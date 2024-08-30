У Пентагоні прокоментували темпи надходжень ЗРК Patriot до України
У Пентагоні заявили, що Україна отримує регулярні поставки та безпекову підтримку від США, зокрема й до систем Patriot.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NV.
"Ми продовжуємо співпрацювати з Україною, коли йдеться про надання безпекової допомоги. Patriot — це досить велика система, для якої ми збираємо різні матеріали та комплектуючі з інших країн, щоб допомогти Україні. Нехай Україна говорить про це конкретніше, але я можу вам сказати, що вони отримують регулярні поставки та безпекову підтримку від США та інших партнерів, які є частиною формату Рамштайн. Я зупинюся на цьому", — заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх
Представниця Пентагону також додала, що США прискорили "поставки в Україну не лише Patriot, а й інших систем і засобів", серед них і такі, які спершу були направлені для інших країн.
"Ми поставили Україну в пріоритет. Тож я б не погодилася з тим, що ми не поставили Україну і пріоритет, як країну, яка найбільше цього потребує", — додала Сінгх.
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Порівняння PDA допомоги за серпень по рокам
2022рік - 2.3млрд
2023рік - 450млн, маючи 6.2млрд знайдені аудитом на той час
2024рік - 250млн, маючи право PDA на 6.1млрд до 1 жовтня
Бреше, хоча є блогери, які ведуть підрахунок допомоги США Україні.
Зокрема, якщо говорити про програму PDA, то в 22-му році Україна отримала від США $12,8млрд; в 23-му - $13,0, за 7 місяців ц.р. - $2,8млрд. Але ж допомога безпосередньо від президентської PDA Україні не обмежується. По іншим програмам (USAI та FMF) також йшла допомога, і вся допомога склала відповідно 21,2; 25,0 та 14,5 мільярдів баксів (за 8 місяців цифри от-от мають з'явитися).
Ці підрахунки веде відомий блогер Роман Шрайк - https://t.me/s/ShrikeNews
Підрахунки станом на 31/07 ц.р. в нього зкопіював Олег Пономарь: https://www.ponomaroleg.com/obnovlennyj-log-*******-pomoshhi-ssha-ukraine-30-07-2024/
та впевнетись, що стало менше "негайної" допомоги
Коли копіюеш чужі дані, то треба правильно вказувати
1. Пентагон рахує кошти по фінроках з жовтня по жовтень, а в блогера по календарних роках
2. Аудит вибірково перевірив зброю тільки перших 37ми із 64х пакетів, та знайшов завищення цін на 8.1млрд, це зменшує тільки PDA 2022-2023 років.
Замість "якщо говорити про програму PDA, то в 22-му році Україна отримала від США $12,8млрд; в 23-му - $13,0, за 7 місяців ц.р. - $2,8млрд." на суму 28.6млрд
потрібно писати правду 12.8+13.0+2.8-8.1 = 20.5млрд
3. По USAI потрібно вказувати, що це не негайна допомога, а в майбутньому через 3-5 років
По USAI фактично поставлено десь 2млрд, в роботі 13млрд, та 28млрд обіцянки, що в майбутньому заключать контракти на виготовлення
Тому, якщо рахувати що реально поставлено зараз, то це
20.5 PDA + 2 USAI + 3.7 FMF = 26.2млрд
На прикладі Ізраїля, котрий має обіцянку про допомогу на 3.9млрд в рік, впродовж 10 років
"Ліваки" би сказали, що отримав допомоги на 39млрд, забувши сказати що це буде через 10 років
Проте зброя потрібна не через 10 років, а зараз, тому в 2024 році https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/815/text виділено за всіма програмами 10+млрд