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Новини
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Президент Фінляндії Стубб закликав зняти для України обмеження на удари вглиб РФ: Вони абсурдні

Президент Фінляндії Александр Стубб

Президент Фінляндії Александр Стубб назвав обмеження на використання Україною західної зброї для ударів по території Росії "абсурдними" і закликав партнерів зняти їх.

Як передажє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це він заявив під час міжнародної конференції Globsec Forum, яка проходить у Празі.

"Необхідно зняти всі обмеження на те, що українці можуть робити. Вони абсурдні. Росія веде незаконну агресивну війну, вона порушує всі міжнародні норми, не тільки з точку зору порушення суверенітету, вона коїть серйозні воєнні злочини", - сказав Стубб.

За його словами, він хотів би зателефонувати у Вашингтон і попросити США зняти всі обмеження на використання зброї по території РФ, а також у Китай і попросити Сі Цзіньпіна, щоби той сказав Путіну: "Годі вже". Він переконаний, якби це сталося, це могло би змінити ситуацію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Британія в ООН: Міжнародне право дозволяє Україні удари по території Росії

Як зазначив Стубб, у короткостроковій перспективі партнери мають допомагати Україні фінансами, зброєю, боєприпасами, щоби вона була в змозі стратегічно та військово перемогти на полі бою. Фінський лідер поінформував, що його країна посідає 6 місце за обсягом надання допомоги Україні з розрахунку до власного ВВП.

Президент Фінляндії закликав також за складністю ситуації на фронті не втрачати основний фокус: "Найбільша битва – це битва за незалежність, суверенітет і законне місце України на Заході; і цю битву Україна вже виграла. Україна стане членом ЄС, і вона стане членом НАТО".

На його думку, першою метою Путіна було "русифікувати" Україну, другою – не допустити наближення НАТО до кордонів РФ, третьою – розколоти євроатлантичну спільноту, і врешті, він зазнав повного провалу всіх трьох цілей.

Стубб вважає, що тепер треба довести Москві та тим країнам, які схильні її підтримувати, що вести агресію надто дорого.

Також читайте: Найкращий спосіб досягти миру – постачати Україні зброю, - президент Фінляндії Стубб

Автор: 

росія (65035) Фінляндія (1300) Стубб Александр (82)


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Топ коментарі
+8
Ну так - скандинави ж .!! В їхніх жилах тече кров вікінгів .
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31.08.2024 22:04
+7
уже те, що пішли такі прямі заяви - і та ж Данія , та Норвегія...,це вже добре....
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31.08.2024 21:59
+7
В мережах жартують що адміністрація Білого Дому на сьогодні є - найефективнішою ППО кацапів .
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31.08.2024 22:06
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Це до США
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31.08.2024 21:46 Відповісти
Всі закликають , і ніхто не хоче зрозуміти , що у ссикливих штатів америки є речі більш актуальні - вибори .
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31.08.2024 21:46 Відповісти
якась блд видумала ці обмеження, і ми знаємо хто ці сцикуни
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31.08.2024 21:47 Відповісти
Прізвище того муділи починається на букву - С . І закінчується на букву - Н .
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31.08.2024 22:01 Відповісти
С.......н, відкривайте букви
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31.08.2024 22:12 Відповісти
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31.08.2024 22:14 Відповісти
а я подумав Сі Цзіньпін
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31.08.2024 22:22 Відповісти
..Не все одразу . Даю підказку -
..
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31.08.2024 22:29 Відповісти
?

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31.08.2024 22:12 Відповісти
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31.08.2024 22:24 Відповісти
Салливан икотой извелся.
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31.08.2024 22:38 Відповісти
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31.08.2024 22:03 Відповісти
В мережах жартують що адміністрація Білого Дому на сьогодні є - найефективнішою ППО кацапів .
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31.08.2024 22:06 Відповісти
То він прилюдно пукнув, а потім почав сміятися. Старий пердун. )))
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31.08.2024 22:49 Відповісти
Фіни хлопаки реальні...довели вже якось...от би дожить і побачити у ділі ще і їх...знову. А московити мріють про те ж саме, цікаво ?
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31.08.2024 21:48 Відповісти
уже те, що пішли такі прямі заяви - і та ж Данія , та Норвегія...,це вже добре....
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31.08.2024 21:59 Відповісти
Ну так - скандинави ж .!! В їхніх жилах тече кров вікінгів .
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31.08.2024 22:04 Відповісти
вша начхати. Вони союзник росії
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01.09.2024 01:54 Відповісти
Не многие знают, но у финнов почти 1000 км границы с кацапами. Там отлично знают с кем мы имеем дело.
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31.08.2024 22:11 Відповісти
Здоб ши Стубб...
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31.08.2024 22:12 Відповісти
рубльовку!
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31.08.2024 22:53 Відповісти
Нужно делать как Израиль, когда Бидон не хотел давать ему оружие для ударов по Гезе. Если не даете нам высокоточное оружие то будем бить тем что есть. Только все побочные ефекты будут на совести Байдена и ООН.
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31.08.2024 22:59 Відповісти
а що в нас є?
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01.09.2024 02:08 Відповісти
Є СС-18 "Сатана".
Є Ан-26,начинений вибухівкою....
Тощо...
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01.09.2024 08:33 Відповісти
 
 