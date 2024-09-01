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У США вважають, що дружній вогонь, імовірно, не був причиною катастрофи F-16, - NYT

f-16

Два військові високопосадовці США заявили, що дружній вогонь, імовірно, не був причиною катастрофи F-16. Розглядаються такі версії, зокрема, як технічна несправність або помилка пілота

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це виданню New York Times розповіли неназвані американські посадовці.

Як нагадує видання, президент України Володимир Зеленський пообіцяв провести ретельне розслідування інциденту, включно з висловленою в п'ятницю одним із західних посадовців версією про те, що він став результатом дружнього вогню з ракетної батареї Patriot.

Однак у суботу два військові високопосадовці США заявили, що дружній вогонь, імовірно, не був причиною катастрофи F-16.

За їхніми словами, американські та українські слідчі розглядають цілу низку версій, зокрема, технічна несправність або помилка пілота.

Також читайте: США відмовились відправляти фахівців для ремонту F-16 в Україні, - WSJ

Нагадаємо, ввечері 29 серпня в Генеральному штабі України підтвердили втрату винищувача F-16 під час російського ракетного удару по Україні.

Перед цим стало відомо, що 26 серпня під час відбиття російського ракетного удару загинув льотчик Олексій Месь.

Заступниця глави Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки "слуга народу" Мар'яна Безугла заявила, що винищувач F-16 українського пілота Олексія "Moonfish" Меся був збитий ЗРК Patriot через дискоординацію між підрозділами.

У п'ятницю, 30 серпня, президент Володимир Зеленський звільнив Миколу Олещука з посади командувача Повітряними силами ЗСУ.

Автор: 

катастрофа (77) США (22685) F16 F-16 (673)


