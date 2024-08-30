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Міноборони Польщі: Ми не будемо збивати російські ракети та дрони над Україною

Павел Залевський

Польща не буде збивати російські ракети та безпілотники над українським небом.

Про це заявив заступник міністра національної оборони Польщі Павел Залевський після неформального засідання Ради міністрів оборони ЄС у Брюсселі, його заяву цитує Польське радіо, інформує Цензор.НЕТ.

Польський посадовець наголосив, що "країни НАТО і ЄС не є сторонами війни".

Водночас він зазначив, що Польща виступає за посилення обороноздатності України, зокрема її протиповітряної оборони.

Читайте також: На засіданні Ради Україна-НАТО обговорили створення щита ППО над західними регіонами країни, - Умєров

"Україна повинна мати чим захищатися, захищати свою територію, свій повітряний простір. Але ми не розглядаємо в жодному форматі, особливо двосторонньому, те, що насправді є одним із очікувань України, тобто можливість збивати російські ракети чи безпілотники з території Польщі", - сказав Залевський.

За його словами, посилення ППО України західними партнерами має бути достатнім - таким, щоб Україна не потребувала підтримки з боку польської авіації.

Крім цього, Варшава виступає за те, щоб союзники зняли обмеження на застосування Україною переданої далекобійної західної зброї.

Читайте також: Збиття Польщею російських ракет та дронів не призведе до втягування НАТО у війну, - Кулеба

Автор: 

ППО (3166) Польща (8489) ракети (4019)


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Топ коментарі
+41
«Это звучит, как шутка, но так получается, что самолёты и небо РФ лучше защищены западными гарантиями, чем украинские», - глава МИД Литвы
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30.08.2024 19:37
+35
та хоч над собою сбивайте!
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30.08.2024 19:32
+32
Ви і над Польщею їх не збиваєте, обісранці
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30.08.2024 19:32
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та хоч над собою сбивайте!
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30.08.2024 19:32 Відповісти
Голоане прикинуться шлангом, польским
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30.08.2024 19:54 Відповісти
не можна, бо ***** нападе в них ще після смоленська руки трусяться. Польска готова воювати тільки з мертвим Бандерою
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30.08.2024 19:56 Відповісти
опять не успел, кусок хлеба отняли! Бздуны бпл не собьют даже, то турки не думали---залетел кацап, сбили кацапа, и только когда упал узнали что кацап. Пво не сбивает национальность или гражданство, Пво сбивает боевую технику пересекшую гос-границу страны. Ото и весь куй до копейки! Наливай да пей!.
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30.08.2024 20:01 Відповісти
Яке тобі діло, дурню?
Що робить Польща - справа поляків.
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31.08.2024 01:09 Відповісти
йди собі курсом руского корабля.
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31.08.2024 02:07 Відповісти
йди курсом свого корабля кацапе!
(і добре, що ти підписався - Urs це "кацап" по-чеченськи)
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31.08.2024 02:32 Відповісти
ти дивна нічна тваринка незрозумілого походження. Через пару годин прийде модератор, і прибере тебе разом з твоїм лайном. Готуй новий акаунт.
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31.08.2024 02:44 Відповісти
Ти навіть не тваринка кацапе з чеченською кличкою «Кацап».
(І твої погрози разом із твоїм лайном просто розсмішили мене)
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31.08.2024 03:22 Відповісти
твоя доля до кінця твого жалюгідного життя - бризкать лайном через інтернет. Ти нахєр не потрібен в Україні. І у Польщі теж ніколи своїм не станеш. Жалюгідний манкурт.
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31.08.2024 05:01 Відповісти
