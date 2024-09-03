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Новини Допомога Україні
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Норвегія виділяє понад 48 млн євро на закупівлю дронів та засобів ППО для України

уряд Норвегії

Уряд Норвегії вирішив виділити додаткові 570 мільйонів норвезьких крон (48,28 мільйона євро) на закупівлю дронів та засобів протиповітряної оборони для України. Ці кошти будуть спрямовані до Міжнародного фонду для України (International Fund for Ukraine, IFU).

Про це пише "Європейська Правда" з посиланням на заяву норвезького уряду, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що внесок Норвегії, здійснений у співпраці з Великою Британією, Нідерландами та Литвою, сприятиме захисту українського населення та важливої інфраструктури від російських атак.

Міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам наголосив, що Україна гостро потребує більше військового обладнання, щоб захистити себе від російської агресії. Тому, за його словами, Норвегія разом із іншими країнами зробить все можливе, щоб зробити свій внесок.

International Fund for Ukraine - це додатковий механізм фінансування підтримки для України, очолюваний Міноборони Британії, до якого також входять Австралія, Данія, Ісландія, Литва, Нова Зеландія, Норвегія, Ісландія, Литва і Швеція.

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Норвегія (765) ППО (3176) допомога (8334) дрони (4668)


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03.09.2024 18:59 Відповісти
Норвегія виділяє понад 48 млн євро

Зате українська влада виділяє смердючий піт, смалець, сечу та кал!
Шо - з'їли?
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03.09.2024 19:01 Відповісти
Українська влада спрможна тільки красти і нищити!
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03.09.2024 19:05 Відповісти
а далі зеленський, як завжди, скаже що особисто він профінансував закупівлю дронів.
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03.09.2024 19:09 Відповісти
Резніков з бананови та Нацбанком, нервово гризуть нігті!
Вони ж знають особисто, про виведені з України, з 2022 року, млрд грн на закупівлю ОЗБРОЄННЯ …
Але, ні грошей, а ні озброєння, немає в Україні, і по сьогодні!!
А так, у цілому, вони ж парядні… Тому і переховує їх єрмак і зеленський, чи живі хоть вони?
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03.09.2024 19:18 Відповісти
Якщо потрусити наших можновладців, то можна цілу авіаносну ударну групу купити з всім озброєнням.
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03.09.2024 19:30 Відповісти
Подяка Норвегії як державі що зробила черговий внесок в International Fund for Ukraine (IFU), і IFU
(фонду яким керує Мінісрство Оборони Великобританії)
як розпоряднику внесків країн
(Великобританія, Норвегія, Нідерланди, Данія, Швеція, Литва, Ісландія, Австралія, Нова Зеландія, які роблять ці внески)
, за надання допомоги Україні, ще починаючи з лютого 2023 року.

https://www.gov.uk/guidance/international-fund-for-ukraine-ifu
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03.09.2024 19:35 Відповісти
 
 