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Під час удару по Інституту зв’язку в Полтаві шикування не було, - речник Міноборони Лазуткін

Полтава, обстріл

Під час російського ракетного удару 3 вересня по Інституту зв'язку у Полтаві шикування не відбувалося.

Про це заявив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами речника оборонного відомства, в освітньому закладі відбувався навчальний процес, коли о 09:08 пролунав сигнал повітряної тривоги. Усі спускалися в укриття, однак уже через кілька хвилин пролунали вибухи.

"Деталі трагедії в Полтаві вивчаються. Зараз відомо, що ніяких шикувань чи інших заходів у момент удару не відбувалося", - заявив Лазуткін.

Нагадаємо, що 3 вересня росіяни атакували Полтаву, попередньо, двома балістичними ракетами "Іскандер-М". Ворог поцілив у навчальний заклад та лікарню. Частково зруйновано одну із будівель Інституту зв’язку, лікарню та прилеглі будинки.

В Офісі Генерального прокурора повідомили, що станом на 18:00 відомо про 51 загиблу людину та понад 200 поранених.

Читайте також: Умєров: Обставини трагедії в Полтаві з’ясовуватиме Головна інспекція Міноборони

Автор: 

Міноборони (7345) обстріл (28378) Полтава (555)


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Топ коментарі
+18
безуглу на нари паскуду кацапську!
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03.09.2024 22:37
+17
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03.09.2024 22:39
+17
Юрій Бутусов

Жоден керівник не був покараний за удари по казармах у Яворові, Миколаєві, УЦ Десна, де були масові жертви.

Тому не дивно, що масові зібрання продовжуються. Відповідальності ніякої нема, аналізу нема, і помилки, з яких влада не робить уроки, продовжуються і жертви множаться.

Я буваю на багатьох урочистих заходах на фронті - комбриги для нагородження збирають групи не більше 30-40 людей, або у бункерах, або у місцях, де непомітно ніяких скупчень, все робиться максимально швидко, і завжди все проходить без трагедій. Я був на зібранні одного батальйону, і точку збору дізнався за 15 хвилин до початку зборів у глухому лісі без жодного свідка навколо, з далеко розосередженим транспортом. Такі самі елементарні заходи безпеки можна і потрібно застосовувати усюди, для цього не треба якоїсь спеціальної освіти, і це очевидно усім.

Про масове зібрання дізналась ворожа агентура, і у мережу одразу хтось виклав відео результатів удару. Ця людина, ймовірно, працює на ворога та контролює результати.

Поки за нехтування заходам безпеки якийсь керівник показово не отримає покарання - втрату звання та реальний тюремний термін за службову халатність з важкими наслідками, сподіватись, що такі трагедії не повторяться, не доводиться.

Юрій Бутусов
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03.09.2024 22:43
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єрмак через бузмозглу сказав що було-значить було
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03.09.2024 22:35 Відповісти
шикування відноситься до масовий зібрать.
Бутусов так пише, що було масове зібрання. ну не стояли по стійки смирно, але у кучі були.

Жоден керівник не був покараний за удари по казармах у Яворові, Миколаєві, УЦ Десна, де були масові жертви.

Тому не дивно, що масові зібрання продовжуються. Відповідальності ніякої нема, аналізу нема, і помилки, з яких влада не робить уроки, продовжуються і жертви множаться. Джерело:
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04.09.2024 09:51 Відповісти
безуглу на нари паскуду кацапську!
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03.09.2024 22:37 Відповісти
Юрій Бутусов

Жоден керівник не був покараний за удари по казармах у Яворові, Миколаєві, УЦ Десна, де були масові жертви.

Тому не дивно, що масові зібрання продовжуються. Відповідальності ніякої нема, аналізу нема, і помилки, з яких влада не робить уроки, продовжуються і жертви множаться.

Я буваю на багатьох урочистих заходах на фронті - комбриги для нагородження збирають групи не більше 30-40 людей, або у бункерах, або у місцях, де непомітно ніяких скупчень, все робиться максимально швидко, і завжди все проходить без трагедій. Я був на зібранні одного батальйону, і точку збору дізнався за 15 хвилин до початку зборів у глухому лісі без жодного свідка навколо, з далеко розосередженим транспортом. Такі самі елементарні заходи безпеки можна і потрібно застосовувати усюди, для цього не треба якоїсь спеціальної освіти, і це очевидно усім.

Про масове зібрання дізналась ворожа агентура, і у мережу одразу хтось виклав відео результатів удару. Ця людина, ймовірно, працює на ворога та контролює результати.

Поки за нехтування заходам безпеки якийсь керівник показово не отримає покарання - втрату звання та реальний тюремний термін за службову халатність з важкими наслідками, сподіватись, що такі трагедії не повторяться, не доводиться.

