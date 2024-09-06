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зброя (7278) Франція (2902) Євросоюз (12770) заморожені активи (472)

Франція отримає від ЄС 300 млн євро з російських активів на зброю для України

франція

Євросоюз виділить Франції 300 млн євро доходів від заморожених російських активів. Ці кошти будуть спрямовані на постачання озброєння Україні.

Про це повідомили у Міністерстві оборони Франції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Франція візьме участь у реалізації нової програми підтримки України в рамках Європейського фонду миру. Ця програма передбачає використання 1,4 мільярда євро з надходжень від російських активів, щоб надати військове обладнання для України.

Європейська Комісія домовилася з Генеральним директоратом з питань озброєнь про те, що вона використовуватиме ці кошти для швидкого придбання у французької промисловості пріоритетного обладнання для України боєприпасів, артилерійського та протиповітряного обладнання у французької промисловості на загальну суму 300 мільйонів до кінця 2024 року.

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"Це можливість продовжити нарощування французької промисловості на підтримку України", - додали в міністерстві.

Нагадаємо, що ще 21 травня Єврокомісія ухвалила рішення щодо передачі Україні прибутку від російських активів. Згідно з заявою голови дипломатії ЄС Жозепа Борреля, 90% надходжень від заморожених активів РФ буде направлено для постачання Україні озброєнь. Інші 10% підуть на відновлення України.

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Головне, грошей зе3.14дарам недавайте!!
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06.09.2024 23:47 Відповісти
Українські московські активи, активно заносяться на банкову. Так і живемо...
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06.09.2024 23:51 Відповісти
Мля... Там 300 мільярдів активів - це тільки ті що знайдені і доказані, шо рашистівське
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07.09.2024 00:15 Відповісти
Украина воюет с рашкой на деньги рашки. Джекпот. Даже Бзежинский бы при*уел.
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07.09.2024 00:29 Відповісти
Мы показали всему миру до чего доводит игнорирование национальных интересов. Так что денег нам никто не даст. Дохрена будем должны МВФ. В НАТО не берут. Евросоюз нам и не нужен. Ядерную бомбу надо делать, закрываться и прагматично смотреть на весь мир, высматривая что можно с него поиметь для себя.
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07.09.2024 06:42 Відповісти
 
 