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Пункт пропуску на кордоні з Румунією частково призупинить пропуск транспортних засобів, - ДПСУ

кордон

Пункт пропуску "Солотвино - Сігету-Мармацієї" на кордоні з Румунією частково призупинить пропуск транспортних засобів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

За інформацією з румунської сторони, у звʼязку з аварійною ситуацією на мосту через річку Тиса проводитимуться ремонтні роботи. Тож пропуск транспортних засобів буде зупинено з 10.00 по 15.00 з понеділка по п’ятницю.

Як зазначається, обмеження триватимуть впродовж місяця починаючи з 5 вересня 2024 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польща почала ремонт на пункті пропуску "Шегині", це ускладнить проходження кордону

Пішохідний рух в даному пункті пропуску зупинятися не буде. Просимо врахувати вищезазначену інформацію під час планування своїх поїздок.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5970) Румунія (1159) пункт пропуску (801)


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будуть пропускати тілько
депутатів-ухилянтів
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04.09.2024 15:04 Відповісти
Депутати - ухилянти то проблема України .
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04.09.2024 17:39 Відповісти
До увазі - у ЕС ВСТУПИЛО правило що авто будуть впускати тількі з довідкою з техосмотра.
хто збирається їхати - поцікавтесь
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04.09.2024 15:50 Відповісти
 
 