Юрій Бутусов
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03.09.2024 22:43 Відповісти
там зелені кроти працювали.
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03.09.2024 22:46 Відповісти
Тут відсутній абзац,де він пише про 250 людей заразом зібраних для заходу. Я вступила в суперечку з Березою відносно цього анонсу і відверту брехню як і у Безуглої. Мене намагалися атакувати боти,але написане редактором мало місце, Наразі увечері знову анонс про масове зібрання людей з закликом не робити цього,а тікати. Якщо Бутусов видалив цей абзац дякую йому
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03.09.2024 23:04 Відповісти
Якщо не було 250 людей, то звідки більше 50 загиблих, і більше 200 поранених, га?
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04.09.2024 14:04 Відповісти
і бажано з лінком. таке треба цитувати, а не просто перекопійовувати.

Жоден керівник не був покараний за удари по казармах у Яворові, Миколаєві, УЦ Десна, де були масові жертви.

Тому не дивно, що масові зібрання продовжуються. Відповідальності ніякої нема, аналізу нема, і помилки, з яких влада не робить уроки, продовжуються і жертви множаться. Джерело:
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04.09.2024 09:53 Відповісти
Це я з каналу Бутусов +, процитував, на Цензорі його пост не побачив, дякую.
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04.09.2024 14:02 Відповісти
коли цитуєш цензор, посилання кріпиться автоматично.
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04.09.2024 19:25 Відповісти
Ще раз кажу, я не з Цензора цитував. Я не бачив, що тут є така стаття, це з особистого канала Юрія
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05.09.2024 00:02 Відповісти
ти не допер, на які саме слова із твого коментаря моя остання відповідь. перечитай ще раз і не тормози.
просто факт: коли цитуєш цензор, автоматично кріпеться лінк. що ти ще раз повторюєш, що ти не розумієш тобою прочитане. так однолінійний.
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05.09.2024 14:11 Відповісти
Це ти не допер, і саме ти тормозиш.
Я привів цитату з Бутусов +, і ти під нею написав, що " і бажано з лінком. таке треба цитувати, а не просто перекопійовувати. " Що геть не в тему зауваження.
На тобі лінк на цей оригінал посту у Бутусова:
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/pfbid0NWvmUeMfWd5CZTYpFKEMCSSKvwdDhE9pR7aTXm1xdSHUVNtnmTATB1AK55MNtpy5l https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/pfbid0NWvmUeMfWd5CZTYpFKEMCSSKvwdDhE9pR7aTXm1xdSHUVNtnmTATB1AK55MNtpy5l?__cft__[0]=*******************************-93jqAaKK--HxZkXdnG_mbsrIoxcbqZ8OtZAVl4o0zaejnLAZvvp38gP053mfQ-Q91hl9bP3QHwCwzxTvrzofkM3Kayhn7t21HU0&__tn__=%2CO%2CP-R
або
https://t.me/ButusovPlus/13303

Не Цензором єдиним

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05.09.2024 20:27 Відповісти
Воно можливо і не кацапське, воно просто дурне, вдарене мішком з дертю в дитинстві по голові, або впала з дерева головою вниз. В команді Потужного таких 90%, а решта прості зрадники.
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03.09.2024 22:53 Відповісти
безугла аутистка з дитинства. але її 3.14зданутість набуте явище
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03.09.2024 23:03 Відповісти
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03.09.2024 22:39 Відповісти
там чітко видно попадання в стіну будівлі, не один раз. тож навряд чи там когось шикували - безугла тварина хайпує.
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03.09.2024 22:39 Відповісти
Жоден керівник не був покараний за удари по казармах у Яворові, Миколаєві, УЦ Десна, де були масові жертви.

