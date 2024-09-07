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Велика Британія (5334) Зеленський (22429) зброя (7279) ракети (3926) Storm Shadow (17)

Зеленський дорікнув Великій Британії у зволіканні з новими відправками ракет Storm Shadow, - The Telegraph

Зеленський дорікнув Британії за Storm Shadow

Під час засідання Контактної групи з питань оборони України на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині президент України Володимир Зеленський заявив, що підтримка західних союзників почала слабшати та дорікнув владі Великої Британії в уповільненні поставок ракет дальнього радіуса.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Telegraph.

Зеленський також звернувся до Лондона і Вашингтона з проханням послабити обмеження на використання зброї для завдання ударів вглиб Росії.

"І це (обмеження на використання зброї, - ред.) стосується навіть нашої території, яка окупована Росією, включно з Кримом. Ми вважаємо, що це неправильно, що є такі кроки", - повідомив Зеленський.

Україна неодноразово зверталася до Великої Британії, США та Франції з проханням дозволити використати ракети дальнього радіуса дії, що постачаються Заходом, для завдання ударів по аеродромах, пускових установках, складах боєприпасів і пального, а також командних і контрольних пунктах на російській території.

Нагадаємо, майже 60 євродепутатів закликали зняти обмеження на використання Україною західної зброї.

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Топ коментарі
+22
справжній Президент України - а не клоун, ******* на роялі - не дорікав би публічно своїм союзникам (щоб, принаймі, не давати приводві ворогу злословити).
Справжній Президент - вирішив би непублічно всі ці проблеми і з вчасною допомогою, і з дозволом бити по касапам на їх території, і з дипломатичною підтримкою, і з найбільшими санкціями на ворога за розвязану ним війну (якщо вже її неможливо було б уникнути - а так уникав би всіма доступними способами, в т.ч. відповідним озброєнням ЗСУ); і взагалі - не допустив би окупації стільки багато території своєї держави.

Але "справжній президент" - це не про ЕрЗе.
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07.09.2024 14:24
+21
Зате в нього є офігезний талант - пересратися зі всіма..
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07.09.2024 14:26
+17
The Telegraph зводить наклепи на нашого президента,він не дорікнув британцям,як пише видання,а застовуав до Великобританії комунікаційні норми всесвітньо відомої школи Криворіжської дипломатії
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07.09.2024 14:29
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В цих ракетах є деталі з США - от вони и кивають один на одного
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07.09.2024 14:16 Відповісти
США могли б подарувати свої ракети, але це "дивна війна", вона ведеться не для перемоги.
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07.09.2024 14:22 Відповісти
Період «Дивної війни» повною мірою було використано німецьким командуванням як стратегічну паузу. Це дозволило https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%85 Третьому Рейху успішно завершити https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F_(1939) Польську кампанію , реалізувати https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%C2%AB%D0%92%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%8E%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%B3%C2%BB план окупації https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F Данії і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%8F Норвегії , а також https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%C2%AB%D0%93%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%C2%BB підготувати вторгнення до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8F_%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 Французької республіки .
https://uk.wikipedia.org/wiki/Дивна_війна
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07.09.2024 14:24 Відповісти
"могли б подарувати свої ракети" - вони і так нам дають їх ДАРОМ, якщо ви не знаєте. А ще - ми могли б виробляти свої і не канючити у інших, бо ще в 19-му оце ЗЕбуїнство просто...закрило ВСІ ракетні і збройні програми та скоротило армію, паралельно відводячи війська і проводячи активно розмінування небезпечних напрямків та мостів.
Але ж для вас це "дивна війна", бо ви й сама тут...дивна.
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07.09.2024 15:56 Відповісти
почати з того, що вони у нас ДАРОМ забрали 3ій потенціал зброї в світі за пусті обіцянки, а потім злилися
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07.09.2024 17:10 Відповісти
" вони у нас ДАРОМ забрали 3ій потенціал зброї в світі за пусті обіцянки" - це ти щось берега перепутав, бо "забрали 3-й потенціал" у нас не Штати, а...кацапи, якщо тобі ще не доложили. Вчи "матчасть" неуч. Просто ти тоді, мабуть, ще під стіл пішки ходив або....так сказано в методичці.
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08.09.2024 11:31 Відповісти
неуч. Тупоголові штати дозволили це забрати рашці. Ніхто їй нічого не віддав би, якщо б вони не перетерли це питання з сша. Учи матчасть і вийди з-під стола.
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08.09.2024 21:25 Відповісти
Ну, шо ж, ти сам вніс ясність в питання "хто ти" - провокатор з методичкою.
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09.09.2024 11:13 Відповісти
Ну то зроби сам такі ракети не можеш тоді не дорікай
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07.09.2024 14:22 Відповісти
справжній Президент України - а не клоун, ******* на роялі - не дорікав би публічно своїм союзникам (щоб, принаймі, не давати приводві ворогу злословити).
Справжній Президент - вирішив би непублічно всі ці проблеми і з вчасною допомогою, і з дозволом бити по касапам на їх території, і з дипломатичною підтримкою, і з найбільшими санкціями на ворога за розвязану ним війну (якщо вже її неможливо було б уникнути - а так уникав би всіма доступними способами, в т.ч. відповідним озброєнням ЗСУ); і взагалі - не допустив би окупації стільки багато території своєї держави.

