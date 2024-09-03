Під час удару по Інституту зв’язку в Полтаві шикування не було, - речник Міноборони Лазуткін
Під час російського ракетного удару 3 вересня по Інституту зв'язку у Полтаві шикування не відбувалося.
Про це заявив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ.
За словами речника оборонного відомства, в освітньому закладі відбувався навчальний процес, коли о 09:08 пролунав сигнал повітряної тривоги. Усі спускалися в укриття, однак уже через кілька хвилин пролунали вибухи.
"Деталі трагедії в Полтаві вивчаються. Зараз відомо, що ніяких шикувань чи інших заходів у момент удару не відбувалося", - заявив Лазуткін.
Нагадаємо, що 3 вересня росіяни атакували Полтаву, попередньо, двома балістичними ракетами "Іскандер-М". Ворог поцілив у навчальний заклад та лікарню. Частково зруйновано одну із будівель Інституту зв’язку, лікарню та прилеглі будинки.
В Офісі Генерального прокурора повідомили, що станом на 18:00 відомо про 51 загиблу людину та понад 200 поранених.
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Бутусов так пише, що було масове зібрання. ну не стояли по стійки смирно, але у кучі були.
Жоден керівник не був покараний за удари по казармах у Яворові, Миколаєві, УЦ Десна, де були масові жертви.
Тому не дивно, що масові зібрання продовжуються. Відповідальності ніякої нема, аналізу нема, і помилки, з яких влада не робить уроки, продовжуються і жертви множаться. Джерело:
Жоден керівник не був покараний за удари по казармах у Яворові, Миколаєві, УЦ Десна, де були масові жертви.
Тому не дивно, що масові зібрання продовжуються. Відповідальності ніякої нема, аналізу нема, і помилки, з яких влада не робить уроки, продовжуються і жертви множаться.
Я буваю на багатьох урочистих заходах на фронті - комбриги для нагородження збирають групи не більше 30-40 людей, або у бункерах, або у місцях, де непомітно ніяких скупчень, все робиться максимально швидко, і завжди все проходить без трагедій. Я був на зібранні одного батальйону, і точку збору дізнався за 15 хвилин до початку зборів у глухому лісі без жодного свідка навколо, з далеко розосередженим транспортом. Такі самі елементарні заходи безпеки можна і потрібно застосовувати усюди, для цього не треба якоїсь спеціальної освіти, і це очевидно усім.
Про масове зібрання дізналась ворожа агентура, і у мережу одразу хтось виклав відео результатів удару. Ця людина, ймовірно, працює на ворога та контролює результати.
Поки за нехтування заходам безпеки якийсь керівник показово не отримає покарання - втрату звання та реальний тюремний термін за службову халатність з важкими наслідками, сподіватись, що такі трагедії не повторяться, не доводиться.
Юрій Бутусов
Жоден керівник не був покараний за удари по казармах у Яворові, Миколаєві, УЦ Десна, де були масові жертви.
Тому не дивно, що масові зібрання продовжуються. Відповідальності ніякої нема, аналізу нема, і помилки, з яких влада не робить уроки, продовжуються і жертви множаться. Джерело:
просто факт: коли цитуєш цензор, автоматично кріпеться лінк. що ти ще раз повторюєш, що ти не розумієш тобою прочитане. так однолінійний.
Я привів цитату з Бутусов +, і ти під нею написав, що " і бажано з лінком. таке треба цитувати, а не просто перекопійовувати. " Що геть не в тему зауваження.
На тобі лінк на цей оригінал посту у Бутусова:
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/pfbid0NWvmUeMfWd5CZTYpFKEMCSSKvwdDhE9pR7aTXm1xdSHUVNtnmTATB1AK55MNtpy5l https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/pfbid0NWvmUeMfWd5CZTYpFKEMCSSKvwdDhE9pR7aTXm1xdSHUVNtnmTATB1AK55MNtpy5l?__cft__[0]=*******************************-93jqAaKK--HxZkXdnG_mbsrIoxcbqZ8OtZAVl4o0zaejnLAZvvp38gP053mfQ-Q91hl9bP3QHwCwzxTvrzofkM3Kayhn7t21HU0&__tn__=%2CO%2CP-R
або
https://t.me/ButusovPlus/13303
Не Цензором єдиним
Тому не дивно, що масові зібрання продовжуються. Відповідальності ніякої нема, аналізу нема, і помилки, з яких влада не робить уроки, продовжуються і жертви множаться. Джерело:
є різниця своєю смертю, чи від дурної голови. згідно твоєму трьопу - твоє друге.
ПС. Але тримати воєнні заклади освіти, так щоб при попадінні було вбито 51 людина, це розгільдяйство і злочин
Жоден керівник не був покараний за удари по казармах у Яворові, Миколаєві, УЦ Десна, де були масові жертви.
Тому не дивно, що масові зібрання продовжуються. Відповідальності ніякої нема, аналізу нема, і помилки, з яких влада не робить уроки, продовжуються і жертви множаться. Джерело:
Так само, як ягідне не евакуювали, а потім погреб іноземцям показують. Меморіали не можуть без скандалів збудувати(
Ну а так, звісно, вірю.
Крім того, місце проведення занять потрібно ретельно приховувати від агентури ворога контррозвідувальними заходами, заздалегідь.
Бо ми, нажаль, забуваємо, що Іскандери та Кинджали ворога здатні вразити довільну точку на території України.
багато студентів старших курсів недотримуються тривоги якщо і виходять то залишаються одразу під університетом
треба розпорядження ректорам дати щоб контролювали дотримання безпеки під час тривоги
Впевнений, було наступне: ніхто ні в які укриття навіть не смикнувся, удари "прийняли" сидячи на своїх робочих місцях та в аудиторіях.
Не всі навчальні заклади надійно прикриті Петріотами/SAMP-T від ворожих БР.
Не хочемо думати про малий підльотний час Іскандерів та БР до будинку/аудиторії, де сидимо на заняттях.
Не знаємо достеменно, скільки часу на практиці займе евакуація курсантів у сховище з аудиторії за сигналом повітряної тривоги (якщо його ще почуємо)...
Агенти ворога мабуть доповідають про місця скупчення курсантів, військових, про місця проведення занять... Це ж мабуть не таємниця для ворога, особливо, якщо і в думках немає забезпечити приховування від ворога місць проведення навчання...
Наслідки - ховаємо своїх, кажемо - то війна винна... А чи все необхідне зробили, щоб трагедії не сталося?
так оцей Лазуткін реально не може зібрати у себе в макітрі у кучу під центральне поняття "масові збори"? чи він нас за русских лохів тримає? бо на паРашкі це норма така лапша.