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Топ коментарі
+24
Яка вже різниця?
Зе-мразь брехата вже знайшла "стрілочника" та звільнила його.
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01.09.2024 13:54
+21
Я не розумію, чому Зе звільнив Олещука ще до завершення розслідування? Не можна керуватися емоціями, або постами Бездумної, приймаючи такі важливі рішення, тим більше на посаді Президента. У нас парламентсько-президентська держава, і Президент не має права одноосібно приймати такі рішення. Хоча, про що я говорю.
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01.09.2024 13:58
+16
У нас, де-факто, керує всім єрмак, у тому числі, розумовим імпотентом гундосом, як би він не надував щоки, тому всі претезії до нього, або до тих хто це обрав у 2019році.
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01.09.2024 14:30
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Яка вже різниця?
Зе-мразь брехата вже знайшла "стрілочника" та звільнила його.
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01.09.2024 13:54 Відповісти
Чула на Прямому одного війського експрета, котрий виснув свою версію. Я не фахово, але перекажу її .
Ящо пілот буквально перед катастрофою збив дві ракети , а десь поряд летіла третя , ( він це стверджує) , то у нових роашистських ракет є при зміні траєкторії під час ухиляння від ППО , є пристрій теплового захисту, котрий викидає типу завісу пекельних кульок, й літак міг потрапити в це поле , втративши управління після того .
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01.09.2024 17:24 Відповісти
Тоді на фоні такого припущення ,описаного мною вище, й оцих висновків зі США, в мене виникає питання . А США зізнались би у тому, що російські ракети "переплюнули" здатність їхніх F-16?
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01.09.2024 17:29 Відповісти
Пару лет назад сирийская ПВО совковым комплексом сбила израильский ф16. У США небыло никаких проблем признать, что технологии 40летней давности не обеспечивают 100% успеха. Не нужно искать заговор там, где его нет
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01.09.2024 17:43 Відповісти
Т е в Сирии смогли, а в Украине без заговора- ошибка пилота или техническая неисправность? Или вторая версия уже близка к признанию в Сирии?
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01.09.2024 17:48 Відповісти
А в Украине, если бы ПВО , то тоже признали бы без проблем.
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02.09.2024 00:14 Відповісти
Й доречі, ще ДО поставок F-16 звучали думки , що сьогодні вони вже "не панацея" від ******** засобів . То тоді треба визнавати , що увесь НАТОсвіт просто готовий утилізувати ці літаки разом з українцями, аби тільки тягти далі війну на повільне "зварення "гадючої рашки на вогні війни життями українців, та приводом оновити свої арсенали. Он вже ТУРЦІЯ не вводить в свою оборону закуплені вже раніше комплекси С-400 у Рашки, а дала величезне замовлення США на F-35. Хіба це не підтверджує мої висновки?
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01.09.2024 17:59 Відповісти
Ну так признайте, кто мешает? Так же никто не мешает Украине воевать исключительно своим самым современным оружием
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02.09.2024 00:12 Відповісти
Так ось чому Харків так масово атакують уже котрий день,бо Ф16 не можна використовувати, безугла матиме поганий настрій. Та і Суми атакують, Нікополь. Головне, що мають ППО та ось Генерала не має
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01.09.2024 13:55 Відповісти
Я не розумію, чому Зе звільнив Олещука ще до завершення розслідування? Не можна керуватися емоціями, або постами Бездумної, приймаючи такі важливі рішення, тим більше на посаді Президента. У нас парламентсько-президентська держава, і Президент не має права одноосібно приймати такі рішення. Хоча, про що я говорю.
показати весь коментар
01.09.2024 13:58 Відповісти
У нас, де-факто, керує всім єрмак, у тому числі, розумовим імпотентом гундосом, як би він не надував щоки, тому всі претезії до нього, або до тих хто це обрав у 2019році.
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01.09.2024 14:30 Відповісти
якщо не розумієш, краще замайся малюванням натюрмортів
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01.09.2024 14:54 Відповісти
я розумію, з Польщі ******* легше, тому закрий своє варнякало і готуйся завтра йти на зміну на завод
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01.09.2024 16:18 Відповісти
Тому що ваш Олещук такий самий корупціонер як і всі інші генерали в нашій "маленькій радянській армії". Це з його вини досвідчених ППОшників відправляють на нуль, а залишають блатних родичів-алкашів і проплачених профанів. Це через Олещука сидимо знову без світла!
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01.09.2024 15:10 Відповісти
я думав через кацапів. А то олещук...
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02.09.2024 00:28 Відповісти
Тому що рішення про звільнення Олещука було прийняти ще до катастрофи еф-16, яка власне стала офіційно неозвученим приводом для звільнення.
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01.09.2024 18:33 Відповісти
Тому що він по-хамськи відповів жінці, мовляв : що ти лізеш не в свою справу, холопам слова не давали. Бачте, він - Барін, та не має звітувати перед холопами щодо своїх барських справ. От за це моментально звільнений, не чекаючи результатів розслідування, слідом за Залужним та його кумами, по курсу узького воєнного корабля.
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01.09.2024 18:48 Відповісти
Який там ,,дружній вогонь"!! Яка там ,,помилка пілота"!!! Літакам більш років ніж пілотам!! Передають ,,дрова"! Ще й не випросиш!!
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01.09.2024 14:04 Відповісти
Етот F-16 передали Нидерланды. А Нидерланды и Шведы в отличии от США не передают последнее говно которое в пустыне хранится 50 лет. Ети F-16 были обслужены и модернизированы новейшим оборудованием. А проблема в том что Украина использует дорогие и штучные F-16 не по назначению а для того чтобы гоняться за мопедами. К вашему сведению каждый вылет и обслуживание после него такого самолета стоит сотни тысяч и даже миллионы долларов. Ето как бегать и с помощью телевизора бить комаров.
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01.09.2024 14:11 Відповісти
А чим пропонуєте шахеди збивати ракетами патріота по млн. долларів...

Орки останнім часом пускають їх на висоті що недосяжна для мобільних груп... та і от в моїй області як був туман весною то пропустили

Вертольотів міг24 не думаю що багато лишилось, їх витратили на пускання в поле нурсів....
До міг29 немає ракет хоча оборонпром колись випускав та продавав по всьому світу

То що їх не збивати тепер нехай знищують цілі як от хімпідприємство в Тернополі
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01.09.2024 14:24 Відповісти
А у нас бракує малої авіації?
Треба тільки добре потрясти приватні контори та власників.

Ставиш підвісні кулемети під крила, щоб не заморочуватися синхронизатором гвинта - і вуаля. 450-500 км/год достатньо, щоб за шахедами гонятися.
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01.09.2024 14:38 Відповісти
100%. Вон полицейские вертолеты каждый день гоняют вокруг Киева. Лучше бы их под сбитие шахедов приспособили. У них и маневренность и скорость отличная. Ето не старая корова Ми-8 которая больше пердит чем летит и жрет тонами в час топливо. Можно даже в США закупить маленьких вертолетов пару сотен которыми американские фермеры коров пасут. и поставить на них пулеметы и даже ракеты воздух-воздух.
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01.09.2024 14:49 Відповісти
Хотя бы приспособить на гражданские малые двухместные вертолеты которыми всю жизнь мажоры Киев за******** летая над головами, ПЗРК МИСТРАЛЬ, которые мы ставим на бронетехнику.
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01.09.2024 14:54 Відповісти
Да не треба нічого купувати.

