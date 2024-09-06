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Держдепартамент США (1583) наглядова рада (628) Укренерго (2578) Кудрицький Володимир (188) Брінк (222)

Заступник держсекретаря США Верма про звільнення голови Укренерго: Корпоративне управління важливе для інвесторів

Заступник держсекретаря США Річард Верма

Заступник держсекретаря США, в.о спеціального представника США з питань економічного відновлення України Річард Верма наголосив на важливості для інвесторів незалежності корпоративного управління.

Про це він заявив на пресконференції в Києві, коментуючи звільнення голови правління НЕК "Укренерго", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Коли ми говоримо з приватним сектором про інвестування, вони розглядають весь бізнес-клімат і нормативне середовище. Корпоративне управління та впевненість у ньому - одні з тих речей, на які дивляться компанії", – сказав Верма.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Двоє членів наглядової ради "Укренерго", які були проти зняття Кудрицького, подали заяви про звільнення

Він наголосив на важливості відповідності стандартам Організації економічного співробітництва та розвитку, призначень, вільних від політичного впливу, і впевненості у незалежних і прозорих інституціях, включно з наглядовими радами.

"Я думаю, це те, що ми б рекомендували", – підкреслив заступник держсекретаря.

Своєю чергою посол США в Україні Бріджит Брінк додала: "Публічна довіра до незалежних інституцій, включно з незалежною та прозорою наглядовою радою, є дуже важливою для США та інвестицій партнерів в енергетичний сектор України. Це ж стосується і приватного сектору".

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Брінк зазначила, що США рекомендують призначити людей на нині відкриті позиції в наглядовій раді та обрати нового генерального директора в НЕК "Укренерго" відповідно до стандартів ОЕСР.

Нагадаємо, 2 вересня наглядова рада НЕК "Укренерго" провела позачергове засідання з ініціативи голови правління Укренерго Володимира Кудрицького, який представив звіт щодо забезпечення захисту об’єктів високовольтної мережі під час російських атак та ситуації навколо компанії в публічній площині. Після цього наглядова рада вирішила звільнити очільника компанії.

Незалежні члени наглядової ради НЕК "Укренерго" Данієль Доббені та Педер Андреансен подали у відставку, оскільки вбачають у звільненні Кудрицького політичні мотиви.

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Для "інвесторів" в першу чергу має бути важливим перемога України у війні, для якої необхідний в тому числі дозвіл застосовувати західну зброю без всяких обмежень.
Про "економічне співробітництво", а по факту - про солодкі зарплати іноземним членам наглядових рад державних українських підприємств - поговоримо потім.
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06.09.2024 21:08 Відповісти
Єдиний, хто робив укриття. Але розповів про "Міністерство Деркача", і співпрацю людей Деркача ОПою. Тому до сраки Зе-владі, що там бажають інвестори.
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06.09.2024 21:12 Відповісти
серйозні дядьки приїхали втлумачити зеленоштанцям що так не робиться..
яке позорисько
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06.09.2024 21:14 Відповісти
Заступник держсекретаря заявив про повну деградацію США. Дуже цінна заява для людей із вадами зору та обмеженими розумовими здібностями.
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06.09.2024 21:21 Відповісти
Кудрицький і креатура КГБ-шніка Деркача Галущенко персони несумісні.
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06.09.2024 21:49 Відповісти
Зеленский и его мафия поимели Запад по полной
Я хочу знать - когда Запад врубится?
И пошлет нас далеко ....
Я этого сильно хочу
Именно это заставит народ Украины оторвать задницы от диванов
И выйти на Майданы
А пока Запад будет тупо давать мафии Зеленского деньги
Мафия будет править...
И смеяться над Западом
И всеми нами...
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06.09.2024 23:35 Відповісти
 
 