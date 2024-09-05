Офіс Президента обурив пост Залужного із подякою волонтерському фонду, пов’язаному із Порошенком, – ексрадниця

Офіс Президента критикував ексголовкома ЗСУ Валерія Залужного у 2022 році через пост із подякою волонтерському фонду, що пов'язаний з Петром Порошенком.

Про це в інтерв’ю УП розповіла ексрадниця головкома Залужного зі стратегічних комунікацій Людмила Долгоновська, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас (на сторінці головнокомандувача ЗСУ – ред.) була низка постів подяки волонтерам. Один із них стосувався фонду, який працює з 2014 року та активно допомагав низці підрозділів. Валерій Федорович мене зустрів і каже: "Негайно прибирай цей пост", – бо йому подзвонили згори та були дуже незадоволені.

Я не могла зрозуміти, у чому річ, але пізніше зрозуміла, що там побачили у фонді, про який ми написали, якусь, нібито, "політичну заангажованість попереднім президентом України". Хоча по суті він – незаангажований. Бо як може бути волонтерський фонд політичним?", - розповіла колишня радниця Залужного.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Це війна перехідного періоду. Вільний світ має прокинутися й задуматись, як захистити своїх громадян і країни, - Залужний

Водночас, за словами Долгоновської, Офіс президента не встановлював для головкома Залужного жодних обмежень чи заборон щодо його публічно комунікації.