Але "справжній президент" - це не про ЕрЗе.
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07.09.2024 14:24 Відповісти
Британці відразу назвали Зє "випадковим президентом".
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07.09.2024 15:09 Відповісти
А справжній це хто? А то ми тільки при Зеленському взагалі щось маємо від заходу крім шоломів в допомогу
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07.09.2024 18:02 Відповісти
Зате в нього є офігезний талант - пересратися зі всіма..
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07.09.2024 14:26 Відповісти
Так він складається на 100% з лайна
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07.09.2024 14:42 Відповісти
Щеневтік -це ротова щілина зрадника дЄрмака, чим більше таких безглуздих заяв, тим менше допомоги Україні від партнерів. Гра на ворога, одним словом
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07.09.2024 14:48 Відповісти
офігезний талант - пересратися зі всіма..друзями України у рашистського фсб."зезедент" в Україні - "манекен -мегафон" в руках фсб .Цей мегафон фсб(агентура з ОП (ОФІСУ ПУТІНА) включає в потрібний момент , щоб звуковими хвилями наробити якнайбільше шкоди Україні і її народу,чим обов'язково скористається куйло
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07.09.2024 17:21 Відповісти
Бородатий підліток у недипломатичній формі вимагає допомоги.
При цьому, сам ні до чого не годен. Навіть добитися від підлеглих виконнання власних указів про побудобу оборонних споруд..
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07.09.2024 14:26 Відповісти
The Telegraph зводить наклепи на нашого президента,він не дорікнув британцям,як пише видання,а застовуав до Великобританії комунікаційні норми всесвітньо відомої школи Криворіжської дипломатії
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07.09.2024 14:29 Відповісти
І повного курсу лекцій трускавецького "Інституту первичної обробки деПутани"
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07.09.2024 15:46 Відповісти
Тобі скотиняка українці прямо криком кричать про наші ракети! А ти що зараза робиш, д'єрмаків слухаєш? Дорікає воно..
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07.09.2024 14:29 Відповісти
З такою "дипломатією" гаранта, ЗСУ залишається розраховувати тільки на себе, на волонтерів та небайдужих українців.
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07.09.2024 14:31 Відповісти
Ось за це всі ЗЕбіли і ненавидять нас, бо це ми не дали і не даємо їм можливості злити Україну, як було домовлено в Омані і Стамбулі.
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07.09.2024 15:48 Відповісти
Каціпська маріонетка може ще ставити "палці веєром"-совковий викідиш.
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07.09.2024 14:38 Відповісти
це викидиш "нової історичної пари савецького наріда - мамиріммитапаписаші"
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07.09.2024 15:58 Відповісти
Якось цей прорашистський зелений говорун вже був дорікнув Англії.Допомога спинилася
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07.09.2024 14:42 Відповісти
на англію треба позов до суду подавати, а не дорікати
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07.09.2024 17:12 Відповісти
позов до суду,це один з видів прямого дорікання.
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07.09.2024 17:23 Відповісти
по вашому, британії немає за що дорікнути?

