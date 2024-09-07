УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5843 відвідувача онлайн
Новини Допомога Україні
2 934 8
Пентагон (1378) США (20990)

Пентагон про залишки коштів для допомоги Україні: Збираємося використати все, що в нас є

пентагон

Міністерство оборони США має намір використати залишки коштів на допомогу Україні, які доступні до кінця вересня.

Про це повідомила речниця Пентагону Сабріна Сінгх, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Таким чином вона відповіла на питання про те, що станеться з доступними коштами для підтримки України після кінця фіскального року у вересні.

"Як ви знаєте, ми дуже наполегливо працювали з Конгресом, щоб отримати цю додаткову суму та розподілити ці гроші для України у пакетах PDA та USAI", – сказала представниця Пентагону.

Сінгх не стала робити припущень щодо долі залишків коштів, але вказала на те, що США оголошують пакети допомоги Україні "майже щотижня".

"Ми продовжуємо робити це на постійній основі. Я не сумніваюся, що ми збираємося використати все, що в нас є, щоб забезпечити надалі надання Україні всього, що їй потрібно, як у короткостроковій, так і довгостроковій перспективі", – заявила речниця міноборони США.

Вона додала, що США планують використати залишкові кошти "в будь-який можливий спосіб".

Днями декілька громадських організацій США звернулися до Держдепартаменту з проханням не втратити нагоду використати для допомоги Україні решту 6,2 мільярда доларів, які все ще доступні у межах президентських повноважень. Час спливає 30 вересня, коли закривають бюджетний рік.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
https://www.holosameryky.com/a/v-pentagoni-poyasny-ly-shho-bude-z-koshtamy-na-pidtry-mku-********-pislya-veresnya-video/7774360.html Брифінг
- я не маю інформації що це означає по залишкам
- я не сумніваюся, що використаємо
- виділяемо майже щотижня. по правді 2 рази в місяць

немає ніякої конкретики
показати весь коментар
07.09.2024 01:43 Відповісти
Улюблена манера бідоновських спікерів - починати зі слів "як ви знаєте". Особливо це притаманно блінекену. Він просто віртуоз нагромадження словесних конструкцій, за якими нічого не стоїть. Така собі ходяча декларація намірів та занепокоєння.

Отже, щойно пролунало "як ви знаєте", конкретики не буде.
показати весь коментар
07.09.2024 06:51 Відповісти
Невже до Нового року використовують хоча б 30 млрд ? Шось дають дуже потроху.
показати весь коментар
07.09.2024 02:59 Відповісти
Вони повинні використати не до нового року ,
а до 1-ого жовтня ,інакше вони пропадуть .
показати весь коментар
07.09.2024 07:09 Відповісти
Що???? вже 60 млрд використали????
показати весь коментар
07.09.2024 04:14 Відповісти
Здається нам не виділяли 60 млрд а лише 30 млрд ,
та навідь з них 6,2 млрд ще не використані и можуть
пропасти .
показати весь коментар
07.09.2024 07:12 Відповісти
Так що, на 23.8 млрд вже надали допомоги???
показати весь коментар
07.09.2024 09:36 Відповісти
Можливо частина цих коштів залишилася в США для
промислово-оборонного комплексу на виготовлення
зброї для України .
показати весь коментар
07.09.2024 17:49 Відповісти
 
 