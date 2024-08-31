Міноборони працює над можливістю продовження оновлення даних в "Резерв+" для тих, хто не встиг до 16 липня
У Міністерстві оборони хочуть, щоб можливість оновлення даних через застосунок "Резерв +" продовжувалася.
Про це заявила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко, інформує Цензор.НЕТ.
Заступниця міністра наголосила, що згідно з законом, українці мали 60 днів, щоб встигнути оновити свої дані.
Проте Черногоренко зазначила, що в Міноборони дуже хочуть, щоб можливість оновлення даних через "Резерв +" продовжувалась та нарощувалась вже після 60 днів, які пройшли з моменту вступу в силу закону про мобілізацію.
"Ми б дуже хотіли, щоб можливість оновлення даних продовжувалася, нарощувалася, і користувачі мали можливість зробити це в "законному полі". Будемо пропонувати, як це організувати, як це зробити", - сказала заступниця міністра.
Раніше заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко заявляла, що Міністерство оборони планує перетворити додаток "Резерв+" на онлайн-ТЦК.
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