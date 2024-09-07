Зеленський дорікнув Великій Британії у зволіканні з новими відправками ракет Storm Shadow, - The Telegraph

Під час засідання Контактної групи з питань оборони України на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині президент України Володимир Зеленський заявив, що підтримка західних союзників почала слабшати та дорікнув владі Великої Британії в уповільненні поставок ракет дальнього радіуса.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Telegraph.

Зеленський також звернувся до Лондона і Вашингтона з проханням послабити обмеження на використання зброї для завдання ударів вглиб Росії.

"І це (обмеження на використання зброї, - ред.) стосується навіть нашої території, яка окупована Росією, включно з Кримом. Ми вважаємо, що це неправильно, що є такі кроки", - повідомив Зеленський.

Україна неодноразово зверталася до Великої Британії, США та Франції з проханням дозволити використати ракети дальнього радіуса дії, що постачаються Заходом, для завдання ударів по аеродромах, пускових установках, складах боєприпасів і пального, а також командних і контрольних пунктах на російській території.

Нагадаємо, майже 60 євродепутатів закликали зняти обмеження на використання Україною західної зброї.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Німеччина не змінила ставлення до українських ударів по об’єктах в Росії, - Пісторіус