У наших вітчизняних нуворішей є і гелікоптери, і приватні літаки будь-яких розмірів та характеристик від тихоходних Цесн до реактивних Ембраерів та Бомбардьє.

А так то да - гуляти днюху Єрмака гелікоптери знайшлися, я збивати Шахеди нема чим.
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01.09.2024 14:58 Відповісти
Я навіть знаю де Медведчука стоять пару від початку війни непонятно чого чекають... на них ніхто не літає ... могли б конфіскувати
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01.09.2024 15:01 Відповісти
Не могли б.
Бо все, що конфіскують у Медведчука, досить швидко стає власністю ефективних менеджерів ЗЄ. Або чекає на такого власника типу під арештом.

Згадай, як броньоване авто Медвечука дивним чином з'явилося у Єрмака.
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01.09.2024 15:08 Відповісти
"непонятно чого чекають... "
Чекають на повернення хазяїна. Це одна із умов майбутнього "справєдлівава міра".
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01.09.2024 15:16 Відповісти
Шахеды можно сбивать всем чем угодно. Применяя от ПЗРК до старых Сушек и МиГов и гражданских спортивных самолетов и вертолетов. А занять все F-16 сбитием мопедов так рашисты готовы только для етого каждый день мопеды запускать лишь бы не увидеть F-16 на фронте никогда. Пока F-16 с новейшими радарами способными видеть вражеские самолеты за 300км, гоняются где то по тылам за мопедами, тепе временем рашисты продвигаются на фронтах и засыпают тысячами КАБов наши города и позиции.
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01.09.2024 14:43 Відповісти
Сушкою не зіб'єш є ризик пошкодження уламками та і складно попасти, щоб Мігом збивати треба ракети а їх немає непонятно чому якщо ми виробники

Залишається спортивна авіація і я думаю що якби держава оплачувала їм ремонт і пальне то вони б збивали ну принаймі по розмовам готові це робити

Але тоді мобільні групи треба прибрати з якихось районів де буде працювати авіація

І що робити з дружнім вогнем ППО
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01.09.2024 15:06 Відповісти
Еще как сбивают. Примерно так.
https://x.com/i/status/1829510607143313897
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01.09.2024 15:18 Відповісти
На початку багато збивали в тому числі і ракет а потім є повідомленя що не використовували через брак ракет до них... і не було де їх взяти

