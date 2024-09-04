Швейцарія продовжила захист для українських біженців до березня 2026 року

Уряд Швейцарії вирішив не скасовувати до 4 березня 2026 року тимчасовий статус захисту для українців, які виїхали з України через війну.

Про це повідомили у Федеральної ради Швейцарії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Очікується, що ситуація в Україні не зміниться в осяжному майбутньому. Тому на засіданні 4 вересня Федеральна рада вирішила не скасовувати статус захисту S для українських біженців до 4 березня 2026 року і продовжити до цього часу заходи підтримки цієї групи осіб", – йдеться в заяві.

Як зазначається, це рішення вносить ясність не лише для українських біженців, а й для кантонів, громад та роботодавців на наступні 18 місяців.

"З огляду на членство Швейцарії в Шенгенській зоні Федеральна рада вважає життєво важливою тісну координацію з ЄС, який 13 червня вирішив продовжити тимчасовий захист українських біженців до 4 березня 2026 року", – йдеться у повідомленні.

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У зв'язку з війною Росії проти України Федеральна рада Швейцарії вирішила надати українським біженцям статус захисту S з 12 березня 2022 року. Він надається, доки людям загрожує серйозна загальна небезпека. Станом на кінець серпня близько 66 тисяч українців мають статус захисту S у Швейцарії.