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З лютого 2022 року коаліція виділила понад $106 млрд на військову допомогу Україні, - Остін

Міністр оборони США Ллойд Остін

Контактна група з питань оборони України від лютого 2022 року забезпечила Києву допомогу у сфері безпеки й оборони на понад 106 мільярдів доларів.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін за підсумками 24-ї зустрічі у форматі "Рамштайн" у Німеччині, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"З лютого 2022 року ця коаліція виділила понад $106 мільярдів на допомогу Україні у сфері безпеки", - наголосив глава оборонного відомства США.

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Він додав, що країни-учасниці Контактної групи забезпечують надання Україні засобів ППО, бронетехніки, артилерійських снарядів та літаків F-16.

Остін підкреслив, що внесок деяких країн відносно власного ВВП був більшим, ніж Сполучених Штатів. У цьому зв’язку він звернув увагу, що триває оголошення нової допомоги Україні.

Зокрема, глава Пентагону відзначив останню заяву Данії щодо підтримки України у короткій і тривалій перспективах. При цьому, за його словами, важливою є закупівля Данією нового обладнання для української оборонної індустрії.

Крім того, Остін згадав про ініціативу Норвегії підтримати технологіями виробництво 155-міліметрових снарядів в Україні.

Водночас глава Пентагону також заявив, що Сполучені Штати пишаються власним внеском. Лише після останньої зустрічі у форматі "Рамштайн", яка відбулася в червні, США виділили на оборонну допомогу для України понад $4 млрд.

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Остін запевнив, що США разом із партнерами по коаліції продовжать зосереджуватися на нагальних потребах України.

"У той час, як Україна входитиме в третю воєнну зиму, Сполучені Штати продовжать підтримувати її та забезпечувати лідерство (в підтримці України – ред.)", - наголосив міністр оборони США.

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Топ коментарі
+4
І це потім якась оманська дєрьмача млядіна буде казати що не вистачає снарядів і ракет... Скільки заводів можна було побудувати військових за ці гроші??
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06.09.2024 19:27
+1
Дякуємо, Партнерів та їх Коаліцію, за дієву підтримку та допомогу Українців і України!!
Без їх допомоги, від суверенної України, залишився лише асфальт зеленського та нові табори ГУЛАГУ, з вертухаями із служок та ригоАНАЛІВ, під патронатом отих, сівковичів деркачів клюєвих шуфричів, і т д….
Кучма, з литвином кузьмуком і матюхом, піскуно та рябченком, можуть підтвердити!!
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06.09.2024 19:32
+1
В Афган вкинули 900 млд - як у воду
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06.09.2024 19:35
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І це потім якась оманська дєрьмача млядіна буде казати що не вистачає снарядів і ракет... Скільки заводів можна було побудувати військових за ці гроші??
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06.09.2024 19:27 Відповісти
Дякуємо, Партнерів та їх Коаліцію, за дієву підтримку та допомогу Українців і України!!
Без їх допомоги, від суверенної України, залишився лише асфальт зеленського та нові табори ГУЛАГУ, з вертухаями із служок та ригоАНАЛІВ, під патронатом отих, сівковичів деркачів клюєвих шуфричів, і т д….
Кучма, з литвином кузьмуком і матюхом, піскуно та рябченком, можуть підтвердити!!
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06.09.2024 19:32 Відповісти
В Афган вкинули 900 млд - як у воду
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06.09.2024 19:35 Відповісти
Повідомляють, що 🇫🇷🇬🇧 Франція та Великобританія дали добро на застосування SCALP та Storm Shadow (крилаті ракети повітряного базування) по об'єктах у глибині рашистської пітьми.
Також ці країни надаватимуть дані супутникової розвідки для ЗСУ.
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06.09.2024 19:45 Відповісти
Так ермак не дає добро!...
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06.09.2024 19:47 Відповісти
Мене щось сумніви гризуть - невже стільки зброї та техніки?
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06.09.2024 20:09 Відповісти
Це разом зі зброєю, яка підлягали списання.
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06.09.2024 20:19 Відповісти
Во сколько обходится производство снаряда?

Средняя стоимость производства 155-миллиметрового снаряда, которые выпускают в странах НАТО, составляет около $4000 за единицу, тогда как заявленная себестоимость российского производства - около $1000 за 152-миллиметровый снаряд, который использует российская армия.
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06.09.2024 20:39 Відповісти
А можна було вдарити по важливим
цілям ворога десятьма ракетами і всьо..
Гроші були б цілі.І наші бійці не гинули б.
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06.09.2024 20:40 Відповісти
Соединенные Штаты, Великобритания и другие европейские страны постепенно наращивают свое производство, но все еще отстают от России. Это одна из причин, почему Россия имеет пятикратное преимущество в снарядах над Украиной. В 2024 году российские заводы смогут произвести или восстановить около 4,5 млн артиллерийских снарядов против 1,3 млн снарядов Запада
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06.09.2024 20:41 Відповісти
Россия имеет возможность втрое быстрее производить артиллерийские снаряды по сравнению со странами Запада, обходится производство одного снаряда стране-агрессору в четыре раза дешевле.
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06.09.2024 20:42 Відповісти
 
 