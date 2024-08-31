УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4710 відвідувачів онлайн
Новини Війна
3 545 17

Україна має право вражати військові об’єкти на території РФ, - Франція в Радбезі ООН

оон,радбез

Франція підтримує право України завдавати ударів по військових цілях на території РФ.

Про це у своєму виступі під час засідання Ради безпеки ООН заявив постійний представник Франції Ніколя де Рів’єр, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Росія завдає ударів по прикордонних регіонах України із військових обʼєктів, розташованих за російським кордоном. Українці мусять мати змогу вражати обʼєкти, з яких Росія чинить свою агресію. Українці мають нейтралізовувати військові цілі, безпосередньо залучені до проведення операцій проти них. Це - використання Україною свого права на самооборону, яку не обмежується територією України", - сказав Рівʼєр.

Він наголосив, що Франція "продовжить надавати Україні військову допомогу, необхідну їй для захисту території та повітряного простору відповідно до статті 15 Статуту ООН". "Росія явно розуміє лише баланс сили", - зазначив дипломат.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кислиця на Радбезі ООН закликав партнерів збивати російські ракети над Україною та зняти обмеження на далекобійні удари

Нагадаємо, у середу 30 серпня Рада Безпеки ООН на запит Росії проводила засідання у зв’язку з постачанням Україні озброєння країнами Заходу.

Автор: 

Франція (3053) Радбез ООН (852)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+2
В одних джерелах пишуть Франція в інших Британія, але ні та ні інша не дає дозвіл бити ракетами по території ворога. Лицеміри, та й це заява не ООН а тільки одної країни і не слід це видавати за значущу подію.
показати весь коментар
31.08.2024 05:30
+1
💛💙
показати весь коментар
31.08.2024 01:34
+1
Все це не має значення. Довбаний саліван гальмує усе.
показати весь коментар
31.08.2024 03:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
+ +
показати весь коментар
31.08.2024 01:23 Відповісти
Франція хоче встигнути побачити перемогу над рашкою ДО МОЖЛИВОГО ПРИХОДУ ТРАМПА ? Та вже не одна країна Євросоюзу про це сказала
показати весь коментар
31.08.2024 01:29 Відповісти
💛💙
показати весь коментар
31.08.2024 01:34 Відповісти
Все це не має значення. Довбаний саліван гальмує усе.
показати весь коментар
31.08.2024 03:39 Відповісти
Це якраз і має значення, тому що це тиск на США.
показати весь коментар
31.08.2024 13:14 Відповісти
В одних джерелах пишуть Франція в інших Британія, але ні та ні інша не дає дозвіл бити ракетами по території ворога. Лицеміри, та й це заява не ООН а тільки одної країни і не слід це видавати за значущу подію.
показати весь коментар
31.08.2024 05:30 Відповісти
В чому ж затримка? Всі все дозволяють, тільки Баба Яга, себто Америка, проти? Звісно, я маю на увазі байденівську адміністрацію.
показати весь коментар
31.08.2024 07:45 Відповісти
Никто им не запрещает разрешать. Они как обычно прячутся за спиной США.
показати весь коментар
31.08.2024 09:25 Відповісти
Не все так просто. В цьому дозволі є один нюанс. Для завдання ударів зброєю якоїсь країни члена НАТО потрібно крім власне самого завдання удару щє використовувати інтеграції з системами і інтернаціональними обслуговуючими командами консультантів, які побудовані із використанням технологій і людей з багатьох країн НАТО. Відсоток технологій США у спільно керованому обладнанні скоріш за все як і у більшості обладнання в світі найбільший.

Тому тут потрібна колективна згода, а дозволи окремих країн насправді є політичним тиском на США розблокувати це питання, а
показати весь коментар
31.08.2024 13:22 Відповісти
51 стаття Статуту, а не 15, це ж треба так дзеркально перекладати(
показати весь коментар
31.08.2024 07:49 Відповісти
Воистину, аминь
показати весь коментар
31.08.2024 08:11 Відповісти
Франція, Німеччина та ще багато хто так сміливо стали виступати останнім часом, бо впевнилися, що їх завжди пістрахують Угорщина, Сербія... І надалі будуть сміливо заявляти... а потім розводити руками: - Ну шо ж, ми старалися, але ж ви ж бачите? Нічого не можемо зробити... (
показати весь коментар
31.08.2024 09:37 Відповісти
на сербію всьому світові начхати, якщо чесно)
показати весь коментар
31.08.2024 13:12 Відповісти
Хоть хтось там притомний
показати весь коментар
31.08.2024 10:35 Відповісти
Може, але зброї ми не дамо.
показати весь коментар
31.08.2024 10:43 Відповісти
Якщо писати як ви, про абстрактну зброю, то її вже дали і вона вже використовується на території рашки.
показати весь коментар
31.08.2024 13:26 Відповісти
Але не маємо дозволу бити дальнобійною зброєю, не маємо Таурусів та інших засобів щоб гатити по рашц
показати весь коментар
31.08.2024 13:49 Відповісти
 
 