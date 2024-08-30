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Україні потрібно врегулювати проблемні історичні питання з Польщею для членства в ЄС, - Туск

туск,дональд

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Україна не стане членом ЄС без врегулюваня спірних історичних питань.

Про інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Відповідаючи на запитання про слова віцепрем'єр-міністра, глави Міністерства оборони Владислава Косіняка-Камиша, який у липні заявив, що Україна не може бути прийнята до Європейського Союзу, поки Варшава і Київ не вирішать питання Волинської трагедії, Туск сказав, що він мав рацію, але водночас "не відкрив Америку".

"Україна не буде членом Європейського Союзу без згоди Польщі. Україна повинна відповідати стандартам, а вони різноманітні – це не лише питання кордону, торгівлі, правових та економічних стандартів. Це також питання, я б сказав, культурно-політичних стандартів", – зазначив він.

За його словами, Євросоюз не був би створений без примирення між німцями і французами чи німцями і поляками. "Українці повинні розуміти, що вступ до Союзу означає входження у сферу стандартів, які стосуються політичної та історичної культури", – підкреслив він.

Водночас глава польського уряду анонсував, що буде "все чіткіше і чіткіше" пояснювати, особливо під час польського головування в Раді ЄС (у першій половині 2025 року), що в інтересах Києва є врегулювання польсько-українських відносин. "Отже, ця історія повинна бути похована, якщо ми хочемо будувати хороше майбутнє", – підсумував Туск.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна не вступить до ЄС, доки не буде вирішено "Волинське питання", - міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш

Туск зазначив, що він дуже хотів би, щоб "те, що є спірним, коли йдеться про польсько-українські відносини", не було алібі для тих, хто має "проросійські тенденції", – хоча вони є "маргінальними" в Польщі.

Україна, додав він, у будь-якому випадку повинна буде "виправдати польські очікування з точки зору не стільки поховання історії, скільки облаштування наших відносин на основі правди про цю історію".

"Адже я знаю, що ця правда не є чорно-білою, що з польського боку є лише ангели, а з українського – злочини, але тим більше важлива правда, ексгумація і достовірна оцінка того, що відбувалося під час і після Другої світової війни – це ті елементи, які необхідні для налагодження добрих польсько-українських відносин", – сказав він.

Читайте також: Україна має вирішити питання про ексгумацію жертв Волинської трагедії, - МЗС Польщі

Автор: 

Польща (8489) Туск Дональд (514) членство в ЄС (1241) Волинська трагедія (130)


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Топ коментарі
+52
Проблеми були такі: ви нас вбивали і ми вас теж.
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30.08.2024 18:52
+44
Невже для вступу України в ЄС, Польща має визнати свої злочини?
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30.08.2024 18:54
+43
Ну добре, чекаємо компенсації за пацифікацію Пілсудського, за вікові утиски нашої церкви, нашої мови, за придушення наших народних повстань і далі за списком.
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30.08.2024 18:56
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А тут якраз потрібно згадати Геніальну пропозицію великого Адама Міхніка - У всіх спірних історичних питаннях 20 століття Українці та Поляки повинні ''Домовитись Недомовлятись'' - себто обидві сторони залишаються при своєму трактуванні історії, не потикаючи один одному, а крапку в спірних питання поставлять майбутні покоління наших істориків.
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30.08.2024 19:25 Відповісти
Потім він визнав, що помилявся.
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30.08.2024 19:29 Відповісти
ЄС це не тільки Польща
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30.08.2024 19:26 Відповісти
Тонкий намек на толстые обстоятельства
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30.08.2024 19:28 Відповісти
Ляхи нас шантажувати намагаються...
Точно пам*ятаю, орбана/сіярту/фіцу вже посилали найух; дональда дака туска ше ні?
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30.08.2024 19:28 Відповісти
"Наша пісня гарна й нова - починаєм її знову!"
Ну якщо вже мова йде про "історичні проблеми" - то у мене питання до Туска: "Хто чиї землі колонізувать і захоплювать почав у 15-16 століттях?" Невже це українці кашубів та мазурів утискали - перетворювали на кріпаків та примушували переходить у православ"я? А може це українці наплювали на рішення Паризької конференції та почали українізувать поляків та проводить "пацифікації" ("умиротворення")? А про надання національної автономії для поляків забули! Ну і це мабуть українські депутати змушували поліцію арештовувать польських депутатів на час прийняття антипольських законів у Сеймі -щоб ті не заважали приймать ці закони?
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30.08.2024 19:36 Відповісти
Неупереджені експерти - історики , в першу чергу , з інших цівілізованих країн , а не тільки з Польщі та України повинні брати участь у розгляді невирішених питань історії . Взагалі , заява Туска нагадує ультиматум ...
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30.08.2024 19:29 Відповісти
Поляки завжди по історії користувались ослабленням України у війнах проти інших сусідів

