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Німеччина (7091) зброя (7278) дозвіл (283) Пісторіус (213)

Німеччина не змінила ставлення до українських ударів по об’єктах в Росії, - Пісторіус

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус

Позиція німецького керівництва щодо дозволу Україні використовувати західну зброю по об’єктах углиб російської території не зазнала змін.

Про це заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус за результатами зустрічі учасників у форматі "Рамштайн" 6 вересня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Незмінна", - заявив Пісторіус у відповідь на запитання, якою наразі є позиція уряду в цьому питанні. Він додав, що "це питання, по якому все вже сказано".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський зустрівся з Пісторіусом: Обговорили ситуацію на полі бою, обстріли енергетичної інфраструктури та графік постачання Україні оборонної допомоги

Водночас політик відповів негативно на запитання, чи може призвести до зниження обсягів військової допомоги той факт, що на нещодавніх виборах у двох німецьких федеральних землях величезну підтримку отримали популістські партії, які виступають за повне припинення такої допомоги Україні.

"Необхідно захищати свободу, незалежність і територіальну цілісність суверенних держав від таких агресорів, як Росія. Зрештою, ми робимо це також виходячи з наших власних інтересів", - підкреслив очільник німецького Міноборони та пообіцяв продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

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Пісторіус підтвердив, що всі 4 млрд євро, які закладені на військову допомогу Україні в проєкті бюджету ФРН на 2025 рік, уже "розписані". Водночас він очікує, що Київ зможе замовляти та купувати озброєння за рахунок кредиту в 50 млрд доларів, який планується надати Україні до кінця року, а погашати за рахунок заморожених російських активів центробанку.

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Топ коментарі
+7
Це говорить про те ...шо 🤡 кажуть відкритим текстом ...не розкрадай Україну ...а роби свою дальнобійну зброю ...те шо ти 🤡 вмієш грати х...м на фортопіане ...не значить шо всі українці такі як ти ...а дехто кораблі військові та ракети , космічні двигуни , будувати вміють !!!
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06.09.2024 17:04
+5
Як би цей Боневтік Херпіду не закрив у 2019 році всі ракетні програми, в нас би вже були б своі дальнобійні ракети а не закатані в асфальт понад 40 мільярдів $ з нульовим зиском.....
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06.09.2024 17:14
+5
Єрмак забовʼязан тепер піти у відставку,а потім під арешт,голобородько наступний
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06.09.2024 17:21
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Це говорить про те ...шо 🤡 кажуть відкритим текстом ...не розкрадай Україну ...а роби свою дальнобійну зброю ...те шо ти 🤡 вмієш грати х...м на фортопіане ...не значить шо всі українці такі як ти ...а дехто кораблі військові та ракети , космічні двигуни , будувати вміють !!!
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06.09.2024 17:04 Відповісти
трохи Late..
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06.09.2024 17:07 Відповісти
Я стояла перед телевізором і слухала,що усе надане Україні може використовуватися по потребам ЗСУ, а не те ,що знову тут
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06.09.2024 17:48 Відповісти
Дай Боже...бо шось наші медія, відзвучують якусь маніпуляцію ...добре якшо інфу маскують ...а як народ, роблять лохами та Воїнів ,то це катастрофа ...
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06.09.2024 19:36 Відповісти
У якому маренні ви фашистів побачили?
Що у вас взагалі з логікою та елементарними знаннями?
Що вас спонукало висратися під цією новиною?

Для довбнів: Німеччина підтримує удари України по військових об'єктах на росії, та дозволяє використовувати зброю німецького походження на території Мордору.
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06.09.2024 17:19 Відповісти
Нам дозволяють тільки прикриватись від ударів. Ніяких ударів у відповідь. Якби це був якийсь спорт, то можна було б його назвати, наприклад, стійкість. Судді б фіксували кількість пропусків і кількість захистів від ударів. Але ми не на арені. Це війна. І коли одна країна має всі засоби для вбивств та руйнувань та використовує їх, іншій дозволяють тільки захист парасолькою. Що це, курва, за виверти?
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06.09.2024 17:11 Відповісти
Треба додати, ще дірявою парасолькою...
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06.09.2024 17:22 Відповісти
Чорти б вже їх вхопили!
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06.09.2024 17:12 Відповісти
You may really like someone while knowing that, at the end day of the day, they are expendable. You may also really detest someone and be aware that they are essential. Happens all the time in everyday life and in big politics.
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06.09.2024 17:14 Відповісти
Як би цей Боневтік Херпіду не закрив у 2019 році всі ракетні програми, в нас би вже були б своі дальнобійні ракети а не закатані в асфальт понад 40 мільярдів $ з нульовим зиском.....
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06.09.2024 17:14 Відповісти
Кулеба не справився з роботою, не "вибив" ракети з наших партнерів, - Кулебу звільнили.
Зеленський теж не справився, "позиція німецького керівництва не зазнала змін"...
І що тепер?
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06.09.2024 17:16 Відповісти
Єрмак забовʼязан тепер піти у відставку,а потім під арешт,голобородько наступний
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06.09.2024 17:21 Відповісти
Шольц як завжди на шпагаті
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06.09.2024 17:29 Відповісти
нащадки німецьких фашистів, тим самим допомагають рашистам знищувати Україну і вбивати українців .потрвори...
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06.09.2024 17:38 Відповісти
Особливо фашизтами є мабуть Гепарди, які знищують ВСІ крилаті ракети та дрони в радіусі кількох кілометрів від себе. Та інша колосальна допомога теж £ашизм?
При тому що "діюча влада" зробила рівно велике нігуя порівняно з добровольними пожертвами Європейців
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06.09.2024 18:16 Відповісти
Особлива допомога рашистам, фашистами це їх відмова Україні в прийняті її в НАТО і не надання Україні далекобійних ракет для нанесення ударів по війскових обєктах в глибині 3,14дерації з котрих в Україну прилітає рашистська смерть вбиває український народ і руйнує Україну.
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06.09.2024 21:52 Відповісти
треба самым робити ракети а не соплі жувати
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06.09.2024 19:06 Відповісти
Тобто удари по цивільних об'єктах України Шольцпісторіус сприймають як належне, а ось удари в відповідь по військовим та стратегічним об'єктам расії то для них
"Нихт!! Нихт!! ЕСКАЛАЦЬОН!!!"
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06.09.2024 19:32 Відповісти
Гандоніус.
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06.09.2024 21:05 Відповісти
 
 