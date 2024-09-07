Пентагон про залишки коштів для допомоги Україні: Збираємося використати все, що в нас є

Міністерство оборони США має намір використати залишки коштів на допомогу Україні, які доступні до кінця вересня.

Про це повідомила речниця Пентагону Сабріна Сінгх, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Таким чином вона відповіла на питання про те, що станеться з доступними коштами для підтримки України після кінця фіскального року у вересні.

"Як ви знаєте, ми дуже наполегливо працювали з Конгресом, щоб отримати цю додаткову суму та розподілити ці гроші для України у пакетах PDA та USAI", – сказала представниця Пентагону.

Сінгх не стала робити припущень щодо долі залишків коштів, але вказала на те, що США оголошують пакети допомоги Україні "майже щотижня".

"Ми продовжуємо робити це на постійній основі. Я не сумніваюся, що ми збираємося використати все, що в нас є, щоб забезпечити надалі надання Україні всього, що їй потрібно, як у короткостроковій, так і довгостроковій перспективі", – заявила речниця міноборони США.

Вона додала, що США планують використати залишкові кошти "в будь-який можливий спосіб".

Днями декілька громадських організацій США звернулися до Держдепартаменту з проханням не втратити нагоду використати для допомоги Україні решту 6,2 мільярда доларів, які все ще доступні у межах президентських повноважень. Час спливає 30 вересня, коли закривають бюджетний рік.