А зараз ми економічні конкуренти та постачальники дешевої робочої сили і їм потрібно під любим приводом затримати від вступу в ЄС
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30.08.2024 19:30 Відповісти
Поляки на протязі кількох століть постійно наступають на одні й ті ж самі "граблі"! Історія свідчить однозначно - поки поляки білоруси та українці шанували одні одних - всі три народи жили нормально І спільним ворогам протистояли успішно Але коли поляки "включали ГОНОР" - ВСІ програвали! Саме ота польська "гонористість" знищила польську незалежність в часи Гайдамаччини - кацапи нею просто скористалися - щоб ослабить польську єдність Те ж саме було й на початку ХХ ст
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30.08.2024 19:42 Відповісти
Скажу що Україна завжди втрачала незалежність через корупцію і розбрат серед керівників...

Коли орда колись прийшла всі воювали окремо, причому перед тим вони були разом та відбили напад орди ....

Потім при Хмельницькому старшина почала збагачуватись і це відбило від козацького війська багато прихильників та не було коштів на кінноту і артилерію

При Унр Винниченко та Грушевський розвели корупцію, загравали з совєтами, та вставляли палки в колеса популярним командирам при формуванні війська в результаті армії не було сформовано
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30.08.2024 19:52 Відповісти
Я мову не про українців веду - а про поляків! Українці ніколи не виступали на боці ворогів поляків Вони просто захищали своє! А от поляки частенько лізли в наші справи та нав"язували нам "старшебратство" - точно так само як і кацапи!
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30.08.2024 20:03 Відповісти
Тут справа не в самих поляках а в еліті... люба еліта яка має можливість щось захопити ... буде йти захоплювати.... Просто українці дають себе захоплювати тим що вибирають в управління слабкі еліти які думають про збагачення а не про державотворення

Нагадаю як Київська Русь зруйнувала єврейську державу Каганат і до цього часу євреї це не можуть простити... та і поплатились потім тому що це був хороший буфер від кочівників
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30.08.2024 21:02 Відповісти
Хозарський каганат сповідував іудейства, але не був семітським.
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30.08.2024 21:25 Відповісти
Євреї, які жили в каганаті, складали значну частину торгової еліти, що займалася торгівлею між Європою та Азією, оскільки Хозарія контролювала важливі торгові шляхи.
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30.08.2024 21:30 Відповісти
Сповідувала тільки верхівка
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30.08.2024 21:48 Відповісти
Ну - ВСЕ! У нас з"явився "новий історик"! Є тут один - не "генетиці" звихнутий - що "націю" зводить до ДНК з РНК Тепер ще один з"явився - що зводить національність до релігійних вірувань! Тоді й ми в якійсь ступені - "євреї"! Адже "християнство" - лише одна з юдейських "єресей" що обожествила свого проповідника!
Хозари - тюрки! І їх потомки - це азербайджанці киримли та караїми! Перші та другі - змінили релігію Останні її зберегли Але ніколи не були "семітами"
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30.08.2024 23:49 Відповісти
тоще були квіточки а ще будуть ягідки. В переді них велика біда, я їм того не зичу але то буде
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30.08.2024 21:45 Відповісти
Побачимо. Ану як отямляться, і не робитимуть дурниць?
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30.08.2024 22:32 Відповісти
(невесело).
В тому-то і фокус: гонор - то штука, котрої бракує українцям і котра відсутня у білорусів, а у поляків тої штуки в надлишку.
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30.08.2024 22:30 Відповісти
Ви неточно визначили пріоритети і через то дійшли неправильних висновків, хоча логіка Ваша точна.
Полякам завше у першу чергу були важливі їхні - польські - інтереси. А тому, захищаючи ті інтереси, вони не надто заморочувались інтересами сусідів (наприклад, українців). Кілька разів поляки вже потрапляли в ту дурну пастку: вирішивши проблеми короткострокової перспективи (наприклад, за рахунок створення проблем українцям), встрягали у середньо- і довгостроковій перспективі у величезні проблеми. Пригадуєте Перший та Другий поділ Польщі?.. Це розумію я - українець польського походження, це розуміє притомна частина польського суспільства... Але у Польщі також є свій... мутрий наріт (), котрий того розуміти чи то не хоче, чи то не може. Бо на то він і "мутрий наріт".
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30.08.2024 22:47 Відповісти
То що тобі, ваня, не дозволяє здійснити той профілактичний запуск шахедів?
Чи ти то хрюкнуло просто для того, щоб бодай щось хрюкнути і кілька срублів за той хрюк отримати?
Дивись - дохрюкаєшся, ваня...
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30.08.2024 22:52 Відповісти
Це твій вибір, ваня. Попрощайся з нами.
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31.08.2024 00:28 Відповісти
ну, а без шкурного, дріб'язкового (бо наші історИчні претензії можуть бути на порядки більші, тільки х нафіга воно нам усим?) шантажу - ну ніяк не можна було обійтись...?
"цікаві" такі друзі, шо тримають за руки у бійці чи викручують ті самі ж руки у "дружньому" спілкуванні..
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30.08.2024 19:33 Відповісти
Ага, значить не Орбаном єдиним нам в ЄС шлях перекриють. Повезло нам з сусідами...
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30.08.2024 19:33 Відповісти
Цей буфер по нашому західному кордону із дружніх чи ні країн, неабияка перешкода до нашої інтеграції до ЄС.
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30.08.2024 19:40 Відповісти
Лет 5 назад (а то и больше ) Я оставлял на Цензоре коммент, что Польша, Венгрия и Румыния попробуют оттяпать "своё"
Тогда, за такое гнусное предположение, мой коммент почикали, а меня забанили.

