Німеччина не змінила ставлення до українських ударів по об’єктах в Росії, - Пісторіус

Позиція німецького керівництва щодо дозволу Україні використовувати західну зброю по об’єктах углиб російської території не зазнала змін.

Про це заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус за результатами зустрічі учасників у форматі "Рамштайн" 6 вересня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Незмінна", - заявив Пісторіус у відповідь на запитання, якою наразі є позиція уряду в цьому питанні. Він додав, що "це питання, по якому все вже сказано".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський зустрівся з Пісторіусом: Обговорили ситуацію на полі бою, обстріли енергетичної інфраструктури та графік постачання Україні оборонної допомоги

Водночас політик відповів негативно на запитання, чи може призвести до зниження обсягів військової допомоги той факт, що на нещодавніх виборах у двох німецьких федеральних землях величезну підтримку отримали популістські партії, які виступають за повне припинення такої допомоги Україні.

"Необхідно захищати свободу, незалежність і територіальну цілісність суверенних держав від таких агресорів, як Росія. Зрештою, ми робимо це також виходячи з наших власних інтересів", - підкреслив очільник німецького Міноборони та пообіцяв продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Німеччина передасть Україні 12 самохідних гаубиць на суму 150 млн євро, - Пісторіус

Пісторіус підтвердив, що всі 4 млрд євро, які закладені на військову допомогу Україні в проєкті бюджету ФРН на 2025 рік, уже "розписані". Водночас він очікує, що Київ зможе замовляти та купувати озброєння за рахунок кредиту в 50 млрд доларів, який планується надати Україні до кінця року, а погашати за рахунок заморожених російських активів центробанку.