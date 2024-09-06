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Литва виділить Україні 10 млн євро на закупівлю ракет-дронів "Паляниця"

Рустем Умєров та Олександр Камишін

Литва виділить 10 млн євро на закупівлю українських ракет-дронів "Паляниця".

Про це повідомив ексглава Мінстратегпрому Олександр Камишін, який разом з українською делегацією брав участь у засіданні "Рамштайну", передає Цензор.НЕТ.

"Презентували виробничі спроможності нашої оборонки, попросили партнерів закуповувати більше озброєння саме у наших, українських виробників", - зауважив Камишін.

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"Отримали нове підтвердження від міністра оборони Литви про виділення € 10 млн ($11,083 млн. - Ред.) на закупівлю української ракети-дрона Паляниця! Скоро ще більше російських міст вивчатимуть такі милозвучні українські слова!" – розповів він.

Нагадаємо, голова Мінцифри Михайло Федоров повідомляв, що одна "Паляниця" дешевша $1 млн.

Олександр Камишін про Паляниці

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Топ коментарі
+10
Фау-1- проста, дешева і потужна !!!!! Що вам ще треба ? Зробіть копію !!!

двигун - пульсуючий прямоточний реактивний(ПуПРД), єдина деталь, яка крутилась - заслонка забору повітря !!!
Вибір цього типу двигуна був продиктований, головним чином, простотою конструкції і, як наслідок, малими трудовитратами на виготовлення, що було виправдано при масовому виробництві крилатих ракет.
Максимальна швидкість польоту: 656 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80_%D0%B7%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%83 км/год (0,53https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%B0 М ); швидкість збільшувалася у міру полегшення апарату (з витратою палива) - до 800 км/год (бл. 0,65https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%B0 М ).
Максимальна дальність польоту, км: 286 км
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F Маса бойової частини, кг: 700-1000 кг !!!!!!,
Вартість ракети (проєктна), рейхсмарок: 10 тис. (Фольксваген-Жук коштував 999 рейхсмарок)
тобто ракета коштувала як 10 автівок !!!!

виготовлено 25 000 штук !!! сама масова крилата ракета в історії - тому що дешева !!!
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06.09.2024 23:25
+4
одна "Паляниця" дешевша $1 млн. - дорогувато буде
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06.09.2024 23:09
+4
а це до чого ? наснилась Сарочка Бі-Бі ? співчуваю !!!

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06.09.2024 23:30
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одна "Паляниця" дешевша $1 млн. - дорогувато буде
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06.09.2024 23:09 Відповісти
Фау-1- проста, дешева і потужна !!!!! Що вам ще треба ? Зробіть копію !!!

двигун - пульсуючий прямоточний реактивний(ПуПРД), єдина деталь, яка крутилась - заслонка забору повітря !!!
Вибір цього типу двигуна був продиктований, головним чином, простотою конструкції і, як наслідок, малими трудовитратами на виготовлення, що було виправдано при масовому виробництві крилатих ракет.
Максимальна швидкість польоту: 656 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80_%D0%B7%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%83 км/год (0,53https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%B0 М ); швидкість збільшувалася у міру полегшення апарату (з витратою палива) - до 800 км/год (бл. 0,65https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%B0 М ).
Максимальна дальність польоту, км: 286 км
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F Маса бойової частини, кг: 700-1000 кг !!!!!!,
Вартість ракети (проєктна), рейхсмарок: 10 тис. (Фольксваген-Жук коштував 999 рейхсмарок)
тобто ракета коштувала як 10 автівок !!!!

виготовлено 25 000 штук !!! сама масова крилата ракета в історії - тому що дешева !!!
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06.09.2024 23:25 Відповісти
І який у неї був розліт?
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07.09.2024 09:03 Відповісти
Паляниця...Дружина Нетаньягу кинула на землю хліб-сіль, яку їй запропонували в київському аеропорту
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06.09.2024 23:10 Відповісти
а це до чого ? наснилась Сарочка Бі-Бі ? співчуваю !!!

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06.09.2024 23:30 Відповісти
Там паляниця, тут паляниця...
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06.09.2024 23:33 Відповісти
я б сказав Вам Хведорович у рифму, але забанять

лягайте спати і най Вам
не насниться та Сарочку, яку Ви згадали проти ночі
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06.09.2024 23:42 Відповісти
Давно вже цікавить питання: чому Бєня - то ігор коломойський, а не беньямін нетаньягу?
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07.09.2024 05:13 Відповісти
І чому коломойський не Вальцман...
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07.09.2024 08:25 Відповісти
2019 рік, при богдані ще було
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07.09.2024 00:19 Відповісти
 
 