Тому не дивно, що масові зібрання продовжуються. Відповідальності ніякої нема, аналізу нема, і помилки, з яких влада не робить уроки, продовжуються і жертви множаться. Джерело:
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04.09.2024 09:54 Відповісти
тут вдарили в будівлю скоріш за все. те саме, що в школу або лікарню.
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04.09.2024 13:05 Відповісти
Не тільки, там було фото, валялися люди у віськовій формі на землі, багато людей з відірваними кінцівками.
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04.09.2024 14:03 Відповісти
не бачив те фото. там вивалена зовнішня стіна і пробиті перекриття між поверхами - людей могло відкинути ударною хвилею з будівлі. До того ж на подвірї нема вирв, що б доказало удар по шикуванню.
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04.09.2024 14:09 Відповісти
А я бачив це фото, ні їх не із будівлі викинуло, 250 людей( 50 загиблих і 200 поранених), не могло викинути з будівлі, досить відмазувати цю військову владу, там теж хаос і безлад, риба гниє з зеленої голови. Там около 600 человек було на шикуванні. Молоді пішли у укриття, а контрактники залишилися.
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04.09.2024 14:15 Відповісти
абсолютно не відмазую, це моя думка. є багато свідків - цей раз дізнаємось правду.
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04.09.2024 14:24 Відповісти
Тут вопрос в другом, почему вообще в Полтаве, начал работать этот институт? Не верится, что не нашлось места подальше от границы...
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03.09.2024 22:43 Відповісти
Так нада...питання кому нада...
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03.09.2024 22:47 Відповісти
Оце питання правильне! Львів би радо прийняв такий інститут.
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03.09.2024 23:02 Відповісти
Львів сьогодні прийняв!
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04.09.2024 09:55 Відповісти
Курсанти у Львові мають достатньо часу на переміщення в укриття. Це не 23 секунди як у Полтаві. Так що не треба, пане ухилянт.
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04.09.2024 10:06 Відповісти
***, ти риторичне від конкретики відрізнити не можеш. все рівно прилетіло, пане по-дурному-готов-здохнуть.
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04.09.2024 10:12 Відповісти
Від "здохнуть" не втечеш. Навіть у ФРН. Якщо доля. Це ж риторично.
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04.09.2024 11:00 Відповісти
яке ти туге. ти зараз налапам аби не мовчки, бо в таких як ти логіка працює - моя остання репліка - я перемігє.
є різниця своєю смертю, чи від дурної голови. згідно твоєму трьопу - твоє друге.
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04.09.2024 19:28 Відповісти
Свят, свят, свят. Згинь нечистивцю.
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04.09.2024 20:29 Відповісти
зараховано: ти підтвердив свою тупість.
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05.09.2024 14:12 Відповісти
пишуть що офіцери таки встигли по тривозі загнати курсантів в укриття - і загинули в основному контрактники які плювали хотіли на тривогу
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04.09.2024 00:51 Відповісти
Та там і без шикування багато проиобів
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03.09.2024 22:47 Відповісти
***, а може тоді заткнете оту больну корисну ідіотіну Безуглу, мені цікаво що ще їй треба зпи"сказати, щоб нею зацікавилося СБУ.
ПС. Але тримати воєнні заклади освіти, так щоб при попадінні було вбито 51 людина, це розгільдяйство і злочин
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03.09.2024 22:47 Відповісти
шикування відноситься до масових зібрань. Бутусов пище, що було масове зібрання, ну не стояли по команді струнко.

Жоден керівник не був покараний за удари по казармах у Яворові, Миколаєві, УЦ Десна, де були масові жертви.

Тому не дивно, що масові зібрання продовжуються. Відповідальності ніякої нема, аналізу нема, і помилки, з яких влада не робить уроки, продовжуються і жертви множаться. Джерело:
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04.09.2024 09:57 Відповісти
А подати заяву на Безуглу у ДБР та СБУ чомусь ніхто навіть не намагається.
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03.09.2024 22:47 Відповісти
А СБУ самі без заяви мають реагувати на такі повідомлення.
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03.09.2024 22:55 Відповісти
Не мають. Малюк з Татаровим сеченців ріжуть.
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03.09.2024 23:00 Відповісти
Я відписалася від СБУ за брехню від маряни і за бездіяльність цього органу. Конкретно написала чому.
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03.09.2024 23:06 Відповісти
Якщо не надаєте результатів розслідування шинкування 128-ї у листопаді, ідіть набуй. Довіри до вас нуль.
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03.09.2024 22:50 Відповісти
Якщо шикування не було, то що будуть робити СБУ з посадовою особою, яка на весь світ рознесла брехню бур'яною?
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03.09.2024 22:51 Відповісти
Згадайте, навіть арестович після свого зашквару з ракетою припинив свою "діяльність" і незабаром чкурнув з України. А цю істоту оберігають прямоз ОПи.
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04.09.2024 08:57 Відповісти
Міністерство само себе дискредитує, коли не садить мародерів за літні куртки, снаряди, фляги, яйця, турнікети... Криньки, все - не чіпаємо?
Так само, як ягідне не евакуювали, а потім погреб іноземцям показують. Меморіали не можуть без скандалів збудувати(
Ну а так, звісно, вірю.
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03.09.2024 22:51 Відповісти
CNN

