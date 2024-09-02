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Новини
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З січня 2025 року на ТОТ буде посилено тиск на громадян, які не отримали паспорт РФ, - Центр нацспротиву

цнс

На тимчасово окупованих територіях з січня 2025 року росіяни планують посилити тиск на громадян, які не отримали паспорт РФ.

Про це пише Центр національного спортиву, передає Цензор.НЕТ.

За інформацією українського підпілля, до окупаційних адміністрацій спустились перші усні вказівки щодо реалізації об’єктів "спеціального інфраструктурного проєкту".

"Саме так росіяни завуалювали створення та розбудову концентраційних таборів для нелояльного населення", - зазначають в ЦНС.

У липні-серпні 2024 року, під керівництвом заступника глави уряду РФ Марата Хуснулліна, робоча група завершила перший етап напрацювання пропозицій, щодо будівництва нових та реконструкції існуючих "центрів тимчасового утримання іноземних громадян та осіб без громадянства" на ТОТ України.

Як пишуть в ЦНС, дані центри були створені з початком повномасштабного вторгнення на ТОТ Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Спершу росіяни поміщали туди людей, які не пройшли "фільтраційні заходи".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На окупованих територіях України вступ до військової організації ДОСААФ стане обов’язковим вже із 14 років, - Центр нацспротиву

Опісля проведення ряду псевдовиборчих процесів їх перейменували та стали використовувати для "перевиховання" осіб, що не бажають отримувати російський паспорт.Кремль визначив крайній термін отримання російських документів 31 грудня 2024 року.

"Очікується, що з січня 2025 року буде посилено тиск на громадян, які не отримали паспорт РФ або не оформили посвідку на проживання чи статус біженця. Шляхом "адміністративного затримання" окупаційною поліцією та рішенням місцевих судів осіб без російського паспорта поміщатимуть у зазначені центри. Також повідомляти про таких громадян окупаційні органи зобов’язали роботодавців", - йдеться в повідомленні Центру нацспротиву.

Також читайте: Росіяни збільшили кількість перевірок цивільного населення на окупованих територіях півдня, - Центр нацспротиву

Офіційно окупанти заявляють, що стосовно нелояльних до кремля громадян вони застосують процедуру "адміністративного видворення" (депортації) за межі ТОТ.

Водночас росіяни заблокували єдиний у регіоні гуманітарний коридор через КПП "Василівка" ще в грудні 2022 року. "А зафіксовані на камеру інсценізації "видворення" виявилися виключно матеріалами з пропагандистською метою".

За інформацією від українського підпілля людей після таких сюжетів знову поміщали ці так звані "центри тимчасового утримання іноземних громадян та осіб без громадянства" де їх піддають трудовій експлуатації.

Читайте: В окупованому Криму росіяни посилили перевірки населення через успішні удари ЗСУ, - ЦНС

Автор: 

окупація (6682) паспорт (1152) росія (65052) Центр національного спротиву (812)


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Це Українці, які не вищали у 2014-15 році,- прутін ввєді, з фсбшниками у рясах
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02.09.2024 03:28 Відповісти
У одних українців проблема як отримати паспорт а у других як не отримати...Дожились...розводять нас як котенят..
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02.09.2024 04:16 Відповісти
Ну то нехай отримують і видворяються в Європу. Там можуть скажімо в Брюселі показово його зпалити. Чого вони там сидять геть незрозуміло.
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02.09.2024 06:12 Відповісти
Ну-ну. А вас попереджали про необхідність звільнення Півдня. Чи якщо вже Госдура вирішила що Південь то москальщина то вже все? А тупий напад на Курськ, узгоджений з москалями. для відволікання уваги громадськості від здачі Півдня орді. Українська влада - агенти кремля!
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02.09.2024 07:44 Відповісти
Если опустить болтологию, мы видим что кацапы просят хоть как то определиться в своих предпочтениях.

усилено давление на граждан, которые не получили паспорт РФ или не оформили вид на жительство или статус беженца. Источник:
Это то же самое что жить в Киеве только на основании наличия паспорта Белиза.
Да, заранее (я вас знаю) Путин - *****.
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02.09.2024 08:50 Відповісти
 
 