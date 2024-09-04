Пункт пропуску на кордоні з Румунією частково призупинить пропуск транспортних засобів, - ДПСУ
Пункт пропуску "Солотвино - Сігету-Мармацієї" на кордоні з Румунією частково призупинить пропуск транспортних засобів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.
За інформацією з румунської сторони, у звʼязку з аварійною ситуацією на мосту через річку Тиса проводитимуться ремонтні роботи. Тож пропуск транспортних засобів буде зупинено з 10.00 по 15.00 з понеділка по п’ятницю.
Як зазначається, обмеження триватимуть впродовж місяця починаючи з 5 вересня 2024 року.
Пішохідний рух в даному пункті пропуску зупинятися не буде. Просимо врахувати вищезазначену інформацію під час планування своїх поїздок.
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