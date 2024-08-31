Президент Фінляндії Стубб закликав зняти для України обмеження на удари вглиб РФ: Вони абсурдні
Президент Фінляндії Александр Стубб назвав обмеження на використання Україною західної зброї для ударів по території Росії "абсурдними" і закликав партнерів зняти їх.
Як передажє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це він заявив під час міжнародної конференції Globsec Forum, яка проходить у Празі.
"Необхідно зняти всі обмеження на те, що українці можуть робити. Вони абсурдні. Росія веде незаконну агресивну війну, вона порушує всі міжнародні норми, не тільки з точку зору порушення суверенітету, вона коїть серйозні воєнні злочини", - сказав Стубб.
За його словами, він хотів би зателефонувати у Вашингтон і попросити США зняти всі обмеження на використання зброї по території РФ, а також у Китай і попросити Сі Цзіньпіна, щоби той сказав Путіну: "Годі вже". Він переконаний, якби це сталося, це могло би змінити ситуацію.
Як зазначив Стубб, у короткостроковій перспективі партнери мають допомагати Україні фінансами, зброєю, боєприпасами, щоби вона була в змозі стратегічно та військово перемогти на полі бою. Фінський лідер поінформував, що його країна посідає 6 місце за обсягом надання допомоги Україні з розрахунку до власного ВВП.
Президент Фінляндії закликав також за складністю ситуації на фронті не втрачати основний фокус: "Найбільша битва – це битва за незалежність, суверенітет і законне місце України на Заході; і цю битву Україна вже виграла. Україна стане членом ЄС, і вона стане членом НАТО".
На його думку, першою метою Путіна було "русифікувати" Україну, другою – не допустити наближення НАТО до кордонів РФ, третьою – розколоти євроатлантичну спільноту, і врешті, він зазнав повного провалу всіх трьох цілей.
Стубб вважає, що тепер треба довести Москві та тим країнам, які схильні її підтримувати, що вести агресію надто дорого.
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