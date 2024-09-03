Росіяни сакралізували Кримський міст, як і сам Крим. На півострові розташовані всі наявні системи ППО різного радіуса дії, - Плетенчук

Окупанти розташували на Кримському півострові всі наявні в запасі системи ППО різного радіуса дії, зокрема і для захисту Кримського мосту.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це в ефірі телемарафону розповів речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук.

"Півострів нашпигований системами ППО максимально можливо. Тому що він має для окупантів не тільки прагматичний сенс, а й символічний. Вони сакралізували, як Кримський міст, так і сам Крим. Фактично російська агресія в Україні почалася з Криму (2014 року, - Ред.). І для них це ключова локація", - зауважив Плетенчук.

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Як зазначив речник ВМС, Крим є базою для південного угруповання Збройних сил Росії, оскільки на ньому відбувається відновлення особового складу, поповнюються підрозділи, а також проходять різні тренування.

За його словами, нині на Кримському півострові розташовані усі наявні в запасі ворога системи ППО різного радіуса дії. Йдеться і про системи С-300, С-400, і навіть С-500.

Плетенчук зауважив, що наразі немає інформації щодо "загадкової споруди", яку будують росіяни біля Кримського мосту. Це може бути захисна чи технічна споруда, або ж перехід.

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