У серпні Росія окупувала 477 кв.км території України, - AFP

За даними агенції AFP, у серпні 2024 року війська РФ захопили 477 кв.км української території, що є найбільшим місячним приростом з жовтня 2022 року. ЗСУ внаслідок наступу на Курщині здобули до 1300 кв.км.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

AFP стверджує, що ЗСУ внаслідок наступу у Курській області РФ ща два тижні здобули понад 1100 квадратних кілометрів. Відтак наступ сповільнився і, за підрахунками, зараз українська армія утримує між 1150 та 1300 кв.км Курської області РФ.

Водночас, зазначає AFP, Росія захопила у серпні 477 квадратних кілометрів української території, що є найбільшим місячним приростом Москви з жовтня 2022 року.

"У серпні російські війська просувалися в Україні на 15 квадратних кілометрів щодня, переважно у східній частині Донецької області. Найбільше просування відбулося в напрямку логістичного вузла Покровська, і станом на кінець неділі армія РФ наблизилася до міста менш ніж на сім кілометрів", - зазначає агенція.

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Також AFP наголошує, що російська армія з початку 2024 року захопила 1730 квадратних кілометрів української території, що втричі більше, ніж у 2023 році, коли її здобутки були зведені нанівець українськими контрнаступами.

Станом на 1 вересня Росія окупувала 18 відсотків території України, порахували у AFP.