Міноборони Польщі: Ми не будемо збивати російські ракети та дрони над Україною

Польща не буде збивати російські ракети та безпілотники над українським небом.

Про це заявив заступник міністра національної оборони Польщі Павел Залевський після неформального засідання Ради міністрів оборони ЄС у Брюсселі, його заяву цитує Польське радіо, інформує Цензор.НЕТ.

Польський посадовець наголосив, що "країни НАТО і ЄС не є сторонами війни".

Водночас він зазначив, що Польща виступає за посилення обороноздатності України, зокрема її протиповітряної оборони.

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"Україна повинна мати чим захищатися, захищати свою територію, свій повітряний простір. Але ми не розглядаємо в жодному форматі, особливо двосторонньому, те, що насправді є одним із очікувань України, тобто можливість збивати російські ракети чи безпілотники з території Польщі", - сказав Залевський.

За його словами, посилення ППО України західними партнерами має бути достатнім - таким, щоб Україна не потребувала підтримки з боку польської авіації.

Крім цього, Варшава виступає за те, щоб союзники зняли обмеження на застосування Україною переданої далекобійної західної зброї.

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