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Міноборони працює над можливістю продовження оновлення даних в "Резерв+" для тих, хто не встиг до 16 липня

Міноборони працює над можливістю продовження оновлення даних в

У Міністерстві оборони хочуть, щоб можливість оновлення даних через застосунок "Резерв +" продовжувалася.

Про це заявила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко, інформує Цензор.НЕТ.

Заступниця міністра наголосила, що згідно з законом, українці мали 60 днів, щоб встигнути оновити свої дані.

Проте Черногоренко зазначила, що в Міноборони дуже хочуть, щоб можливість оновлення даних через "Резерв +" продовжувалась та нарощувалась вже після 60 днів, які пройшли з моменту вступу в силу закону про мобілізацію.

"Ми б дуже хотіли, щоб можливість оновлення даних продовжувалася, нарощувалася, і користувачі мали можливість зробити це в "законному полі". Будемо пропонувати, як це організувати, як це зробити", - сказала заступниця міністра.

Раніше заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко заявляла, що Міністерство оборони планує перетворити додаток "Резерв+" на онлайн-ТЦК.

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Автор: 

Міноборони (7335) додаток (474) оновлення (41) Черногоренко Катерина (121)


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Топ коментарі
+34
Поліція буде хоч дітей з дитсадка на влк везти, аби самим на війну не іти. Нащо воно їм? В разі чого просто змінять форму і прапор як було в Криму, Донецьку, Луганську.
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31.08.2024 21:05
+28
А шо таке ? Більшість забила болт на це оновлення мабуть. незважаючі на бадьорі цифри.
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31.08.2024 20:19
+27
З інщої сторони, якщо Верховний головнокомандувач клоун-наркоман, то чому б Міністрерством оборони не керувати є-маляткам...
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31.08.2024 20:26
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Онучечка, дєдушку свого на фронт відправ і ситно харчуйся.
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01.09.2024 14:59 Відповісти
Не стоньте, уклонисты. То что сама прога лагает это одно. А вот сходить самому в ТЦК слабо?
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01.09.2024 18:11 Відповісти
можливістю продовження оновлення

от вміють же, писати.....
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01.09.2024 19:58 Відповісти
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