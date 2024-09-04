Пункт пропуску на кордоні з Румунією частково призупинить пропуск транспортних засобів, - ДПСУ

Пункт пропуску "Солотвино - Сігету-Мармацієї" на кордоні з Румунією частково призупинить пропуск транспортних засобів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

За інформацією з румунської сторони, у звʼязку з аварійною ситуацією на мосту через річку Тиса проводитимуться ремонтні роботи. Тож пропуск транспортних засобів буде зупинено з 10.00 по 15.00 з понеділка по п’ятницю.

Як зазначається, обмеження триватимуть впродовж місяця починаючи з 5 вересня 2024 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польща почала ремонт на пункті пропуску "Шегині", це ускладнить проходження кордону

Пішохідний рух в даному пункті пропуску зупинятися не буде. Просимо врахувати вищезазначену інформацію під час планування своїх поїздок.