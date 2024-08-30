Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну країни ЄС збільшили свої оборонні витрати із 200 до 300 млрд євро, - фон дер Ляєн

Держави-члени ЄС від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну збільшили свої витрати на оборону з трохи більш ніж 200 млрд євро до майже 300 млрд євро,

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це під час виступу в Празі на міжнародній конференції з безпеки GLOBSEC Forum заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Ми, європейці, повинні мати засоби для оборони і стримування будь-яких можливих супротивників. (...) ми вже досягли безпрецедентного прогресу. Держави-члени збільшили свої витрати на оборону (від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну) з трохи більш ніж 200 млрд євро (...) до майже 300 млрд євро цьогоріч", - сказала фон дер Ляєн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку повномасштабної війни Євросоюз надав Україні допомогу на 108 мільярдів євро, – фон дер Ляєн

Вона зазначила, що європейська "оборонна промисловість також зробила крок до нової реальності". "Ми відновили роботу виробничих ліній. Ми розмістили нові замовлення і скорочуємо бюрократичну тяганину, щоб виробляти все більше і більше", - повідомила голова Єврокомісії.

"Але цього недостатньо. Реальність така, що навіть якщо європейці серйозно поставляться до поточних загроз безпеці, будуть потрібні час і величезні інвестиції для реструктуризації нашої оборонної промисловості. Наша мета має полягати у створенні оборонного виробництва континентального масштабу", - заявила вона.

Фон дер Ляєн вважає, що "Центральна Європа дуже добре позиційована, щоб стати одним із двигунів і одним із великих бенефіціарів цього нового ривка європейського оборонного сектора".

Читайте: Країни ЄС підготували 60 тисяч українських військових, - Міноборони Німеччини