А оно вон оно как - первый пошёл
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30.08.2024 19:36 Відповісти
Заспокойтесь ображені поляки. Дайте спочатку виграти війну.
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30.08.2024 19:37 Відповісти
Коменти нагадують діалог Балаганова та Паніковського:

- А ты кто такой, скажи пожалуйста?
- А ты кто такой?
- Нет, кто ты такой, я спрашиваю?!
- А ты кто такой?!
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30.08.2024 19:41 Відповісти
‼️‼️16 серпня 1945 Радянський Союз уклав договір з Польщею, згідно з яким Лемківщина, Холмщина, Надсяння та Підляшшя опинилися в складі Польської Народної Республіки, а Галичина і Волинь були закріплені за Радянським Союзом
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30.08.2024 19:42 Відповісти
«на Закерзонні ще більш екстремістські організації, наприклад «Національні збройні сили» (НЗС). Всіх їх об'єднувало негативне, шовіністичне ставлення до українців. Вони бачили лише одне рішення «українського питання» - етнічну чистку. У червні 1945 року «НЗС» вирізали українське https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%8F_%D1%83_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%96 село Верховину , убивши 194 жителя, в тому числі жінок і дітей

До остаточної ліквідації УПА на своїй території польська влада приступила в квітні 1947 року, створивши для цього оперативну групу «Вісла», яка складалася з п'яти армійських піхотних дивізій (3-я, 6-а, 7-а, 8-а, 9-а піхотні дивізії війська Польського), 1-й дивізії Корпусу внутрішньої безпеки та двох окремих полків (5-го саперного і 1-го автомобільного). Загальна чисельність задіяного особового складу налічувала до 20 тис. солдатів і офіцерів. Загальне керівництво було покладено на заступника начальника Генерального штабу війська Польського генерала Стефана Моссора.

Восени 1947 року після депортації 160 тис. українців з південно-східних воєводств Польщі ( З БУВШИХ ЗЕМЕЛЬ УКРАЇНИ)діяльність УПА на Закерзонні стала безперспективною. У результаті незначна частина групи «Сян» пробилася через територію Чехословаччини в Західну Німеччину, інші осередки УПА розбили польські війська»
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30.08.2024 19:51 Відповісти
Почати треба з того, що поляки взагалі робили на українській території?
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30.08.2024 19:43 Відповісти
Ну, а про цей жест від України вони вже забули?

Українці вкотре це зробили. На початку червня цього року відомі українські політики, в тому числі президенти України Леонід Кравчук і Віктор Ющенко, який був головним ініціатором такого кроку, очільники церков, авторитетні представники інтелектуальної еліти, звернулися з відкритим зверненням до проводу Польської держави, духовних і культурних діячів та всього польського суспільства, в якому засудили польсько-український конфлікт у роки Другої світової війни і попросили прощення за вчинені українцями кривди.



