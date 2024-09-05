Держдеп США ввів додаткові обмеження проти росіян, які втручались у президентські вибори
Державний департамент США доповнив оголошені Мінфіном санкції проти росіян, які причетні до втручання у вибори в США.
Про це заявив у середу в Вашингтоні речник Держдепу Метью Міллер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Держдепартамент сьогодні вживає три конкретних кроки для захисту цілісності наших демократичних інституцій", - зазначив Міллер.
Перший крок
За словми речника, Держдеп оголошує про запровадження нової політики щодо візових обмежень для певних осіб. Це стосується тих, хто "діє від імені підтримуваних Кремлем "медіа-організацій", використовує ці організації для прикриття таємної діяльності та є відповідальним або співучасником зловмисних зусиль, що відповідають законодавству США". При цьому, Міллер зазначив, що уряд США не розкриватиме наперед списку росіян, які потрапили під обмеження.
Другий крок
Держдепартамент офіційно визначив медіагрупу "Россия Сегодня" та її дочірні компанії РИА-Новости, ТВ-Новости, Ruptly та Sputnik іноземними місіями, які де-факто контролюються урядом РФ. Відповідно до американського законодавства, ці організації та особи, які там працюють, повинні повідомляти Держдепартамент про весь свій персонал у Сполучених Штатах, а також розкривати дані про всю нерухомість, якою вони володіють.
Третій крок
Держдепартамент оголосив про винагороду за інформацію про потенційні спроби іноземних держав втручатися у вибори в США.
"Ці кроки є доповненням до дій правоохоронних органів, про які сьогодні оголосило Міністерство юстиції, а також до нових санкцій, накладених Міністерством фінансів США", - резюмував Метью Міллер.
Нагадаємо Сполучені Штати Америки ввели санкції проти керівництва російського пропагандистського каналу RT та хакерського угруповання RaHDit через втручання в президентські вибори 2024 року.
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Дедалі більше іноземних агентів намагалися вплинути на вибори в США після активності Росії у 2016 році.
На виборах 2024 року ймовірне використання Іраном подібного сценарію злому та витоку, який Росія використовувала у 2016 році, змусило офіційних осіб США бути в стані підвищеної готовності. У червні група іранських хакерів, пов'язаних з урядом, успішно націлилася на кампанію Трампа, викрала внутрішні документи кампанії і передала їх новинним організаціям. Хакери зламали електронну пошту давнього союзника Трампа Роджера Стоуна, щоб націлитися на штаб виборчої кампанії, повідомляє CNN.
Офіційні особи США також уважно стежать за Китаєм, який, за словами американських чиновників і приватних експертів, використовує величезний набір онлайн-облікових записів для націлювання на американських виборців.