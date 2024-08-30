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ЄС найближчим часом відкриє в Києві Офіс інновацій у сфері оборони, - Боррель

Україна та ЄС

Європейський Союз найближчим часом відкриє у Києві Офіс інновацій у сфері оборони, можливо, це відбудеться вже у вересні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це на пресконференції після неформальної зустрічі міністрів оборони країн ЄС у Брюсселі заявив високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель.

"Ми маємо інтегрувати українську оборону в нашу промислову базу. Багато чого можна навчитися в українців, щоб збільшити свої інновації в галузі оборони, і саме тому ми відкриваємо Офіс інновацій у сфері оборони Європейського Союзу в Києві. Разом із Комісією. Його буде відкрито найближчим часом, можливо, у вересні", - сказав Боррель.

Крім того, він поінформував, що планує відвідати Україну у вересні та жовтні до закінчення терміну повноважень на посаді високого представника, щоб "зробити останній поштовх нашій співпраці з Україною щодо військової підтримки її оборони".

Також читайте: У ЄС обговорять збільшення військової тренувальної місії для України, - Боррель

Автор: 

оборона (4776) інновації (91) Євросоюз (13360) Боррель Жозеп (1074)


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залиште вже тей Київ в спокої,
бо кацапня шє ж більше, за вашого офісу, його бомбити буде,,,
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30.08.2024 18:37 Відповісти
ЄС, теж займається влаштуванням "потрібних" людей...
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30.08.2024 19:19 Відповісти
Шпигувати будуть. Хто чим де і як воює.
В принципі мудре рішення.
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31.08.2024 11:32 Відповісти
 
 