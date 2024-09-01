Майже 60% поляків вважають, що Польща повинна збивати російські об’єкти, які залітають у повітряний простір країни, - опитування
Більшість опитаних поляків підтримують збивання російських дронів та ракет у повітряному просторі Польщі.
Про це свідчать результати опитування, проведеного центром SW Research, які публікує газета Rzeczpospolita, інформує Цензор.НЕТ.
Респондентів запитали, чи повинна, на їхню думку, Польща збивати об'єкти, що пролітають над територією країни під час нападу Росії на Україну, навіть якщо немає впевненості в тому, що це за об'єкти.
58,5% польських громадян відповіли, що Польща повинна збивати ці повітряні цілі.
Більш категоричними виявилися жінки: 61% опитаних - за те, щоб збивати будь-які непізнані цілі над територією Польщі. Серед чоловіків відсоток тих, хто підтримує збивання будь-яких повітряних цілей над Польщею - 56%.
Проти виступили 22,1% опитаних. 19,4% поки що не визначилися щодо цього питання.
Раніше польська армія заявила, що "повітряний об'єкт" порушив повітряний простір країни під час масованої ракетної атаки Росії проти України вранці 26 серпня.
Однак згодом прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Варшава поки що не має 100-відсоткової впевненості, що невідомий об’єкт порушив повітряний простір країни під час масованого російського обстрілу України 26 серпня.
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Мабуть ******* кацапів за Катинь, за вбитих у літаку Качиньського, за серпень 1939, та за всі злочини що робили кацапи за сотні років історії...
А может они на Германию летят?
Пока точно не выясним, не трогать.
молодці 👍🏼👍🏼👍🏼
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Сцикуни! Головне мати впевненість коли українське зерно висипаєш на землю з вагонів та контейнерів.А ракети над своєю територією-то таке....Може то НЛО чи рептилоїди літали а не кацапські ракети