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Спецпредставник США з відновлення України Верма працюватиме за моделлю Пріцкер: Її план із п’яти пунктів є правильним

Заступник держсекретаря США Річард Верма

Заступник держсекретаря США Річард Верма як в. о. спеціального представника США з питань економічного відновлення України дотримуватиметься моделі, яку запровадила його попередниця Пенні Пріцкер.

Про це Верма заявив на пресконференції в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Я великий шанувальник Пенні Пріцкер. Робота, яку вона проводила протягом останнього року, дійсно була ефективною… Я хочу продовжувати запроваджену нею модель, що включає пріоритети в інвестиціях. Її план із п’яти пунктів є правильним. Сектори, на яких вона зосереджувалася – енергетика, технології, сільське господарство, важливі корисні копалини, оборона, транспорт і матеріально-технічне забезпечення, – все це правильно", – сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Заступник держсекретаря США Верма про звільнення голови Укренерго: Корпоративне управління важливе для інвесторів

Заступник держсекретаря зазначив, що продовжить переконувати приватні компанії і конгресменів у важливості інвестування в Україну, а також укаже главі Держдепу Ентоні Блінкену на нагальності підтримки Києва.

"Ми повинні рухатися швидко, як і український уряд. Ми бачимо це зобов’язання. І маємо працювати далі", – відзначив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": До Києва прибув заступник держсекретаря США Річард Верма. ФОТО

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Помню,как я смеялась ,когда узнала новость
Про миллионы долларов ,собранные Камиллой Харрис!
Да у нас такие суммы у простой чиновницы в багажнике автомобиля валяются
Смешные эти американцы, ей Богу!
Их опять разведут как котят...
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06.09.2024 23:56 Відповісти
Якщо так, то чому вона звільнилася? Не змогла відповісти на просте запитання потужних клепто-менеджерів: «Да! крали, крадемо і будем красти! І що ви нам зробите?».
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07.09.2024 00:13 Відповісти
А что война уже закончилась что уже стройками и дербанами занялись? Или для рашистов стараетесь как когда то строительством дорог и мостов на дамбасе
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07.09.2024 00:14 Відповісти
В плані Пліцкер ще був пункт про боротьбу з корупцією і судову реформу. Чого наші пабліки такі речі зазвичай замовчують.
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07.09.2024 00:39 Відповісти
Бо сонцесяйний зє вже давно очолив корупцію!
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07.09.2024 00:44 Відповісти
Теж відвертий порохобот!
Не щастить зє з НАТО!
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07.09.2024 00:43 Відповісти
 
 