УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10222 відвідувача онлайн
Новини
1 887 17

Заява Сікорського про необхідність збиття Польщею російських ракет - особиста думка міністра, - МЗС країни

сікорський,радислав

Заява Радослава Сікорського щодо збиття Польщею російських ракет над територією України - особиста думка міністра.

Про це заявив речник МЗС Польщі Павел Вронський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Однак речник зовнішньополітичного відомства застеріг, що можливість збиття російських ракет і дронів на значній висоті у повітряному просторі України має бути "елементом оцінки польськими військовими, і це стосується кожного конкретного випадку".

"Якщо маємо таку можливість і Україна на це погоджується, то ми повинні нею скористатися. Але це особиста думка міністра", - резюмував речник МЗС Польщі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 2 вересня Польща знову підіймала свою авіацію

Раніше Радослав Сікорський у інтервʼю Financial Times висловив думку, що Польща має збивати російські ракети і дрони у повітряному просторі України, якщо є така можливість.

Автор: 

Польща (8492) ракети (4021) Сікорський Радослав (248)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+13
"Особиста думка" пана Сікорського є далекоглядною, адекватною та викликає надію і повагу
показати весь коментар
02.09.2024 15:12
+8
Простими словами - МЗС Польщі схвалює ракетні удари по Україні
показати весь коментар
02.09.2024 15:12
+5
цікаві відносини;: міністерство НЕ схвалює заяви міністра.
хто є вищий за міністра у міністерстві ?

тут або пану міністру треба звільнятись, або міністерство розстріляти
показати весь коментар
02.09.2024 15:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Простими словами - МЗС Польщі схвалює ракетні удари по Україні
показати весь коментар
02.09.2024 15:12 Відповісти
Мені цікаво - а що МЗС Польщі скаже - коли кацапська ракета впаде на голови їх громадян? Кого тоді "зроблять крайнім"?!!!
показати весь коментар
02.09.2024 16:15 Відповісти
"Особиста думка" пана Сікорського є далекоглядною, адекватною та викликає надію і повагу
показати весь коментар
02.09.2024 15:12 Відповісти
ну да, такий же безпідставний трьоп, як і про ексгумацію.
показати весь коментар
02.09.2024 15:16 Відповісти
цікаві відносини;: міністерство НЕ схвалює заяви міністра.
хто є вищий за міністра у міністерстві ?

тут або пану міністру треба звільнятись, або міністерство розстріляти
показати весь коментар
02.09.2024 15:16 Відповісти
Дипломатия - це поєднання натиску (де можливо) та поступок (де потрібно) (С).
Дипломатія - це мистецтво повторювати "Гарненький песику!", допоки рука не намацає гарненьку каменюку (С).
показати весь коментар
02.09.2024 15:22 Відповісти
врємя пострілять между намі пальба папапапапападаіш в сердці астайошся тааам любімкааа
пау пау пау пау пау 💃
показати весь коментар
02.09.2024 15:17 Відповісти
Польський сором. Зрозуміло що ніхто не збирався щось збивати, але хоча б інформаційну повістку узгодьте. А то вкраїнчики встигли зрадіти, ніби поляки за нас уже точно вписались з ракетами

"Особиста думка міністра" - це новий термін в міжнародних відносинах? Потужно.
показати весь коментар
02.09.2024 15:25 Відповісти
Це добре, бо коли дівчина каже "можливо" це означає "ні", коли дипломат каже "можливо" це означає "так".
показати весь коментар
02.09.2024 15:33 Відповісти
а що скаже кінь Шрьодінгера? чи вже не ірже?
показати весь коментар
02.09.2024 15:35 Відповісти
+++
показати весь коментар
02.09.2024 15:45 Відповісти
Схоже до МЗС Польши добралися наші зелені покидьки. Ржака!
Заяву очільника МЗС, який є керівником Міністерства іноземних справ спростовують підлеглі.
==================
Заява посадової особи є офіційною позицією держави дот, поки ця заява не буде спростована вищим керівництвом країни
показати весь коментар
02.09.2024 15:37 Відповісти
Вказана особиста думка міністра дуже погіршує погодні умови для польських Сил Поветржне.

Настільки погіршує, що унеможливлює знищення ракет та БЛА у повітряному просторі Польщі.

"Заява Сікорського про необхідність збиття Польщею російських ракет - особиста думка міністра, - МЗС країни" Джерело:
показати весь коментар
02.09.2024 15:40 Відповісти
Та не обсирайтеся,пшеки. Ніхто ваше балабольства всерйоз вже не сприймає.
показати весь коментар
02.09.2024 15:41 Відповісти
Нам потрібно захищати братів- поляків. Збивати повітряні цілі в повітряному просторі Польщі щоби убезпечити їхню цивільну інфраструктуру та цивільне населення Польщі.
показати весь коментар
02.09.2024 16:11 Відповісти
Наша бойова авіація та сили ППО закриють небо над братньою Польщею за будь-яких погодних умов!
показати весь коментар
02.09.2024 16:53 Відповісти
 
 