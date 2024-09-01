УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10820 відвідувачів онлайн
Новини
2 012 21

Майже 60% поляків вважають, що Польща повинна збивати російські об’єкти, які залітають у повітряний простір країни, - опитування

Польський Міг

Більшість опитаних поляків підтримують збивання російських дронів та ракет у повітряному просторі Польщі.

Про це свідчать результати опитування, проведеного центром SW Research, які публікує газета Rzeczpospolita, інформує Цензор.НЕТ.

Респондентів запитали, чи повинна, на їхню думку, Польща збивати об'єкти, що пролітають над територією країни під час нападу Росії на Україну, навіть якщо немає впевненості в тому, що це за об'єкти.

58,5% польських громадян відповіли, що Польща повинна збивати ці повітряні цілі.

Більш категоричними виявилися жінки: 61% опитаних - за те, щоб збивати будь-які непізнані цілі над територією Польщі. Серед чоловіків відсоток тих, хто підтримує збивання будь-яких повітряних цілей над Польщею - 56%. 

Читайте також: Збиття Польщею російських ракет та дронів не призведе до втягування НАТО у війну, - Кулеба

Проти виступили 22,1% опитаних. 19,4% поки що не визначилися щодо цього питання.

Раніше польська армія заявила, що "повітряний об'єкт" порушив повітряний простір країни під час масованої ракетної атаки Росії проти України вранці 26 серпня. 

Однак згодом прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Варшава поки що не має 100-відсоткової впевненості, що невідомий об’єкт порушив повітряний простір країни під час масованого російського обстрілу України 26 серпня.

Читайте також: Міноборони Польщі: Ми не будемо збивати російські ракети та дрони над Україною

Автор: 

опитування (1930) Польща (8491) ракети (4020) дрони (4662)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+12
Ідіотізми: лише 60% за те щоб збивати ракети над Батьківщиною.
показати весь коментар
01.09.2024 18:42
+11
А 40% будуть мовчки милуватися пролітаючими ракетами?
показати весь коментар
01.09.2024 18:44
+10
"Проти виступили 22,1% опитаних"

Мабуть ******* кацапів за Катинь, за вбитих у літаку Качиньського, за серпень 1939, та за всі злочини що робили кацапи за сотні років історії...
показати весь коментар
01.09.2024 18:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Проти виступили 22,1% опитаних"

Мабуть ******* кацапів за Катинь, за вбитих у літаку Качиньського, за серпень 1939, та за всі злочини що робили кацапи за сотні років історії...
показати весь коментар
01.09.2024 18:39 Відповісти
Ідіотізми: лише 60% за те щоб збивати ракети над Батьківщиною.
показати весь коментар
01.09.2024 18:42 Відповісти
22,1% ждунів? *****, знімай війська, шуруй на Польщу
показати весь коментар
01.09.2024 18:42 Відповісти
їх більше...Там ще 19,4% невизначених ждунів треба приплюсувати
показати весь коментар
01.09.2024 19:20 Відповісти
А 40% будуть мовчки милуватися пролітаючими ракетами?
показати весь коментар
01.09.2024 18:44 Відповісти

А может они на Германию летят?
Пока точно не выясним, не трогать.
показати весь коментар
01.09.2024 21:02 Відповісти
Підтримую здоровий глузд 60% поляків ,
молодці 👍🏼👍🏼👍🏼
показати весь коментар
01.09.2024 18:51 Відповісти
Може їм ракет шкода, вони ж дорогі. І для ППО і для літаків. Всі з Америки.
показати весь коментар
01.09.2024 18:54 Відповісти
та не факт. просто вони вважають, що ті ракети все одно вийдуть з повітряного простору Польщі і повернуться в Україну. А якщо їх збивати, то уламки можуть впасти у Польщі комусь на голову.
показати весь коментар
01.09.2024 20:16 Відповісти
Дональд Туск , що Варшава поки що не має 100-відсоткової впевненості, що невідомий об'єкт порушив повітряний простір
====================
Сцикуни! Головне мати впевненість коли українське зерно висипаєш на землю з вагонів та контейнерів.А ракети над своєю територією-то таке....Може то НЛО чи рептилоїди літали а не кацапські ракети
показати весь коментар
01.09.2024 19:18 Відповісти
Цікаво, а інші 40% вважають ЩО? Часом не почати наступ на Україну?
показати весь коментар
01.09.2024 19:23 Відповісти
Считают инопланетной НЛХ.
показати весь коментар
01.09.2024 19:41 Відповісти
що вони вернуться на Україну
показати весь коментар
02.09.2024 00:15 Відповісти
И 90 процентов немцев так считают.
показати весь коментар
01.09.2024 19:32 Відповісти
а 40% вважають ха ї..шать німців
показати весь коментар
01.09.2024 19:39 Відповісти
об'єкти - то все хєрня, головне - ексгумація.
показати весь коментар
01.09.2024 20:08 Відповісти
****** конечно результат
показати весь коментар
01.09.2024 20:39 Відповісти
Что за дебильный опрос, кошмар.. Кто его придумал? )
показати весь коментар
01.09.2024 20:56 Відповісти
це полякі дебільні. Які ждуть що ракети назад на Україну полетять. Покидьки
показати весь коментар
02.09.2024 00:16 Відповісти
Точно треба збивати? А може, як завжди - висловите занепокоєння, щоб на шкалі стурбометра було 60 Мєркєлєй?
показати весь коментар
01.09.2024 20:59 Відповісти
Они могут считать что хотят. Но факт в том что Байден бойтся.
показати весь коментар
01.09.2024 21:00 Відповісти
 
 