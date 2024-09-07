Зеленський дорікнув Великій Британії у зволіканні з новими відправками ракет Storm Shadow, - The Telegraph
Під час засідання Контактної групи з питань оборони України на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині президент України Володимир Зеленський заявив, що підтримка західних союзників почала слабшати та дорікнув владі Великої Британії в уповільненні поставок ракет дальнього радіуса.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Telegraph.
Зеленський також звернувся до Лондона і Вашингтона з проханням послабити обмеження на використання зброї для завдання ударів вглиб Росії.
"І це (обмеження на використання зброї, - ред.) стосується навіть нашої території, яка окупована Росією, включно з Кримом. Ми вважаємо, що це неправильно, що є такі кроки", - повідомив Зеленський.
Україна неодноразово зверталася до Великої Британії, США та Франції з проханням дозволити використати ракети дальнього радіуса дії, що постачаються Заходом, для завдання ударів по аеродромах, пускових установках, складах боєприпасів і пального, а також командних і контрольних пунктах на російській території.
Нагадаємо, майже 60 євродепутатів закликали зняти обмеження на використання Україною західної зброї.
Будь ласка, зачекайте...
https://uk.wikipedia.org/wiki/Дивна_війна
Але ж для вас це "дивна війна", бо ви й сама тут...дивна.
Справжній Президент - вирішив би непублічно всі ці проблеми і з вчасною допомогою, і з дозволом бити по касапам на їх території, і з дипломатичною підтримкою, і з найбільшими санкціями на ворога за розвязану ним війну (якщо вже її неможливо було б уникнути - а так уникав би всіма доступними способами, в т.ч. відповідним озброєнням ЗСУ); і взагалі - не допустив би окупації стільки багато території своєї держави.
Але "справжній президент" - це не про ЕрЗе.
При цьому, сам ні до чого не годен. Навіть добитися від підлеглих виконнання власних указів про побудобу оборонних споруд..
і звісно не від держави це має бути, а від якоїсь волонтерської чи гомадської організації. Рішення суду також є цілком передбачуваним:
або англія нам має повернути те, що забрала (неможливо), або виконати свою обіцянку (сситься і не хоче), або виплатити компенсацію (дуже дорого, таких грошей в них немає), або дати аналог зброї (саме те, про що говорить Зеленський).
В чому проблема?
Суб'єкта -Англія немає.
То - не футбол)
Патужний дипломат!
і воно робить те, що добре вміє: корчити рожу та хамити зі сцени.
але, зе!гундос, вже не зрозуміє, що зала пуста. всіх, воротить від його вистав.
Вони - або є, або їх немає...
На жаль, Зеленському їх бракує.
але його тут ******* )