А ще після катастрофи від уламків шахеда, почали говорити що це небезпечно , тому що міг не може вище цілі стріляти так як його радар не бачить ціль на фоні землі і також що є ймовірність дружнього вогня ППО
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01.09.2024 15:53 Відповісти
Так F-16 і не брали щоб вони воювали на фронті, спркатку їх брали щоб вони охороняли зерновий коридор, потім сирський заявив що не будуть вони на лінії фронту.
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01.09.2024 15:18 Відповісти
Почитайте про F-16ADF, переданных американцами в первой партии в дополнение 6 бортов от Нидерландов. Почитайте для какой работы они заточены.
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01.09.2024 14:46 Відповісти
Кто сказал что это один из 6ти F-16MLU , а не один из 4х F-16ADF из первой партии? Это уже где-то объявили?
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01.09.2024 14:51 Відповісти
Я в подробности не залазил. Но давайте смотреть правде в глаза, неужели думаете что лучшего летчика посадят на недоделанный самолет
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01.09.2024 14:58 Відповісти
Естественно не посадят и не передадут. На наших нидерландских бортах F-16MLU стоит самый современный РЭБ и РЭР 2021 года выпуска. Его нет у многих стран, а есть у нас. А американский F-16ADF заточен именно под описанный вид работ.
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01.09.2024 15:19 Відповісти
Ці "військові високопосадовці" (якщо вони існують в природі) вже знають результати розслідування? Вони розповідають про імовірність. Іншими словами: "за нашим припущенням". Отже, достеменно не знають. Для чого тоді вкид про технічну несправність та помилку пілота роблять?
Щоб посіяти сумнів у здатності наших партнерів з Нідерландів та Швеції надійно обслуговувати, а наших пілотів - управляти F-16?
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01.09.2024 15:27 Відповісти
Я уверен то что сейчас все делают ето скрывают от нас правду. Какое нахрен раследование? Самолет же упал в нашем тылу а не за линией фронте. За неделю не могли показать остатки упавшего самолета и наличие или отсутствие на нем повреждений от ракеты? Не поверю никогда.
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01.09.2024 15:35 Відповісти
Ну вони точно надійніше джерело, ніж Безумна...
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01.09.2024 17:12 Відповісти
Марʼяна Безугла у фейсбуці пише, що знає більше про втрачений F-16, ніж вже написала.
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01.09.2024 19:42 Відповісти
Знаєте, от розумні люди завжди не впевнені на 100% і тому пишуть "ймовірно" та закликають дочекатися результатів. І лише дурні завше впевнені на 100%!
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01.09.2024 20:59 Відповісти
Ще один...США не передають "говно"! Звідки подібні до тебе невігласи всю цю дурню берете? Ти що технік, в а може пілот f16?
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01.09.2024 16:44 Відповісти
Да не раз наши выкладывали видео как из США приезжала бронетехника в виде рухляди
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01.09.2024 19:28 Відповісти
Ленка,скубрія по чому?
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01.09.2024 14:42 Відповісти
Это пи@деж. Причем очень тупой. За этими "дровами" в мире очередь желающих их получить. Они проходят регулярные ТО и ПО.
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01.09.2024 14:44 Відповісти
Ураження літака через зовнішній вплив не обовʼязково можливе лише через френдли файр.
При такий щільності повітряної атаки мабуть імовірні вибухові ураження від ворожих БПЛА та КР/АКР.
Хіба ворог, який полює за нашими F-16 не здатний придумати бортові засоби підриву б/ч при розпізнаванні сигнатури нашого літака поблизу?
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01.09.2024 15:42 Відповісти
Що відбудеться з F-16, коли в польоті на лопатки його турбіни через канал входу повітря випадково потрапить "теплова пастка", чергу яких здатні відстрілювати ворожі КР?
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01.09.2024 19:48 Відповісти
Не порівнюй тех.стан літаків в США із тим як це в нас (аля совок!)!
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01.09.2024 16:41 Відповісти
Кавардак - пілот - пілот понад усе - 10р потрібно шоб "родився" пілот
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01.09.2024 14:04 Відповісти
Два військові високопосадовці США заявили, що дружній вогонь, імовірно, не був причиною катастрофи F-16. Розглядаються такі версії, зокрема, як технічна несправність або помилка пілота Джерело:
Не технічна несправність і не помилка пілота .А можливо, несправний і з великими проблемами Ф-16 надіслали. Ось це був би вчинок справжніх чоловіків.
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01.09.2024 14:05 Відповісти
На такi випадки у аса мае бути дуже розвинутим iнстинкт до cамозбереження, й зi староi технiки по максiмуму такий не викручуе.
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01.09.2024 14:12 Відповісти
Щось думаю що не все так просто, якщо там стара проводка, гідравліка і т.д. воно не завжди видно при діагностиці а вилазить в процесі експлуатації... все не заміниш тому що дуже дорого... тому латають по мірі виникнення проблем ...

А судячи з того що їх мали списати в утиль в 28 році, то там багато де могли виникнути проблеми

Але найбільша проблема що звідти познімали натівські IFF системи... і з Патріота скоріше також... тому якщо цей літак і не збили то всерівно існує серйозна проблема взаємодії
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01.09.2024 14:17 Відповісти
ну не факт що совєцький Пароль сприйняв би НАТО-вський IFF за свого - тому й познімали…
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01.09.2024 14:52 Відповісти
Треба цілий тиждень щоб побачити чи є характерні отвори в фюжеляжі від елементів ураження ракети чи ні....
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01.09.2024 14:12 Відповісти
А для того, щоб узгодити із всіма зацікавленими "інстанціями", що саме потрібно "побачити", треба не один тиждень...
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01.09.2024 15:25 Відповісти
Насправді, проблема глибша і старіша, бо в нас Повітряні Сили об'єднані із ППО в один вид збройних сил. Вони давно потребують розділення для ефективного використання, і зараз зі скрипом триває цей процес. Олещук - висококласний ППОшник, але не льотчик, Кривоножко - нарешті, льотчик, був командиром льотної бригади, очолюваа повітряне командування "Центр".
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01.09.2024 14:22 Відповісти
Це не є таким неймовірним. Нагадаю, що під час операції "Буря в пустелі" так званим "дружнім вогнем" було уражено 16 літальних апаратів коаліції. Це більше, ніж знищила вся ППО Саддама.
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01.09.2024 14:24 Відповісти
А можна за вкид дези вже ******* Безуглу?
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01.09.2024 14:33 Відповісти
Безугла не самостійна. Кукарека коштує певних грошей і не більше. Нею керують ті, кого вона не критикує
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01.09.2024 14:39 Відповісти
Але начистити їй писок та/або показово виїбати у суді цю курву не завадило б.

