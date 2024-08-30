У Пентагоні прокоментували темпи надходжень ЗРК Patriot до України

У Пентагоні заявили, що Україна отримує регулярні поставки та безпекову підтримку від США, зокрема й до систем Patriot.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NV.

"Ми продовжуємо співпрацювати з Україною, коли йдеться про надання безпекової допомоги. Patriot — це досить велика система, для якої ми збираємо різні матеріали та комплектуючі з інших країн, щоб допомогти Україні. Нехай Україна говорить про це конкретніше, але я можу вам сказати, що вони отримують регулярні поставки та безпекову підтримку від США та інших партнерів, які є частиною формату Рамштайн. Я зупинюся на цьому", — заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх

Представниця Пентагону також додала, що США прискорили "поставки в Україну не лише Patriot, а й інших систем і засобів", серед них і такі, які спершу були направлені для інших країн.

"Ми поставили Україну в пріоритет. Тож я б не погодилася з тим, що ми не поставили Україну і пріоритет, як країну, яка найбільше цього потребує", — додала Сінгх.

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