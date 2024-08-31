Глава Міноборони Литви Кащюнас закликає ЄС дозволити Україні бити по Росії західною зброєю: Маємо дозволити українцям досягти повної боєздатності

У Литві закликають керівництво ЄС дозволити Україні завдавати ударів по цілях на території Росії західною зброєю.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив Міністр національної оборони Литви Лаурінас Кащюнас на неформальній зустрічі міністрів оборони країн Євросоюзу в Брюсселі, повідомила пресслужба Міністерства оборони Литви.

"Ми маємо дозволити українцям досягти повної боєздатності проти Росії. ЄС і його країни-члени мають чітко дати зрозуміти, що немає жодних обмежень на використання наданої зброї, включно із системами дальнього радіусу дії, ракетами або безпілотниками", - сказав Кащюнас.

Крім того, за його оцінкою, "дії українських військ у Курській області Росії змінили хід війни і оголили вразливість російської армії. Очевидно, що українці знають, як ефективно боротися із силами агресора".

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Як зазначається, міністри оборони країн ЄС також обговорили способи ефективного й швидкого задоволення потреб України шляхом закупівлі озброєнь в Україні або в третіх країнах і їхньої передачі Україні. Одним зі способів є використання прибутку від заморожених російських активів. Також обговорено співпрацю з НАТО й питання, пов'язані з місією ЄС щодо надання військової допомоги Україні.

Кащюнас нагадав, що в червні рада оборони Литви ухвалила рішення протягом трьох років надати Україні військову підтримку в розмірі не менш ніж 0,25% від ВВП країни, запропонувавши іншим країнам Євросоюзу піти цим шляхом.

Крім цього, він закликав Єврокомісію вжити спільних оборонних заходів на рівні Євросоюзу, які захистили б східні кордони з Росією і Білоруссю.

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