У США вважають, що дружній вогонь, імовірно, не був причиною катастрофи F-16, - NYT

Два військові високопосадовці США заявили, що дружній вогонь, імовірно, не був причиною катастрофи F-16. Розглядаються такі версії, зокрема, як технічна несправність або помилка пілота

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це виданню New York Times розповіли неназвані американські посадовці.

Як нагадує видання, президент України Володимир Зеленський пообіцяв провести ретельне розслідування інциденту, включно з висловленою в п'ятницю одним із західних посадовців версією про те, що він став результатом дружнього вогню з ракетної батареї Patriot.

Однак у суботу два військові високопосадовці США заявили, що дружній вогонь, імовірно, не був причиною катастрофи F-16.

За їхніми словами, американські та українські слідчі розглядають цілу низку версій, зокрема, технічна несправність або помилка пілота.

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Нагадаємо, ввечері 29 серпня в Генеральному штабі України підтвердили втрату винищувача F-16 під час російського ракетного удару по Україні.

Перед цим стало відомо, що 26 серпня під час відбиття російського ракетного удару загинув льотчик Олексій Месь.

Заступниця глави Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки "слуга народу" Мар'яна Безугла заявила, що винищувач F-16 українського пілота Олексія "Moonfish" Меся був збитий ЗРК Patriot через дискоординацію між підрозділами.

У п'ятницю, 30 серпня, президент Володимир Зеленський звільнив Миколу Олещука з посади командувача Повітряними силами ЗСУ.