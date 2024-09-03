Норвегія виділяє понад 48 млн євро на закупівлю дронів та засобів ППО для України

Уряд Норвегії вирішив виділити додаткові 570 мільйонів норвезьких крон (48,28 мільйона євро) на закупівлю дронів та засобів протиповітряної оборони для України. Ці кошти будуть спрямовані до Міжнародного фонду для України (International Fund for Ukraine, IFU).

Про це пише "Європейська Правда" з посиланням на заяву норвезького уряду, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що внесок Норвегії, здійснений у співпраці з Великою Британією, Нідерландами та Литвою, сприятиме захисту українського населення та важливої інфраструктури від російських атак.

Міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам наголосив, що Україна гостро потребує більше військового обладнання, щоб захистити себе від російської агресії. Тому, за його словами, Норвегія разом із іншими країнами зробить все можливе, щоб зробити свій внесок.

International Fund for Ukraine - це додатковий механізм фінансування підтримки для України, очолюваний Міноборони Британії, до якого також входять Австралія, Данія, Ісландія, Литва, Нова Зеландія, Норвегія, Ісландія, Литва і Швеція.

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