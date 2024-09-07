Ворог за добу обстріляв 10 населених пунктів Запорізької області

Впродовж 6 вересня військові російської армії завдали 265 ударів з різного виду озброєння по 10 містам та селам Запорізької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Окупаційна армія 6 вересня завдала авіаційного удару по Малій Токмачці та шість разів обстріляла з реактивних систем залпового вогню Гуляйполе, Новоданилівку та Полтавку.

Не припиняє ворог і масовані атаки безпілотниками. Вчора 113 рази атакував ними Приморське, Гуляйполе, Новоандріївку, Полтавку, Роботине, Малу Токмачку та Малинівку.

Під ворожим артилерійським вогнем у п’ятницю були Степногірськ, Приморське, Гуляйполе, Новоандріївка, Роботине, Мала Токмачка, Малинівка, Новоданилівка, Полтавка та Зелене. По цим населених пунктах було завдано 145 артударів.

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