86 дітей евакуювали за три дні з Костянтинівки та району

У Костянтинівській громаді на Донеччині триває обов’язкова евакуація родин із дітьми. З населених пунктів, розташованих менш ніж за 10 км від фронту, дітей та батьків вивозять на бронетранспорті.

Про це повідомили в Нацполіції передає Цензор.НЕТ.

"Російські війська щодня атакують Костянтинівку з артилерії, дронів тощо. За тиждень у місті - один загиблий і 11 поранених. Через близькість фронту мешканці почали виїжджати до більш безпечних регіонів, проте багато родин з дітьми ще лишаються. До початку евакуації на території громади мешкало 2129 дітей", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, в заходах евакуації задіяно максимальні сили поліції. Спільно з ДСНС створено три групи оповіщення, які об’їжджають вулиці та попереджають про необхідність евакуації. Піші патрулі обходять адреси, де живуть родини з дітьми, та пропонують допомогу у виїзді.

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У селах, наближених до зони боїв, працюють 5 екіпажів на бронекапсулах. Дітей евакуюють тільки разом з батьками або особами, які їх замінюють. Для кожної дитини заготовлено захисні комплекти – бронежилети та каски.

Повідомляється, що з початку евакуаційних заходів з Костянтинівки та району вже виїхали 86 дітей.

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