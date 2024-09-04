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Кулеба після ударів РФ по Львову і Кривому Рогу звернувся до партнерів: Збиття шматків смертоносного металу в повітрі не є участю у війні

кулеба

Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав партнерів засудити сьогоднішні російські обстріли Львова та Кривого Рогу і покласти край російському терору, зокрема дозволити сусіднім країнам збивати ракети.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Кулеба написав у соцмережі X.

"Цієї ночі Росія здійснила черговий жорстокий удар по житлових кварталах двох великих міст – Львова та Кривого Рогу. Є поранені та вбиті мирні жителі, зокрема діти. Росія використовувала ракети та безпілотники, щоб атакувати людей у ​​їхніх будинках, коли вони спали вночі. Також постраждали звичайні будинки, школи та лікарні. У львівській охоронній зоні ЮНЕСКО постраждали пам'ятки. Я закликаю всі столиці, міністрів, міжнародні організації та інших рішуче засудити військовий злочин Росії проти мирного населення. Ваші заяви та дії нам потрібні просто зараз", - написав він.

Також Кулеба закликав партнерів покласти край цьому терору, зазначивши, що вони мають оперативно поставити обіцяні системи протиповітряної оборони та боєприпаси, а також посилити обороноздатність України та дозволити завдавати дальніх ударів по всіх законних військових цілях на території Росії.

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"Партнерська протиповітряна оборона може і повинна бути використана для захисту мирного населення в Україні. Збиття шматків смертоносного металу в повітрі не є участю країни у війні. Простий акт порятунку людських життів не можна вважати ескалацією. Потрібно нарешті ухвалити рішення про дозвіл сусіднім країнам використовувати системи ППО. Росія розуміє лише одну мову: мову сили. Ми всі повинні вжити рішучих дій, продемонструвати лідерство та бути сміливими, щоб справедливо покласти край російській війні та терору", - закликав Кулеба.

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Що відомо про атаку РФ на Україну 4 вересня 2024 року

Як повідомлялося, вночі 4 вересня росіяни підняли в повітря 5 стратегічних бомбардувальників Ту-95 мс. Згодом стало відомо про пуски. Зранку окупанти також підняли в небо МіГ-31К та Ту-22М3. Повітряні сили інформували, що є загроза для західних регіонів. Також стало відомо, що через російську атаку у Львові горять будинки в районі головного вокзалу. За останніми даними, 7 людей загинули, багато поранених. За даними медиків, 11 людей у критичному стані.

Окрім того, у Кривому Розі пролунав вибух. Пізніше стало відомо, що ворог завдав ракетного удару по об’єкту цивільної інфраструктури у Кривому Розі.

Автор: 

Кривий Ріг (1358) Львів (3069) Кулеба Дмитро (3604)


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чергова порція озабоченнь та збочень
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04.09.2024 13:39 Відповісти
Це все марно. Ніхто не почує , допоки ракети не будуть падати їм на голови.
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04.09.2024 13:45 Відповісти
Так то вже їхня справа ,збивати чи не збивати ,нехай потім самі розбираються з Рашкою.
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04.09.2024 14:11 Відповісти
А чому наші "стратєгі" не попередили партнерів партнерів ,починаючи Курську авантюру ,про що казав Столтенберг .
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04.09.2024 14:08 Відповісти
відмова ,свого часу цього зрадника, за голосування таких самих зрадників у ВЗРаді , котрі не голосували,за звернення України до конгресу США про надання Україні статусу основного созника поза НАТО, є їхня співучасть у злочинах куйла проти України і її народу
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04.09.2024 15:03 Відповісти
Кулебі треба було вигнати рашку з Радбезу ООН, створити трибунал на кшталт Нюрнберга, отримати лендліз, а гавкати в повітря...
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04.09.2024 15:05 Відповісти
Кулеба ти вже всьо, чи ще ні?
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04.09.2024 15:46 Відповісти
 
 