Переміщення військової техніки в Білорусі поблизу українського кордону не фіксується, - Держприкордонслужба

Переміщення техніки або особового складу підрозділів армії Білорусі в безпосередній близькості до українського кордону наразі не фіксується.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це на брифінгу розповів речник Державної прикордонної служби України полковник Андрій Демченко.

"Ми не фіксуємо якихось нестандартних ситуацій безпосередньо на кордоні, або якихось провокаційних дій. Крім того, ми не фіксуємо, щоб у безпосередній близькості до нашого кордону здійснювалися переміщення техніки або особового складу підрозділів армії Білорусі", - сказав він.

Речник наголосив, що всі складові Сил оборони України повністю контролюють державний кордон.

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Проте, за словами Демченка, цей напрямок, як і раніше, залишається загрозливим для України. Він нагадав заяви білоруської сторони про те, що нібито Україна накопичує свої сили на кордоні, зазначивши, що "це перекладання відповідальності". У відомстві наголосили, що Білорусь "залишається в орбіті впливу РФ".

"За тим, що відбувається в глибині території Білорусі, стежать підрозділи розвідки, Міноборони, Держприкордонслужби, щоб розуміти, наскільки сильно ситуація загрозлива і як вона може змінюватися, щоб ми вчасно могли на це реагувати. Переміщення вглиб території Білорусі певним чином можу відзначити, це і техніка, і особовий склад. Але суттєвого нарощування ми не фіксуємо", - пояснив Демченко.

Також він зауважив, що і раніше Білорусь тримала підрозділи на напрямку кордону з Україною, але близько до кордону вони не переміщувалися.

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Раніше повідомлялося, що після початку операції ЗСУ в Курській області Росії Білорусь перекинула щонайменше тисячу своїх військових в Гомельську область, яка межує з Україною.

25 серпня у МЗС України опублікували заяву із закликом до Збройних сил Білорусі відвести війська від кордону з Україною на відстань, що перевищує дальність ураження наявних у РБ систем вогню.

Своєю чергою, речник Міністерства закордонних справ Білорусі Анатолій Глаз заявив, що Мінськ не отримував "офіційних звернень" від України з вимогою відвести війська від спільного кордону.