Держдеп США ввів додаткові обмеження проти росіян, які втручались у президентські вибори

Державний департамент США доповнив оголошені Мінфіном санкції проти росіян, які причетні до втручання у вибори в США.

Про це заявив у середу в Вашингтоні речник Держдепу Метью Міллер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Держдепартамент сьогодні вживає три конкретних кроки для захисту цілісності наших демократичних інституцій", - зазначив Міллер.

Перший крок

За словми речника, Держдеп оголошує про запровадження нової політики щодо візових обмежень для певних осіб. Це стосується тих, хто "діє від імені підтримуваних Кремлем "медіа-організацій", використовує ці організації для прикриття таємної діяльності та є відповідальним або співучасником зловмисних зусиль, що відповідають законодавству США". При цьому, Міллер зазначив, що уряд США не розкриватиме наперед списку росіян, які потрапили під обмеження.

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Другий крок

Держдепартамент офіційно визначив медіагрупу "Россия Сегодня" та її дочірні компанії РИА-Новости, ТВ-Новости, Ruptly та Sputnik іноземними місіями, які де-факто контролюються урядом РФ. Відповідно до американського законодавства, ці організації та особи, які там працюють, повинні повідомляти Держдепартамент про весь свій персонал у Сполучених Штатах, а також розкривати дані про всю нерухомість, якою вони володіють.

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Третій крок

Держдепартамент оголосив про винагороду за інформацію про потенційні спроби іноземних держав втручатися у вибори в США.

"Ці кроки є доповненням до дій правоохоронних органів, про які сьогодні оголосило Міністерство юстиції, а також до нових санкцій, накладених Міністерством фінансів США", - резюмував Метью Міллер.

Нагадаємо Сполучені Штати Америки ввели санкції проти керівництва російського пропагандистського каналу RT та хакерського угруповання RaHDit через втручання в президентські вибори 2024 року.

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