Ви і над своєю територією не збиваєте
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30.08.2024 19:32 Відповісти
Ви і над Польщею їх не збиваєте, обісранці
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30.08.2024 19:32 Відповісти
Ти вже обсрався, обісранцу?
(А може ти сьогодні 10 ракет збив?)
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31.08.2024 01:19 Відповісти
Іди готуйся згідно плану "спєрдалям за Віслу", не витрачай час даремно.
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02.09.2024 15:01 Відповісти
Іди готуйся згідно плану "спєрдалям за Тису" (тільки не обісрайся)
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02.09.2024 18:11 Відповісти
Я не обісрався ще в березні 22-го і досі в ЗСУ, а ти краще підшукай де саме в Німеччині чи Швеції ти хотів би отримувати допомогу для біженців - бо з вашими вояками вам ще знадобиться
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03.09.2024 11:01 Відповісти
Как неожиданно..
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30.08.2024 19:33 Відповісти
Налякали... та ви й над СВОЄЮ територією ніхріна не збиваєте!
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30.08.2024 19:33 Відповісти
А як щодо невідомих об'єктів? Збивати, щоб визначити чиї вони, бо ви ж не знаєте чиє воно летить.
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30.08.2024 19:34 Відповісти
Якщо кацапія переможе, будете збивати їх над територією Польщі.
Кожен буде помирати поодинці.
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30.08.2024 19:34 Відповісти
То било нє от страху,а от злощі?))))
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30.08.2024 19:34 Відповісти
Значить, одного разу рашистськи ракети, "випадково" залетівши у повітряний простір Польщі, "забудуть" повернутися до України...
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30.08.2024 19:36 Відповісти
Якби пшекам сказали що в ракетах українське зерно то збивали б з великим задоволенням
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30.08.2024 19:36 Відповісти
«Это звучит, как шутка, но так получается, что самолёты и небо РФ лучше защищены западными гарантиями, чем украинские», - глава МИД Литвы
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30.08.2024 19:37 Відповісти
ми це давно кажемо.
сша насправді союзник росії, а не наш. Якщо б вони мали іншу позицію, цієї держави б вже не існувало, а тушку путіна вовки в овразі доїдали
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31.08.2024 01:57 Відповісти
Та куди вам - ви хоча б над Польщею збивайте
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30.08.2024 19:37 Відповісти
26 серпня "Польща не змогла збити "Шахед", який залетів на її територію, через погану погоду, - генерал Кліш"
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30.08.2024 19:37 Відповісти
Польський посадовець наголосив, що "країни НАТО і ЄС не є сторонами війни". Джерело:
Ось тут із ним згоден. Спочатку нам потрібно було стати членами що НАТО, що ЄС. Потім навіть якби рашка вирішила на нас напасти, вони б нас захистили. А не навпаки.
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30.08.2024 19:40 Відповісти
Куй би хтось нас взяв би в НАТО і куй хтось візьме
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30.08.2024 19:50 Відповісти
що ти мелиш ми нікому не нужні одні понти запада
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30.08.2024 20:23 Відповісти
Ми і це запам'ятаємо...
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30.08.2024 19:43 Відповісти
всі хто дякує полякам за допомогу:
1. за кожного біженця Польща отримувала компенсацію з ЄС
2. завдяки українським біженцям Польща захистилась від міграцій арабів, сирійців
3. Українські біженці надали великий поштовх польській економіці
4. В найскрутніший час - поляки блокували кордон, і влада "нічого не може з цим зробити".
5. Українське зерно було висипано на землю під посмішки "фермерів".
6. Все більше і більше українців в польщі кажуть "спердалай " звалюй.

