-члени збільшили свої витрати на оборону (від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну) з трохи більш ніж 200 млрд євро (...) до майже 300 млрд євро цьогоріч", - сказала фон дер Ляєн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку повномасштабної війни Євросоюз надав Україні допомогу на 108 мільярдів євро, – фон дер Ляєн

Вона зазначила, що європейська "оборонна промисловість також зробила крок до нової реальності". "Ми відновили роботу виробничих ліній. Ми розмістили нові замовлення і скорочуємо бюрократичну тяганину, щоб виробляти все більше і більше", - повідомила голова Єврокомісії.

"Але цього недостатньо. Реальність така, що навіть якщо європейці серйозно поставляться до поточних загроз безпеці, будуть потрібні час і величезні інвестиції для реструктуризації нашої оборонної промисловості. Наша мета має полягати у створенні оборонного виробництва континентального масштабу", - заявила вона.

Фон дер Ляєн вважає, що "Центральна Європа дуже добре позиційована, щоб стати одним із двигунів і одним із великих бенефіціарів цього нового ривка європейського оборонного сектора".

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Автор: 

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Щира подяка усім партнерам! Але не забувайте, що московії допомагають технічно півн. корея, іран та китай, а "м*ясом" так ще більше країн.
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30.08.2024 17:53 Відповісти
Це не багато в сьогоднішніх реаліях
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30.08.2024 17:55 Відповісти
У ЄС трильйон можуть освоїти, ніхто не помітить.
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30.08.2024 17:58 Відповісти
Європа з США на арміях відмивають сотні мільярдів доларів, такий рівень корупції в Україні тільки сниться
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30.08.2024 18:00 Відповісти
Це в 3 рази більше ніж у воюючій рашці, мабуть закидають нас зброєю, хоча стрибайте, до того було в 2 рази більше, але зброї там обмаль, мабуть тирять процентів 70
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30.08.2024 17:57 Відповісти
Це пані Урсула для трампа заявила?
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30.08.2024 18:46 Відповісти
Знімайте з посади зеленську шоблу ...і будуть гроші і зброя ...
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30.08.2024 18:46 Відповісти
 
 