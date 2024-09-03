Уряд погодив вилучення ділянки кордону з Білоруссю із зони відчуження, - МВС
Кабінет Міністрів погодив проєкт Указу Президента про вилучення ділянки кордону з Білоруссю із зони відчуження.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.
Наразі 50-метрова смуга вздовж українсько-білоруського державного кордону України проходить в межах зони відчуження і зони обов’язкового відселення та перебуває у власності Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.
Як зазначають в МВС, реалізація акту дозволить Державній прикордонній службі забезпечити належну охорону та оборону українсько-білоруського кордону та дотримання його режиму.
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А доречі, війна вже йде вдвічі довже ніж т.з. друга світова