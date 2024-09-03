УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12315 відвідувачів онлайн
Новини
5 490 15

Росіяни сакралізували Кримський міст, як і сам Крим. На півострові розташовані всі наявні системи ППО різного радіуса дії, - Плетенчук

міст,керченський

Окупанти розташували на Кримському півострові всі наявні в запасі системи ППО різного радіуса дії, зокрема і для захисту Кримського мосту.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це в ефірі телемарафону розповів речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук.

"Півострів нашпигований системами ППО максимально можливо. Тому що він має для окупантів не тільки прагматичний сенс, а й символічний. Вони сакралізували, як Кримський міст, так і сам Крим. Фактично російська агресія в Україні почалася з Криму (2014 року, - Ред.). І для них це ключова локація", - зауважив Плетенчук.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти встановили на Керченському мосту систему ППО "Панцирь-С1". ВІДЕО+ФОТО

Як зазначив речник ВМС, Крим є базою для південного угруповання Збройних сил Росії, оскільки на ньому відбувається відновлення особового складу, поповнюються підрозділи, а також проходять різні тренування.

За його словами, нині на Кримському півострові розташовані усі наявні в запасі ворога системи ППО різного радіуса дії. Йдеться і про системи С-300, С-400, і навіть С-500.

Плетенчук зауважив, що наразі немає інформації щодо "загадкової споруди", яку будують росіяни біля Кримського мосту. Це може бути захисна чи технічна споруда, або ж перехід.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни почали будівництво постійних протидронних оборонних споруди біля Керченського мосту. Їх зводять паралельно мосту, - ВМС ЗСУ

Автор: 

Крим (14138) ППО (3176) Керченський міст (532) Плетенчук Дмитро (171)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+10
Знищення кримського моста язиком продовжується.
показати весь коментар
03.09.2024 15:53
+3
А українці скоро сакралізують електроенергію. В Дніпрі включають по 2 години і з довбонутими графіками. Люди на межі! Кроти спеціально так знущаються, щоб антиукраїнські настрої поширити?!
показати весь коментар
03.09.2024 16:00
+3
Від слова "марахвон" починає вже тіпати
показати весь коментар
03.09.2024 16:11
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Знищення кримського моста язиком продовжується.
показати весь коментар
03.09.2024 15:53 Відповісти
майстри розмовного жанру...
показати весь коментар
03.09.2024 15:57 Відповісти
навіщо його знищувати саме зараз ?
хай тримають там все включно із навіть С-500 - галактічєскій дєсант "чужих" нє пройдьот !

показати весь коментар
03.09.2024 16:42 Відповісти
+ +
показати весь коментар
03.09.2024 16:52 Відповісти
речник Військово-морських сил Збройних сил України краще б помовчав про свої глибокі знання ППО рашки.... до знищення моста!
показати весь коментар
03.09.2024 15:56 Відповісти
А українці скоро сакралізують електроенергію. В Дніпрі включають по 2 години і з довбонутими графіками. Люди на межі! Кроти спеціально так знущаються, щоб антиукраїнські настрої поширити?!
показати весь коментар
03.09.2024 16:00 Відповісти
Забийте. В Києві теж саме.
показати весь коментар
03.09.2024 16:21 Відповісти
Залізниця, яку побудували москалі теж сакралізована? Чи почекаємо і погробимо людей хай вже і до Дніпра дійдуть, а там і перемовини зробимо
показати весь коментар
03.09.2024 16:03 Відповісти
робота така патякать потужно
показати весь коментар
03.09.2024 16:03 Відповісти
РРРРРРечник.......
показати весь коментар
03.09.2024 16:12 Відповісти
Від слова "марахвон" починає вже тіпати
показати весь коментар
03.09.2024 16:11 Відповісти
... і не Вас одну!
І від відосиків не сховатися - переключаю канали...!
показати весь коментар
03.09.2024 16:13 Відповісти
Дивлюсь канали у запису: без гундосів та реклами..
показати весь коментар
03.09.2024 16:22 Відповісти
А чому лише кримський міст ,а чому чонгар до цієї пористоїт ? а залізничні мости лднр та і на самій кацапщині.
показати весь коментар
03.09.2024 16:20 Відповісти
А що рушити на Чонгарі?
показати весь коментар
03.09.2024 16:26 Відповісти
 
 