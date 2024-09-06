Майже 60 євродепутатів закликали зняти обмеження на використання Україною західної зброї

Україна повинна мати можливість використовувати надану зброю для ураження цілей в Росії, на цьому наполягають майже 60 депутатів Європейського парламенту.

Лист з таким закликом вони написали на адресу голови європейської дипломатії Жозепа Борреля, повідомляє Чеське радіо, в розпорядженні якого є документ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

У листі євродепутати закликають Борреля продовжувати тиск на країни-члени з метою зняття всіх обмежень.

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"Ми наполегливо закликаємо вас продовжувати тиск на країни-члени ЄС та їхніх союзників по НАТО, щоб вони зняли обмеження на використання Україною зброї, що постачається із Заходу… Останні події, включаючи операцію України в Курській області, показують, що побоювання щодо можливої ​​ескалації можуть бути перебільшеними", – йдеться у листі.

Його підписанти вважають, що Україна повинна мати шанс вражати будь-які військові об’єкти, звідки Росія атакує її територію, заявив один з ініціаторів листа, євродепутат Ян Фарскі від чеського політичного руху STAN. "Росія є агресором, вона атакує цивільні об’єкти. Але в України зв’язані руки, що призводить до затягування конфлікту та зайвих жертв. Ми не можемо залишити це так як є", - сказав Фарскі.

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Деякі країни Європейського Союзу досі не дозволяють використовувати поставлену зброю для нападів на військові об'єкти в Росії. З іншого боку, такі країни як Чехія, Швеція та Нідерланди підтримують Київ і не висувають жодних умов для застосування зброї. Кожна держава приймає індивідуальне рішення щодо можливих обмежень для поставленої зброї.

Сам Боррель ще наприкінці серпня заявляв, що країни Євросоюзу повинні зняти всі обмеження.

Заклик скасувати всі обмеження підписали представники всіх політичних фракцій Європарламенту, за винятком "Патріотів Європи" та "Європи суверенних націй".