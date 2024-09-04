Пентагон не коментує можливу передачу Україні далекобійних ракет для F-16
У Міноборони США не коментують інформацію про передачу далекобійних ракет JASSM Україні.
Про це повідомив речник Пентагону Патрік Райдер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
"Мені немає що сказати. Я бачив повідомлення в пресі. У мене немає нічого, щоб сказати про це. Знову ж таки, ніяких оголошень", - зазначив він.
Раніше ЗМІ повідомляли, що США близькі до домовленості про надання Україні крилатих ракет великої дальності, які можуть досягати глибини РФ. Проте Києву доведеться почекати кілька місяців, оскільки Штати вирішують технічні проблеми перед будь-яким постачанням.
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