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03.09.2024 22:55 Відповісти
А мне вот интересно, а если бы "Безумная" не подняла эту тему, пусть даже исказив информацию, мы бы так и не узнали про многочисленные жертвы? И дальше бы рассказывали что потерь нет? Или вообще то были "макеты"...
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03.09.2024 22:55 Відповісти
Дізналися би 100%, бо це велике місто і велика трагедія. Там написав Юрій Бутусов, що якась скотина відразу після удару виклала відео в інтернет. Мабуть повідомила ворога про результати удару.
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03.09.2024 23:00 Відповісти
Іноді не все і всім слід знати, особливо коли війна, повір.
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03.09.2024 23:20 Відповісти
Нічого не маю проти, але 5 десятків похорон, до 300 постраждалих і лікування в лікарнях ... навіть при строжайших зщаборонах, інформація вилізе. Але в нас заборон немає, просто деякі деталі не потрібно розголошувати, а світ має знати про терористичну атаку ворога.
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03.09.2024 23:24 Відповісти
коли Безмозгла сяде?
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03.09.2024 23:04 Відповісти
Коли команда Зе піде в небуття. Сьогодні він садити нікого не буде, бо ті образившись дадуть розклади про систему злочинів цього режиму.
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03.09.2024 23:25 Відповісти
Вона повинна була сісти ще тоді, коли прикривала брехню "президента" по справі вагнерівців.
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04.09.2024 09:07 Відповісти
справа не в шикуванні, а в тому що не бути вжити відповідні заходи для відповідної ситуації в відповідній локації...
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03.09.2024 23:13 Відповісти
Справа взагалі в іншому що не можна військових або майбутніх військових збирати в одному місці де може бути прильот балістики , після пуску до попадання там невеликий час щоб покинути приміщення а багатоповерхівку виша то взагалі немає часу
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03.09.2024 23:40 Відповісти
Не можна влаштовувати навчальний процес в аудиторіях, час евакуації з яких у сховище за сигналом тривоги більший, ніж підльотний час БР ворога.
Крім того, місце проведення занять потрібно ретельно приховувати від агентури ворога контррозвідувальними заходами, заздалегідь.
Бо ми, нажаль, забуваємо, що Іскандери та Кинджали ворога здатні вразити довільну точку на території України.
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04.09.2024 01:20 Відповісти
спочатку був піар від обласної адміністрації про запуск навчального процесу і профіль закладу...
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04.09.2024 11:21 Відповісти
Навіть без того піару такий великий заклад і що в ньому відбувається не можливо приховати... сам факт що зробили таке навчання близько до кордону це вже без...мозглість або скоріше всього саботаж
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04.09.2024 11:49 Відповісти
не можливо приховати і ******* у все горло трохи різні речі.... Львів далеко, що це дає?
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04.09.2024 12:51 Відповісти
Дає час на евакуацію з будівлі ... ракети до львова летять годину
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04.09.2024 13:55 Відповісти
Паляниця може зробити таке саме на росії? Якщо ні- то лайно, а не ракетодрон.
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03.09.2024 23:17 Відповісти
ясно,хуйло може розвалити балістикою будь-який навчальний заклад разом зі студентами чи учнями, навіть у Києві, бо різниці там суттєвої нема при таких швидкостях. Виходить, що очне навчання можна проводити тільки на заході України, у всіх інших випадках учнів і студентів піддають великому ризику.
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03.09.2024 23:27 Відповісти
В Івано-Франківську уже був прильот по університету тому мабуть все-таки частину студентів треба перевести онлайн найближчі пару тижнів раз пішла така серія....

багато студентів старших курсів недотримуються тривоги якщо і виходять то залишаються одразу під університетом

треба розпорядження ректорам дати щоб контролювали дотримання безпеки під час тривоги
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03.09.2024 23:38 Відповісти
та хто ж тепер повірить...
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03.09.2024 23:41 Відповісти
Це учєбка ЗСУ для строковиків була. В тих корпусах ЗАВЖДИ були юрби народу.

Впевнений, було наступне: ніхто ні в які укриття навіть не смикнувся, удари "прийняли" сидячи на своїх робочих місцях та в аудиторіях.
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04.09.2024 00:21 Відповісти
Забуваємо, що в нас повітряна війна з переважаючими силами ворога.
Не всі навчальні заклади надійно прикриті Петріотами/SAMP-T від ворожих БР.
Не хочемо думати про малий підльотний час Іскандерів та БР до будинку/аудиторії, де сидимо на заняттях.
Не знаємо достеменно, скільки часу на практиці займе евакуація курсантів у сховище з аудиторії за сигналом повітряної тривоги (якщо його ще почуємо)...
Агенти ворога мабуть доповідають про місця скупчення курсантів, військових, про місця проведення занять... Це ж мабуть не таємниця для ворога, особливо, якщо і в думках немає забезпечити приховування від ворога місць проведення навчання...
Наслідки - ховаємо своїх, кажемо - то війна винна... А чи все необхідне зробили, щоб трагедії не сталося?
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04.09.2024 01:54 Відповісти
Вияснити просто, інші хто там вчиться і працьє знають.
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04.09.2024 04:20 Відповісти
як показує мені мій досвід: багато українців не вміют групувати поняття під одне центральне. Ложка, виделка, чашка - це посуд.
так оцей Лазуткін реально не може зібрати у себе в макітрі у кучу під центральне поняття "масові збори"? чи він нас за русских лохів тримає? бо на паРашкі це норма така лапша.
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04.09.2024 10:09 Відповісти
 
 