Була б добра наука подоляківським та єрмаківським "блогерам".
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01.09.2024 14:45 Відповісти
Та як i Юля, двi калошi - пара.
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01.09.2024 15:48 Відповісти
уклоніст-рецидивіст, президент по-зальоту (а тепер вже й з сумнівною легітимністю) Зеленське звільняє генералів просто так, бо йому так кажеться чи просто хочеться, чи хтось нашіптує "ідеї" у порожню башку...
а шо ж тоді мали би зробити з самим Найвеличнівшивим Вироком-2019 мільйони обдурених, вбитих, поранених, зкалічених, збіднілих, безхатьків, втративших усе, емігрантів Українців з цим випадковим чудом природи, йуристом-аніматором, піаністом з Кривого Рогу за усі його "прикольні приколи", системну брехню, порушення Конституції-законів, експерименти з цілою Державою?...
і чи є ще наспрАвді ті дебіли, що й досі закохані у криворожене НІЩО, яке хвилею зеленого жлобського лайна винесло на саму гору, до Банкового Олімпу?
і, схоже, за УСЕ скоєне воно та його банда ефективних мародерів відповідати не збираються...
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01.09.2024 14:34 Відповісти
"...і чи є ще наспрАвді ті дебіли, що й досі закохані..."
Згідно "соцопоросам" порозумнішало не більше 10% виборців "Зє"... 😢
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01.09.2024 15:36 Відповісти
Дуже схоже на "пригожинський синдром". Оманський гадьониш виплигує з трусів хоче отримати Героя Росії. Ну хоч зараз достатньо подвигів?
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01.09.2024 14:36 Відповісти
Взяв на особистий контроль *****...

Вже модна видавати багатотомник пройобаних особистих контролей ЗЄ.
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01.09.2024 15:04 Відповісти
Послежу за развитием, но что-то мне подсказывает, что повесят на пилота. В этом случае и Пэтриоту и Ф16 не грозит антиреклама.
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01.09.2024 15:21 Відповісти
С 2016-го года разбились 39 истребителей F-16. Это никак не повлияло на их продажи.
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01.09.2024 16:20 Відповісти
Ставите на техническую неисправность ?
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01.09.2024 17:45 Відповісти
Вызывает вопросы что не смог катапультироваться, обычно пилоты выживают.
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01.09.2024 18:22 Відповісти
В том то и дело
Если исключить FF и ошибку пилота, то получается, что в самолёте сломалось всё: и управление и катапультирование.
На такие выводы не согласится никто
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01.09.2024 20:12 Відповісти
Маня Безумна все одно ворог!
А в такій бойовій ситуації рахунок йде на секунди! Дуже багато шахедів і ракет в одному місці дійсно можуть створити проблему - поки літак, приміром женеться і атакує крилату ракету , десь поруч з'являється балістична чи ще одна коилата і по ній працює ПВО. Якщо це стара ракета, то вона в кінці сама вибирає ціль головкою самонаведення, її складно вести в реальному часі зі старою апаратурою.
Також літак банально міг не встигнути відвернути і впилятись в БПЛ яких до біса
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01.09.2024 15:46 Відповісти
І шо, навіть в Безумної не спитали?
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01.09.2024 15:58 Відповісти
И Пэтриот и F-16 американские. Я тоже сомневаюсь что система свой-чужой была отключена
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01.09.2024 16:36 Відповісти
Мене цікавить ще одне,якщо це не патріот то що буде з безмозглою,як мінімум вона повинна понести покарання
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01.09.2024 17:35 Відповісти
Эспецы исходят из того, что и летчиков и техников ф16 готовят годами. А украинские военные обучались по 10-12 месяцев ( под восторженный визг пэрэсичных 'наши козаки тех пиндосов еще у чить будут!) . Поэтому и думают, что это могло быть причиной.
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01.09.2024 17:52 Відповісти
Виходить що чорнорота депутаторка знову збрехала
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01.09.2024 18:34 Відповісти
Або спрацював агент ФСБ
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01.09.2024 19:51 Відповісти
не пойняв, американці не вірять безуглій?? У нас тут половина народу харчується з її фісбуку.
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01.09.2024 20:42 Відповісти
 
 