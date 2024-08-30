Міноборони Польщі: Ми не будемо збивати російські ракети та дрони над Україною
Польща не буде збивати російські ракети та безпілотники над українським небом.
Про це заявив заступник міністра національної оборони Польщі Павел Залевський після неформального засідання Ради міністрів оборони ЄС у Брюсселі, його заяву цитує Польське радіо, інформує Цензор.НЕТ.
Польський посадовець наголосив, що "країни НАТО і ЄС не є сторонами війни".
Водночас він зазначив, що Польща виступає за посилення обороноздатності України, зокрема її протиповітряної оборони.
"Україна повинна мати чим захищатися, захищати свою територію, свій повітряний простір. Але ми не розглядаємо в жодному форматі, особливо двосторонньому, те, що насправді є одним із очікувань України, тобто можливість збивати російські ракети чи безпілотники з території Польщі", - сказав Залевський.
За його словами, посилення ППО України західними партнерами має бути достатнім - таким, щоб Україна не потребувала підтримки з боку польської авіації.
Крім цього, Варшава виступає за те, щоб союзники зняли обмеження на застосування Україною переданої далекобійної західної зброї.
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Що робить Польща - справа поляків.
(і добре, що ти підписався - Urs це "кацап" по-чеченськи)
(І твої погрози разом із твоїм лайном просто розсмішили мене)
(А може ти сьогодні 10 ракет збив?)
Кожен буде помирати поодинці.
сша насправді союзник росії, а не наш. Якщо б вони мали іншу позицію, цієї держави б вже не існувало, а тушку путіна вовки в овразі доїдали
Ось тут із ним згоден. Спочатку нам потрібно було стати членами що НАТО, що ЄС. Потім навіть якби рашка вирішила на нас напасти, вони б нас захистили. А не навпаки.
1. за кожного біженця Польща отримувала компенсацію з ЄС
2. завдяки українським біженцям Польща захистилась від міграцій арабів, сирійців
3. Українські біженці надали великий поштовх польській економіці
4. В найскрутніший час - поляки блокували кордон, і влада "нічого не може з цим зробити".
5. Українське зерно було висипано на землю під посмішки "фермерів".
6. Все більше і більше українців в польщі кажуть "спердалай " звалюй.
у питанні історичної справедливості поляки дивляться тільки на те що їх стосувалось, а те що вони творили - то поза рамками.
просто памятайте, у України немає друзів. Всі думають тільки за себе. Дуже шкода що наша влада не думає за Україну натомість...
Це ж вистачидо розуму осісти в самій відсталій і недорозвиненій країні європи!
Кожен раз як треба їхати через польщу, аж блювати хочеться, яка огидна країна.
а те що як іуда, отримав пару рублів і тепер кидаєшся лайном - то такий ти пропагандист у стилі Рудольфовича.
(А твоі "пункти " - це все брехня і бред).
Обробляймо Шахеди ребом і хай летять на Польщу.
Українці ці слрва пригадають, коли рашистська пітьма бкде своїми ракнтами і дронами рівняти із землею Варшаву й інші міста Польщі.
Дурні не можуть цього пояснити.