«Просимо прощення і рівною мірою прощаємо злочини і кривди, вчинені щодо нас, - це єдина духовна формула, що повинна бути мотивом кожного українського і польського серця, яке прагне миру й порозуміння. Убивства, катування, національне та релігійне приниження, соціальний визиск і депортації - нашим народам добре знайомі ці слова. Пам'ятаємо кожне з них, - наголошувалося у зверненні. - Доки житимуть наші народи, доти нам болітимуть рани історії. Але житимуть наші народи лише тоді, якщо, попри минуле, навчимося ставитися один до одного як рівні побратими. Найбільшим злом наших відносин була нерівність, що походила від бездержавності України. З приреченою послідовністю катастрофа української державності вела до руїни державності польської. Ця закономірність є трагічною аксіомою відносин України і Польщі. Українській державі ще належить повною мірою сформувати цілісне й гідне ставлення до минулих випробувань, їхніх причин, власної відповідальності за минуле і майбутнє. Польській думці належить повною мірою прийняти самобутність української національної традиції як справедливу і гідну поваги боротьбу за свою державність і незалежність. Приймімо, нарешті, один одного і думкою, і серцем. Найважливішим пам'ятником нашим націям стануть не локальні пантеони, а простягнуті один одному руки».



Автори цього звернення закликали польське державне керівництво та парламентаріїв «зупинити незважену політичну декларацію, схвалення якої не вгамує біль, а лише дозволить нашим спільним ворогам використати його проти Польщі та України». Було запропоновано також разом встановити спільний День пам'яті жертв нашого минулого.
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30.08.2024 19:44 Відповісти
Не на часі... .
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30.08.2024 19:51 Відповісти
Запам'ятайте мої слова : ніхто в ЄС нас не візьме, тому що ЄС не потрібна сильна Україна, вона нікому не потрібна. ЄС потрібна дешева робоча сила і наша земля!
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30.08.2024 19:55 Відповісти
100% не будемо !!! Буде наш союз п*яти або семи. Багатий й сильний буде...
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30.08.2024 21:40 Відповісти
Земля якраз не потрібна
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30.08.2024 21:51 Відповісти
Криси - поляки
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30.08.2024 20:04 Відповісти
, ваня.
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31.08.2024 12:58 Відповісти
Пане Туск, історичне питання, то розподіл ринку доходів в ЄС, вірно?
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30.08.2024 20:05 Відповісти
Польські державницькі керівники завжди мріяли про відновлення Великої Польщі в кордонах 1772 року, з окупованої усією Правобережною Україною. А з 31 липня 1924 року у Західній Україні польська окупаційна адміністрація повністю заборонила використовувати українську мову в державних установах. Цю подію можна назвати символом відносини міжвоєнної Польщі до своїх окупованих в УНР східних районах переважно з українським населенням.
«Марш, марш, Пілсудський, з тобою милість Божа,
Ми побудуємо велику Польщу від моря і до моря »- говорив цей популярний польська пісня на мотив національного гімну «Ще Польска нє згінела». Пілсудський навіть розробив проект величезної польської конфедерації «Міжимор'я», яка б об'єднувала всi країни від Фінляндії до Румунії - тобто Прибалтику, Польщу, Угорщину, Югославію, Чехословаччину і Україну з Білоруссю. Однак націоналісти країн зокрема, Прибалтики, Білорусії і України) вчинили сильний опір. Та і проти нього категорично виступили США, Великобританія і ін., вони аж ніяк не бажали появи в Східній і Центральній Європі сильної слов'янської конфедерації. Тому проект залишився нереалізованим .. А зараз про таку величезну Польщу мабуть знову мріють вже ******* польські націоналісти. Звісно, надіємся що це їх нездійсненна маніакальна мрія.
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30.08.2024 20:06 Відповісти
До п*яти років часу будуть зернинки шукати на тому місці де висипали наше зерно, а не кості в Україні. І якщо робити розкопки то вони в нас а мив них ми також маємо що шукати. Без розкопок мають два президента встати і від імені свої народів попросити вибачення і законодавчо строго накласти печать на цю тему. Тільки через прощення можна дійти згоди інакше ТУПІК...
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30.08.2024 21:34 Відповісти
Тут не має жодних проблем, він не просить стати на коліна і вибачитись, а просто провести ексгумацію, для встановлення історичних обставин. Не треба бути істориком щоб розуміти, що достовірні факти можуть базуватись лише на історичних артефактах, а саме розкопках а не вигадках істориків по обидві сторони барикад. Навіть літописи брешуть, бо написані людьми.. Так само і в кримінології, речові докази мають перевагу.
