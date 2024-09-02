З січня 2025 року на ТОТ буде посилено тиск на громадян, які не отримали паспорт РФ, - Центр нацспротиву

На тимчасово окупованих територіях з січня 2025 року росіяни планують посилити тиск на громадян, які не отримали паспорт РФ.

Про це пише Центр національного спортиву, передає Цензор.НЕТ.

За інформацією українського підпілля, до окупаційних адміністрацій спустились перші усні вказівки щодо реалізації об’єктів "спеціального інфраструктурного проєкту".

"Саме так росіяни завуалювали створення та розбудову концентраційних таборів для нелояльного населення", - зазначають в ЦНС.

У липні-серпні 2024 року, під керівництвом заступника глави уряду РФ Марата Хуснулліна, робоча група завершила перший етап напрацювання пропозицій, щодо будівництва нових та реконструкції існуючих "центрів тимчасового утримання іноземних громадян та осіб без громадянства" на ТОТ України.

Як пишуть в ЦНС, дані центри були створені з початком повномасштабного вторгнення на ТОТ Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Спершу росіяни поміщали туди людей, які не пройшли "фільтраційні заходи".

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Опісля проведення ряду псевдовиборчих процесів їх перейменували та стали використовувати для "перевиховання" осіб, що не бажають отримувати російський паспорт.Кремль визначив крайній термін отримання російських документів 31 грудня 2024 року.

"Очікується, що з січня 2025 року буде посилено тиск на громадян, які не отримали паспорт РФ або не оформили посвідку на проживання чи статус біженця. Шляхом "адміністративного затримання" окупаційною поліцією та рішенням місцевих судів осіб без російського паспорта поміщатимуть у зазначені центри. Також повідомляти про таких громадян окупаційні органи зобов’язали роботодавців", - йдеться в повідомленні Центру нацспротиву.

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Офіційно окупанти заявляють, що стосовно нелояльних до кремля громадян вони застосують процедуру "адміністративного видворення" (депортації) за межі ТОТ.

Водночас росіяни заблокували єдиний у регіоні гуманітарний коридор через КПП "Василівка" ще в грудні 2022 року. "А зафіксовані на камеру інсценізації "видворення" виявилися виключно матеріалами з пропагандистською метою".

За інформацією від українського підпілля людей після таких сюжетів знову поміщали ці так звані "центри тимчасового утримання іноземних громадян та осіб без громадянства" де їх піддають трудовій експлуатації.

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