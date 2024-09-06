Умєров обговорив з міністрами оборони країн Скандинавії та Балтії спільне виробництво української зброї

Міністр оборони Рустем Умєров обговорив з міністрами оборони Данії, Норвегії, Нідерландів, Латвії, Литви та Естонії нові можливості для спільного виробництва української зброї.

Про це Умєров повідомив у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"На полях Рамштайну провів також важливу зустріч з міністрами оборони скандинавських та балтійських країн — Данія, Норвегія, Нідерланди, Латвія, Литва, Естонія.

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Ключова тема — нові можливості для спільного виробництва української зброї. Звернувся до партнерів із закликом розширити співпрацю у цій сфері.

Перший приклад вже продемонструвала Данія, профінансувавши пряму закупівлю українського оборонного обладнання через Міноборони України. Нам потрібно більше таких ініціатив для зміцнення нашої спільної обороноздатності.

Україна має широкий портфель технологій, який може стати основою для співпраці:

Виробництво українських ракет. Дрони різного призначення — розвідувальні, бойові, далекобійні. Наземні роботизовані комплекси для підтримки операцій на полі бою. Системи радіоелектронної боротьби (РЕБ).

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Сподіваюсь на підтримку наших партнерів, щоб разом створювати нові можливості для захисту наших країн", - розповів Умєров.