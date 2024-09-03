Під час удару по Інституту зв’язку в Полтаві шикування не було, - речник Міноборони Лазуткін

Під час російського ракетного удару 3 вересня по Інституту зв'язку у Полтаві шикування не відбувалося.

Про це заявив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами речника оборонного відомства, в освітньому закладі відбувався навчальний процес, коли о 09:08 пролунав сигнал повітряної тривоги. Усі спускалися в укриття, однак уже через кілька хвилин пролунали вибухи.

"Деталі трагедії в Полтаві вивчаються. Зараз відомо, що ніяких шикувань чи інших заходів у момент удару не відбувалося", - заявив Лазуткін.

Нагадаємо, що 3 вересня росіяни атакували Полтаву, попередньо, двома балістичними ракетами "Іскандер-М". Ворог поцілив у навчальний заклад та лікарню. Частково зруйновано одну із будівель Інституту зв’язку, лікарню та прилеглі будинки.

В Офісі Генерального прокурора повідомили, що станом на 18:00 відомо про 51 загиблу людину та понад 200 поранених.

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