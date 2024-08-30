ЄС найближчим часом відкриє в Києві Офіс інновацій у сфері оборони, - Боррель

Європейський Союз найближчим часом відкриє у Києві Офіс інновацій у сфері оборони, можливо, це відбудеться вже у вересні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це на пресконференції після неформальної зустрічі міністрів оборони країн ЄС у Брюсселі заявив високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель.

"Ми маємо інтегрувати українську оборону в нашу промислову базу. Багато чого можна навчитися в українців, щоб збільшити свої інновації в галузі оборони, і саме тому ми відкриваємо Офіс інновацій у сфері оборони Європейського Союзу в Києві. Разом із Комісією. Його буде відкрито найближчим часом, можливо, у вересні", - сказав Боррель.

Крім того, він поінформував, що планує відвідати Україну у вересні та жовтні до закінчення терміну повноважень на посаді високого представника, щоб "зробити останній поштовх нашій співпраці з Україною щодо військової підтримки її оборони".

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