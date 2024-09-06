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Литва виділить Україні 10 млн євро на закупівлю ракет-дронів "Паляниця"
Литва виділить 10 млн євро на закупівлю українських ракет-дронів "Паляниця".
Про це повідомив ексглава Мінстратегпрому Олександр Камишін, який разом з українською делегацією брав участь у засіданні "Рамштайну", передає Цензор.НЕТ.
"Презентували виробничі спроможності нашої оборонки, попросили партнерів закуповувати більше озброєння саме у наших, українських виробників", - зауважив Камишін.
"Отримали нове підтвердження від міністра оборони Литви про виділення € 10 млн ($11,083 млн. - Ред.) на закупівлю української ракети-дрона Паляниця! Скоро ще більше російських міст вивчатимуть такі милозвучні українські слова!" – розповів він.
Нагадаємо, голова Мінцифри Михайло Федоров повідомляв, що одна "Паляниця" дешевша $1 млн.
Топ коментарі
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двигун - пульсуючий прямоточний реактивний(ПуПРД), єдина деталь, яка крутилась - заслонка забору повітря !!!
Вибір цього типу двигуна був продиктований, головним чином, простотою конструкції і, як наслідок, малими трудовитратами на виготовлення, що було виправдано при масовому виробництві крилатих ракет.
Максимальна швидкість польоту: 656 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80_%D0%B7%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%83 км/год (0,53https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%B0 М ); швидкість збільшувалася у міру полегшення апарату (з витратою палива) - до 800 км/год (бл. 0,65https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%B0 М ).
Максимальна дальність польоту, км: 286 км
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F Маса бойової частини, кг: 700-1000 кг !!!!!!,
Вартість ракети (проєктна), рейхсмарок: 10 тис. (Фольксваген-Жук коштував 999 рейхсмарок)
тобто ракета коштувала як 10 автівок !!!!
виготовлено 25 000 штук !!! сама масова крилата ракета в історії - тому що дешева !!!
лягайте спати і най Вам
не насниться та Сарочку, яку Ви згадали проти ночі