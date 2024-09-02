Заява Сікорського про необхідність збиття Польщею російських ракет - особиста думка міністра, - МЗС країни

Заява Радослава Сікорського щодо збиття Польщею російських ракет над територією України - особиста думка міністра.

Про це заявив речник МЗС Польщі Павел Вронський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Однак речник зовнішньополітичного відомства застеріг, що можливість збиття російських ракет і дронів на значній висоті у повітряному просторі України має бути "елементом оцінки польськими військовими, і це стосується кожного конкретного випадку".

"Якщо маємо таку можливість і Україна на це погоджується, то ми повинні нею скористатися. Але це особиста думка міністра", - резюмував речник МЗС Польщі.

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Раніше Радослав Сікорський у інтервʼю Financial Times висловив думку, що Польща має збивати російські ракети і дрони у повітряному просторі України, якщо є така можливість.