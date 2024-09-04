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Пентагон не коментує можливу передачу Україні далекобійних ракет для F-16

У Пентагоні не коментують передачу ракет JASSM Україні

У Міноборони США не коментують інформацію про передачу далекобійних ракет JASSM Україні.

Про це повідомив речник Пентагону Патрік Райдер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Мені немає що сказати. Я бачив повідомлення в пресі. У мене немає нічого, щоб сказати про це. Знову ж таки, ніяких оголошень", - зазначив він.

Раніше ЗМІ повідомляли, що США близькі до домовленості про надання Україні крилатих ракет великої дальності, які можуть досягати глибини РФ. Проте Києву доведеться почекати кілька місяців, оскільки Штати вирішують технічні проблеми перед будь-яким постачанням.

Також читайте: Політика США щодо ураження Україною цілей в Росії поки не змінилася, - речник Пентагону Райдер

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Пентагон (1419) ракети (4021) США (22737)


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Так 🤡 з намах*ною ОПою , буде розказувати з кулебою ...шо ось ось ...і все "будем їз бамбіть "
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04.09.2024 08:40 Відповісти
Все так тільки з новою "кулебою"
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04.09.2024 09:01 Відповісти
стару кулебу хоч Тоні Блінкін знав і працював із нею плотно, а нова - кіт в мішку, та ще й підозрюю паскудний, бо із ОПи

ЗЄльоні кретіни !
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04.09.2024 22:15 Відповісти
Як можна коментувати те чого немає, і невідомо чи буде.
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04.09.2024 09:03 Відповісти
Доя партнерів ця інформація має статус таємно. Для України це рознести по усьому світу з прив'язкою до локації, а потім звинувачувати ЗСУ
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04.09.2024 09:17 Відповісти
...і Байдена ! 😕
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04.09.2024 22:16 Відповісти
Значить скоро буде чм вже є. Бо коли ні, то вони про це одразу кажуть.
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04.09.2024 09:05 Відповісти
 
 