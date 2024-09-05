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Порошенко (15078) Залужний (698) Офіс Президента (1997)

Офіс Президента обурив пост Залужного із подякою волонтерському фонду, пов’язаному із Порошенком, – ексрадниця

зеленський,залужний

Офіс Президента критикував ексголовкома ЗСУ Валерія Залужного у 2022 році через пост із подякою волонтерському фонду, що пов'язаний з Петром Порошенком.

Про це в інтерв’ю УП розповіла ексрадниця головкома Залужного зі стратегічних комунікацій Людмила Долгоновська, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас (на сторінці головнокомандувача ЗСУ – ред.) була низка постів подяки волонтерам. Один із них стосувався фонду, який працює з 2014 року та активно допомагав низці підрозділів. Валерій Федорович мене зустрів і каже: "Негайно прибирай цей пост", – бо йому подзвонили згори та були дуже незадоволені.

Я не могла зрозуміти, у чому річ, але пізніше зрозуміла, що там побачили у фонді, про який ми написали, якусь, нібито, "політичну заангажованість попереднім президентом України". Хоча по суті він – незаангажований. Бо як може бути волонтерський фонд політичним?", - розповіла колишня радниця Залужного.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Це війна перехідного періоду. Вільний світ має прокинутися й задуматись, як захистити своїх громадян і країни, - Залужний

Водночас, за словами Долгоновської, Офіс президента не встановлював для головкома Залужного жодних обмежень чи заборон щодо його публічно комунікації.

Автор: 
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Топ коментарі
+92
Як же зелених крючить від Гетьмана )))
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05.09.2024 18:10
+59
Якось глибоко пох всім адекватним людям, що там обурило немиту жОПу найтупішого в історії *********** (((
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05.09.2024 18:09
+53
Зелені бояться і тіні і духу ''пороха''. Ось тільки ''Порох'' занадто толерантний. Ота толерантність в свій час і зіграла з ним ''злий жарт''.
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05.09.2024 18:13
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"Негайно прибирай пост, бо згори подзвонили і були дуже незадоволені". Оце все, що треба знати про Залужного.
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05.09.2024 19:21 Відповісти
Менi це теж не сподобалось...🙄
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05.09.2024 19:31 Відповісти
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05.09.2024 19:23 Відповісти
Порошенко!
Це викликає гарчаня у Вови ху,та істеріку з діареєю у Вови зє!
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05.09.2024 19:26 Відповісти
https://t.me/Omelyan_News/14848 Порошенка гаряче привітали у Берліні .

 Він приїхав до столиці Німеччини на переговори з урядовцями та депутатами про посилення військових спроможностей Збройних сил України.
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05.09.2024 19:26 Відповісти
Понавибирали, д.б. Смєтуни, що з їб@лом?
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05.09.2024 19:33 Відповісти
ШВИДШЕ Б ЗАКІНЧИТИ ВІЙНУ ТА ПЕРЕОБРАТИ ЦЮ ЗЛОДЖЕНУ НЕ КОМПЕТЕНТНУ ВЛАДУ!
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05.09.2024 19:38 Відповісти
Та переобрати Зєлю на Арестовича.
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05.09.2024 19:46 Відповісти
У нас в Дніпрі місця для тебе не має. А вот в Харкові крематорій є. (сміття по вітру - послуга безкоштовна).
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05.09.2024 19:49 Відповісти
шо, страшно ?

ото ж !
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05.09.2024 21:43 Відповісти
Если так, то прискорбно. Но думаю - это фуфло!
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05.09.2024 19:46 Відповісти
Спасибо, по твоему IP мы знаем твой адрес (если понимаешь, что это значит). Будь добр, выйди на Укр-сдачу. Интернет поможет. Либо, - земля стекловатой.
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05.09.2024 19:53 Відповісти
чи можуть "свідки Зеленського" пояснити його панічний страх перед Порошенком?
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05.09.2024 20:19 Відповісти
Геть ішака!
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05.09.2024 20:19 Відповісти
Маленький зеленый человечек с низкой самооценкой бегает за порохом и везде гадит😀
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05.09.2024 20:26 Відповісти
Не смію запитати, фонд зелепуги існує і скільки він забашляв? Ну, окрім пізд...жа.
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05.09.2024 20:28 Відповісти
ці підараси всі бігборди справи громад зривають.на власні очі бачив,отакі суки гнилі.
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05.09.2024 20:50 Відповісти
KievskiyLev

Хм ... когось мені нагадують ці два додіка. 🤔

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05.09.2024 20:55 Відповісти
Та шо вона меле. Ларьочник і Хрипатий на шестах перед х.,.викручувались і клятвєнно обіцяли, що розберуться із Гетьманом та Генералом раз і назавжди. Але до сих пір обсираються і сходять жовччю.
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05.09.2024 21:22 Відповісти
Залужний не хоче маратися об брудні парашенкіські цукерки. Браво!
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06.09.2024 00:58 Відповісти
Порошенко допустив знищення всіх великих складів снарядів до артилерії, танків, мінометів, реактивних систем залпового вогню, мін та іншого. Тобто, обезброїв Україну. На початок вторгнення Путін знав, що в Україні вже немає чим відстрілюватись.
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06.09.2024 06:14 Відповісти
Зелених жаба задушила!!!😂
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06.09.2024 08:01 Відповісти
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