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30.08.2024 20:10 Відповісти
в такому тоні звернення неприпустиме
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31.08.2024 02:05 Відповісти
Ще одна 'велика ******' з'явилася. Може відступимо до Парижу, ото буде ржачка.
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30.08.2024 20:35 Відповісти
Пшековня- т є курва запердолена
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30.08.2024 20:35 Відповісти
Наберіться, курво, терпецю. Ще трохи і відсвяткуєте свою "правду" на наших розмотаних кишках і кістках! Але ви наступні!
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30.08.2024 20:42 Відповісти
Коаліція в Польщі вимагає, от і все. І вимога одна у поляків-визнайте, що почали першими і дозвіл на проведення ексгумації жертв.
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30.08.2024 20:47 Відповісти
Політика шакалів 🤬
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30.08.2024 20:53 Відповісти
Та що там говорити. Історія подій описана очевидцями-членами ОУН З Волині, виданими в Канаді. Однак на це Вятрович не звертає уваги.
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30.08.2024 20:55 Відповісти
Повірте! навіть якщо ми пару тисяч українців встанемо на коліна і так підемо да Варшави щось визнаючи , ми все одно будемо " КАБАНЄ"
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30.08.2024 21:16 Відповісти
А пацифікація 30-х років у Галичині є проблемним історичним питанням? Польща готова врегулювати його?
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30.08.2024 21:27 Відповісти
Що, нарешті поясните навіщо вирізали українців наддніпрянщини чи поділля за часів козацької доби?
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30.08.2024 21:39 Відповісти
Що за проблеми,треба дозволити перепоховати людей.Краще б корупцією на митниці зайнялись та мали таку хуть до того.
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30.08.2024 21:41 Відповісти
Кулеба навмисно провокує чвари між поляками. Намагається тим самим погіршити стосунки поляків з переселенцями.
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30.08.2024 22:03 Відповісти
Польська наволоч вилізла. Мабуть рейтинг падає.
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30.08.2024 22:24 Відповісти
Нам би вижити, яке нахер ЄС. Ми країну втратити можем, а нам тут ультиматуми. В нас війна рівня другої світової, яка есгумація. Ви там хоть розумієте, що тут відбувається?!
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30.08.2024 23:09 Відповісти
В нас дефолт, повна зслежність від донорів, розбита інфраструктура. Ми кожного дня втрачаємо території та людей.
Країни України може не бути!
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30.08.2024 23:13 Відповісти
Нам те ЄС з угорцями та іншими спцифічними членами не дуже-то і потрібно.
Нам потрібно НАТО, і ми там будемо без схвалення Польщі.
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31.08.2024 00:22 Відповісти
Мабуть Польща готова покаятися і сплатити компенсацію Україні за окупацію ЗУНР 1918 - 1919 року ; за зраду Петлюри, невиконання зобов'язань взятих на себе щодо автономних прав україців після окупаці 1918 - 1919 років; за пацифікацію 1930х років, за депортацію населення, тобто етнічні чистки під час акції " Вісла ", за Волинську трагедію. Якщо панове ляхи дозріли до такого рівня " порозуміння ", то похвально.
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30.08.2024 23:10 Відповісти
Тобто, Туск гарантує, що за розсипане українське зерно винних буде точно покарано ?
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31.08.2024 00:20 Відповісти
Еще один регулировщик нашелся. Без тебя разберемся
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31.08.2024 00:43 Відповісти
яка мразота.
шакали Європи, падальщики
І в якому тоні це було висказано!!. Щось подібне я чув від кацапів, цю зверхність, нравоучительность, пиху. Це на часі зараз??! Хай горить у пеклі.
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31.08.2024 02:07 Відповісти
Туск давно зрозумів, що на даний час Україна, як держава, має всі ознаки мафіозного керування, де в ролі пахана і де-факто президента країни, з необмеженими повноваженнями, є голова ОП, а сам президент, як шістка, служить ширмою-прикриттям мафіозного клану безкарно грабуючого країну під час війни. Тому Туск зачепив, як привід, історичні теми, щоб Україні з таким сумним бекграундом поставити бар'єр для вступу до ЄС.
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31.08.2024 02:16 Відповісти
От іще одні «брати» зробили камінг-аут.
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31.08.2024 02:59 Відповісти
Але ж кацапню розпірдолило - знову їм поляки в штани насрали!
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31.08.2024 13:00 Відповісти
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