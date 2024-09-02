У серпні Росія окупувала 477 кв.км території України, - AFP
За даними агенції AFP, у серпні 2024 року війська РФ захопили 477 кв.км української території, що є найбільшим місячним приростом з жовтня 2022 року. ЗСУ внаслідок наступу на Курщині здобули до 1300 кв.км.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
AFP стверджує, що ЗСУ внаслідок наступу у Курській області РФ ща два тижні здобули понад 1100 квадратних кілометрів. Відтак наступ сповільнився і, за підрахунками, зараз українська армія утримує між 1150 та 1300 кв.км Курської області РФ.
Водночас, зазначає AFP, Росія захопила у серпні 477 квадратних кілометрів української території, що є найбільшим місячним приростом Москви з жовтня 2022 року.
"У серпні російські війська просувалися в Україні на 15 квадратних кілометрів щодня, переважно у східній частині Донецької області. Найбільше просування відбулося в напрямку логістичного вузла Покровська, і станом на кінець неділі армія РФ наблизилася до міста менш ніж на сім кілометрів", - зазначає агенція.
Також AFP наголошує, що російська армія з початку 2024 року захопила 1730 квадратних кілометрів української території, що втричі більше, ніж у 2023 році, коли її здобутки були зведені нанівець українськими контрнаступами.
Станом на 1 вересня Росія окупувала 18 відсотків території України, порахували у AFP.
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Та не прямо "ща", а трохи раніше.
Висновок такий, що і надалі будемо відступати.
Причин багато, але основне це повна безвідповідальність та дибілізм командування.
Бутусов сказав, що Зеля постійно бреше і хоче чути тільки гарні слова від генералів.
Генерали відповідно, говорять, що все добре на фронті.
Вже багато і командирів бригад, теж брешуть та докладають нагору, що все добре.
Зі слів Бутусова, треба не солдат вчити а генералів, бо вони совкові дибіли і ні на що не здатні, крім брехні, щоб втриматися у своїх кріслах.
Поки існують дебіли на генеральських посадах, відступ та здача территорій ворогу гарантована.
все дуже просто - або ти з'їдаєш або тебе з'їдають! якщо людина вийшла з диких джунглів десятки тисяч років тому назад ще ні разу не значить, що дикі джунглі вийшли з людини....
(ниже много матов, детям не читать. Извините по-другому не умею)
слушайте этот "****** на костях" уже изрядно ****** и абсолютно ничего полезного нам не несёт
какие-то войны между непонятными нардепами и военными
там фортификаций нет, здесь бабки опять ********, там ещё что-то
уважаемые, если вы забыли, я напомню какая сейчас у нас ситуация:
- фронт на Донбасе давят конкретно, особенно после последних "успешных" ротаций, когда *** пойми кто на местах настолько грамотно их провёл, что мы ******** несколько взводных и ротных опорных пунктов ;
- помимо Покровска появилась угроза вокруг Угледара, происходят какие-то непонятные перемещения наших войск, и я бы хотел как-то понять что мы делаем, но у меня такого понимания нет ;
- у нас какого-то *** в Раде до сих пор сидят какие-то личности, которые открыто не понимают что происходит, но им виднее как воевать конечно, и они в итоге прямо работают против нашей же страны ;
- весь ****** (а война это тотальный ******) этой войны и наши слуги