і звісно не від держави це має бути, а від якоїсь волонтерської чи гомадської організації. Рішення суду також є цілком передбачуваним:
або англія нам має повернути те, що забрала (неможливо), або виконати свою обіцянку (сситься і не хоче), або виплатити компенсацію (дуже дорого, таких грошей в них немає), або дати аналог зброї (саме те, про що говорить Зеленський).
В чому проблема?
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07.09.2024 17:37 Відповісти
спочатку Вам варто поспостерігати за діями собаки, котра їстиме хліб з Вашої руки, а після цього можна буде про щось толкувати,Проблема в собаці,котра пробує покусати руку, з котрої їсть хліб (харчується).Дійшло?
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07.09.2024 19:19 Відповісти
я десь писав що це треба робити зараз? дійшло?
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07.09.2024 19:29 Відповісти
а хіба мова про "зараз" ,чи то "взагалі" про позов ,який вже треба було зробити в минулому " ,а чи в майбутньому"???Таки не дійшло.
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07.09.2024 19:35 Відповісти
позов треба зробити в майбутньому. І тоді собака і рука що дає поміняються місцями. Таки не дійшло.
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08.09.2024 00:19 Відповісти
За що? Чим не така Британія цьому танцюристу?
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07.09.2024 17:25 Відповісти
Подай, розумнику!)
Суб'єкта -Англія немає.
То - не футбол)
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07.09.2024 17:42 Відповісти
Сіамці ЕрЗе йорзають пердаком на двох стільцях.
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07.09.2024 14:44 Відповісти
А що він на них хрінцем посварився?
Патужний дипломат!
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07.09.2024 14:45 Відповісти
Наступного разу з роялем поїде..
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07.09.2024 19:36 Відповісти
По Криму ніхто не забороняв бити. Навіщо він бреше.
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07.09.2024 14:51 Відповісти
Підозру вислови Бритам та брівки суворо насуп.
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07.09.2024 14:51 Відповісти
К концу своего пребывания на посту президента он умудрится поссорится со всеми союзниками с кем только возможно... Уровень Дипломатии зашкаливает...
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07.09.2024 14:52 Відповісти
вже, ніхто не бажає, навіть поруч з конченим зе!гандоном, стояти.
і воно робить те, що добре вміє: корчити рожу та хамити зі сцени.
але, зе!гундос, вже не зрозуміє, що зала пуста. всіх, воротить від його вистав.
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07.09.2024 15:00 Відповісти
зелена мразота вирішила обрізати Україні військову допомогу від самих надійних наших союзників
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07.09.2024 15:04 Відповісти
Все таки з Сунаком та Джонсоном було простіше...
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07.09.2024 15:27 Відповісти
Який суворий, всіх вишикує!
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07.09.2024 15:44 Відповісти
Був би не здивований, та навіть задоволений, як би нарік всі країни, котри підтримують Україну, так просто, по квненівськи, послав би всіх на хрін. Ну хоче ж. Бо син генерала фсб вже аж на блівотинну зійшов в Америці та посилання йього на туди ж.
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07.09.2024 15:59 Відповісти
Одна справа, - вміння просто говорити. Зовсім інша - говорити дипломатично. Для цього треба мати дипломатичні здібності.
Вони - або є, або їх немає...
На жаль, Зеленському їх бракує.
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07.09.2024 16:01 Відповісти
Та йому мізків бракує просто нормально розмовляти, а не бикувати.
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07.09.2024 16:32 Відповісти
От кому-кому, а Британії я б не дорікав. Якби не Велика Британія, то *** би ти взагалі що від решти отримало бо так би і бзділи.
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07.09.2024 18:09 Відповісти
у UK своїх проблем в ВПК по вуха - недофінансування та ін., а тут зєльонка..,
але його тут ******* )
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07.09.2024 18:53 Відповісти
Не хочуть щоб цими ракетами татаров нищив чеченців.
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07.09.2024 18:53 Відповісти
для цього потрібно позиватися. По нормальному вони ніколи нічого не дадуть
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07.09.2024 18:57 Відповісти
Тепер наші літаки проти нас й використовують
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07.09.2024 19:38 Відповісти
Ішака не можна випускати без намордника. Це чмо лише шкодить, як паршивий кіт.
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07.09.2024 19:17 Відповісти
Ти,покидьок,допи...шся! Заберуть англосакси(путлєр) ключи від лондонської "гостинки"! Лєнка тебе вдавить.
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07.09.2024 20:26 Відповісти
А куди хоть одну ракету використали?
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07.09.2024 20:36 Відповісти
 
 