у питанні історичної справедливості поляки дивляться тільки на те що їх стосувалось, а те що вони творили - то поза рамками.

просто памятайте, у України немає друзів. Всі думають тільки за себе. Дуже шкода що наша влада не думає за Україну натомість...
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30.08.2024 19:44 Відповісти
Шість дурних заяв - шість брехні. Питання в тому, чи це просто дурість, чи проплачена кацапами пропаганда?
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31.08.2024 01:22 Відповісти
це ви д*.
Це ж вистачидо розуму осісти в самій відсталій і недорозвиненій країні європи!
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31.08.2024 01:59 Відповісти
"в самій відсталій і недорозвиненій країні європи"? це в твоїй педе-рашії а може в Нідерландах - країні збоченців і наркоманів?
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31.08.2024 02:22 Відповісти
нідерланди надали нам літаки і зброю, іі не сс*тсья на відміну від ссикливих подляків, які на своїй території жодної ракети і дрона не збили, і можуть лише зерно ссипати і гавкати про історичну компенсацію.
Кожен раз як треба їхати через польщу, аж блювати хочеться, яка огидна країна.
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31.08.2024 02:38 Відповісти
Нідерланди дали вам, дурним, ссикливим кацапам, літаки та зброю? Це схоже на тих збоченців і наркоманів. А історична компенсація рано чи пізно чекає вас (дурні кацапи). Те, що кацап їде через Польщу, це недогляд поліції - місце кацапа в ізоляторі.
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31.08.2024 03:00 Відповісти
ну ну. давай, розповідай які поляки нам брати, ні по жодному пункту ти заперечити не зможеш. а те що як іуда, отримав пару злотих. і тепер хазяєв захищаєш - то такий ти українець.
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31.08.2024 10:58 Відповісти
У політиці немає братів ні сватів - є спільні чи суперечливі інтереси. Іноді також є брехлива і дурна пропаганда (як твоя).
а те що як іуда, отримав пару рублів і тепер кидаєшся лайном - то такий ти пропагандист у стилі Рудольфовича.
(А твоі "пункти " - це все брехня і бред).
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02.09.2024 18:52 Відповісти
Ок.
Обробляймо Шахеди ребом і хай летять на Польщу.
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30.08.2024 19:44 Відповісти
чудовий план. І потім - глибока стурбованість
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31.08.2024 02:00 Відповісти
Полякам збивати ракети і дрони заборонило керівництво НАТО і Польща як країна НАТО виконує розпорядження свого начальства. От колись ми станемо членами НАТО і нами так само будуть керувати .
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30.08.2024 19:45 Відповісти
Чекайте, чекайте...
Українці ці слрва пригадають, коли рашистська пітьма бкде своїми ракнтами і дронами рівняти із землею Варшаву й інші міста Польщі.
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30.08.2024 19:46 Відповісти
Ну треба тут розводити зєліни наративи , рашка не збирається воювати з НАТО в них на це немає сил і засобів., їхня програма максимум - кордони СССР 1991 року.
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30.08.2024 19:51 Відповісти
Навіщо тоді пуйло перед нападом на Україну белькотіло щоб НАТО збирало манатки і з**вало на кордони 1997 року?
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30.08.2024 23:50 Відповісти
І що з того що кацапи ,щось там казали ,вони ніколи не будуть воювати з НАТО , СССР + Варшавський договір не воювали ,а теперішня рашка тим більше ,це зеля звик лякати НАТО кацапським вторгненням.
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31.08.2024 08:35 Відповісти
Пуйло - неадекватне, навіть в ссср таких не було.
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31.08.2024 11:22 Відповісти
Якщо кацапи підуть рівняти з землею Варшаву, українцям, які лишаться, буде настільки непереливки, що пригадувати полякам будуть хіба що самі кацапи. Але навряд чи в них вистачить сил.
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30.08.2024 20:02 Відповісти
Думаю, що кацапи вiзьмуть Польщу за три днi!
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30.08.2024 19:48 Відповісти
не візьмуть, бо поляки не встигнуть втекти за 3 дні
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30.08.2024 20:00 Відповісти
Так ви і над своєю територією не збиваєте, бо ескалація.
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30.08.2024 19:49 Відповісти
Чому ви всі до поляків причепились ви звертайтесь до їхнього натівського начальства ,яке наказало їм не збивати ракети і дрони.
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30.08.2024 19:53 Відповісти
НАТО це не твій прораб, він не може нікому наказувати
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30.08.2024 22:02 Відповісти
Військо Польське підпорядковується командуванню НАТО ,отже і виконує його накази.
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31.08.2024 08:29 Відповісти
Ви і над собою не збиваєте. Хєрої
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30.08.2024 19:55 Відповісти
Та вы и над своей территоией не будете сбивать. Обоссытесь
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30.08.2024 20:00 Відповісти
Так сідайте Патріот нам, бо навіть над собою не збиває те. Наразі для Туска волинська трагедія це перше питання.
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30.08.2024 20:15 Відповісти
У Польщі таких питань взагалі немає, дурню. (І ніколи не було).
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31.08.2024 01:27 Відповісти
Та диви,які геЙрої тут зібрались,обісрані труси міняйте,**********!
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30.08.2024 20:17 Відповісти
У них все пучком. Вчорашні вороги мочать один одного. Для них це свято якесь. Бажають удачі обом сторонам і стоять подалі, щоб не заляпало кров'ю.
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30.08.2024 20:33 Відповісти
Чим гірше в Україні тим більше безправних заробітчан з України в Польщі. І це дуже, ну прямо надзвичайно!, тішить поляцьке его. Його ніхто не просив таку заяву робити, але ж дуже хотілось пану відчути себе ще більшим паном.
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30.08.2024 20:52 Відповісти
Кулеба на днях всех там рассердил.
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30.08.2024 21:39 Відповісти
Бред.
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31.08.2024 01:30 Відповісти
Пан за пана хОвайсь!
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30.08.2024 21:25 Відповісти
Ми і над своєю навіть не збиватимемо, додали в Міноборони Польщі.
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30.08.2024 22:36 Відповісти
Польське панство вельми гонорове, але путіна боїться.
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31.08.2024 00:28 Відповісти
Знову з'їзд сільських ідіотів дискутує на форумі про міжнародну політику... Вони хочуть, щоб одна країна збивала ракети над територією іншої країни. Чому саме?
Дурні не можуть цього пояснити.
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31.08.2024 01:51 Відповісти
чому саме над ізраїлем купа країн ракети сбивала? чи єто другое?
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31.08.2024 02:01 Відповісти
Що це за "купа країн над ізраїлем ракети сбивала"? Конкретно, коли це було і в яких місцях Ізраїлю ? ( будь ласка джерела та посилання).
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31.08.2024 02:09 Відповісти
Щоб ті ракети не залетіли на територію тої країни - хоч би для цього...
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31.08.2024 06:31 Відповісти
 
 