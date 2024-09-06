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Наступ ЗСУ на Курську область явно поставив Путіна у глухий кут, - міністр оборони Великої Британії Гілі

Джон Гілі

Непохитна підтримка України є "пріоритетом номер один" для Великої Британії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Politico, про це заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі, виступаючи на борту літака Королівських військово-повітряних сил на шляху до Німеччини, де він візьме участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України.

"Я пишаюся тим, що Велика Британія об'єдналася на підтримку України, і я був рішуче налаштований, і Кір Стармер був рішуче налаштований продовжити це з лейбористським урядом", – сказав він.

Гілі "впевнений", що лейбористи зможуть виконати зобов'язання щодо збільшення витрат на оборону і "прийняти рішення, які дозволять нам розробити довгостроковий план, щоб зробити наші збройні сили краще оснащеними для ведення бойових дій і стримування загроз, з якими ми стикаємось".

Він також наголосив, що наступ на Курську область Російської Федерації "явно поставив Путіна у глухий кут, оскільки він залишив частини свого кордону беззахисними, і він все ще вирішує, що робити у відповідь, в той час, як Україна утримує свої позиції в цій області".

Помічники Гілі заявили, що його амбіції полягають у тому, щоб його вважали "містером Україна" британського уряду - роль, яку донедавна виконував його попередник-консерватор Бен Воллес, який здобув визнання союзників за свою непохитну прихильність до України і якого свого часу розглядали як претендента на посаду генерального секретаря НАТО.

Нагадаємо, уряд Великої Британії замовив і до кінця року почне поставляти Україні партію з 650 легких багатоцільових ракет вартістю 162 мільйони фунтів (213 млн доларів США).

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Топ коментарі
+5
ху@ло дуже не париться. Працює по давно відпрацьованій схемі. Просто об'явив на тих територіях КТО, як робив раніше в Дагестані, Чечні.
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06.09.2024 12:36
+4
тим більше Зеля сам сказав, що окупувати і засиджуватися там не збирається.
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06.09.2024 12:39
+4
Не зовсім. Збентежив, але нікуя не поставив. Невже ніхто не бачить і не розуміє, що тому насрати на свій народ, скільки там переб'ють і все інше. Там переселенцям з того Курська по 3.000грн пообіцяв, але мало хто навіть цього не домігся. Йому насрати, а його шлюха симонян завжди обґрунтує народу, чому подане гівно потрібно вважати вінегретом, а хто не згоден, той йде ...
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06.09.2024 12:39
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ху@ло дуже не париться. Працює по давно відпрацьованій схемі. Просто об'явив на тих територіях КТО, як робив раніше в Дагестані, Чечні.
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06.09.2024 12:36 Відповісти
тим більше Зеля сам сказав, що окупувати і засиджуватися там не збирається.
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06.09.2024 12:39 Відповісти
Точніше, у глухий кут і раком!!
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06.09.2024 12:38 Відповісти
Тільки не потрібно займатись шапкозакидатством ,йому похрін ці два сільські райони і п"ятитисячна Суджа ,наші як прийшли .так і підуть.
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06.09.2024 12:52 Відповісти
Не зовсім. Збентежив, але нікуя не поставив. Невже ніхто не бачить і не розуміє, що тому насрати на свій народ, скільки там переб'ють і все інше. Там переселенцям з того Курська по 3.000грн пообіцяв, але мало хто навіть цього не домігся. Йому насрати, а його шлюха симонян завжди обґрунтує народу, чому подане гівно потрібно вважати вінегретом, а хто не згоден, той йде ...
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06.09.2024 12:39 Відповісти
Якщо йому насрати, тоді який висновок? Чи не варто було лізти в цю Курську область чи що?
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06.09.2024 12:50 Відповісти
У будь-якому разі відвернули частину армії і плюс до цього зараз кацапня буде змушена і по інших областях зміцнювати позицію і зберігати там особовий склад. Тут як і з ударами по Криму, начебто і нафуй потрібно, але кацапня змушена тримати там сили і ППО, щоб відбити ці удари.
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06.09.2024 13:15 Відповісти
Зрозуміло, Кринки теж відтягували десь свого часу. Нині про них і не згадують.
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06.09.2024 13:47 Відповісти
Кринки були прикладом долбебізму командувачів, тому й не згадують. Стільки людей покласти ні за що
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06.09.2024 13:54 Відповісти
скоро стане раком старий під орас
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06.09.2024 12:43 Відповісти
)(уйлу насрати не те що на частину курської обл. а і на цілу...і не тільки на неї а і інші області.)(уйло в цей час їздив яблука нюхати,до Дона їздив..в Монголію метнувся,чим і показав ,пох***. Чудово розуміє ,що ЗСУ тимчасово зайняли курщину,тим більше ,що про це повідомила наша влада.То чого )(уйлу перейматись ? він же "геостратєх"...Записав в свою конституцію 4 обл.України..
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06.09.2024 12:46 Відповісти
Профессиональный шулер з замашками президента ядерной страны, где ему подыгрывает почти весь его такой же бомонд... Бабла много, идет из земли и есть, что пилить... Большое бабло, порождает у шулера успех и уважение стоящих рядом... При этом наши партнеры не верят в свою силу и удачу....
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06.09.2024 12:58 Відповісти
Ось тільки отой ''глухий кут'' не заважає *уйлу просуватися по Донбасі.
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06.09.2024 13:14 Відповісти
Може замість прокладання доріг перед наступом кацапів варто було вкладати гроші у свої ракети?
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06.09.2024 13:16 Відповісти
У тому, що " об'єдналася на підтримку України, і я був рішуче налаштований, і Кір Стармер був рішуче налаштований продовжити це з лейбористським урядом" є заслуга й посла України В.Залужного. Хоч тут можна бути впевненим, що дипломати працюють, а не показово збирають безглузді меморандуми про подальші дипконсультації, просираючи бюджетні кошти.
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06.09.2024 13:38 Відповісти
 
 