Невідомі намагалися незаконно проникнути на територію об’єкта Міноборони в Києві, - міський ТЦК
Сьогодні зранку, 6 вересня, на збірному пункті Київського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки невідомі особи спробували незаконно проникнути на територію об'єкта Міністерства оборони України, що перебуває під охороною.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявили в Київському міському ТЦК та СП.
Як зазначається, ті самі особи намагалися також перешкоджати виїзду військової автомобільної техніки з території збірного пункту.
"Діючи в межах своїх службових обов’язків та намагаючись уникнути серйозних наслідків, військовослужбовці Київського МТЦК та СП, застосовуючи фізичний вплив в межах службових повноважень, зупинили невідомих осіб і не дали їм протизаконно потрапити на військовий об'єкт, що знаходиться під охороною", - йдеться в повідомленні.
За цим фактом призначено службове розслідування.
Також у ТЦК наголосили, що під час дії правового режиму воєнного стану перешкоджання діям підрозділів ЗСУ може каратися відповідно до Кримінального Кодексу України.
"Керівництво Київського міського ТЦК та СП звертається до суспільства не піддаватися на провокації і не поширювати не перевірену інформацію. Це може грати на користь противнику та ставати підґрунтям для ворожої пропаганди", - додали в ТКЦ.
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Он у 20 річного студента спитай.
Якби зупинили як треба то тут було б маса сльзогонних відосіків як злі тецека побили мирно йдучих мимо перехожих. Ще й стріляли по жінках з дітьми...
Ви, случайно, не родичка Безуглої? "Офіс простих рішень", - стріляй на ураження, а там розберемся, по кому попали. Якби вам хоч раз бахнуло біля вуха, ви б так не розкидалися словами...
Що тоді було не памятаєш?
Шось тебе тут на сайті раніше не стояло. А тепер диви, розгонорився, гонорейний. )))
Екіпаж швидкої медичної допомоги, який прибув орієнтовно через 20 хв. після виклику, констатував біологічну смерть мобілізованого.
Також були проведені слідчо-оперативні дії співробітниками поліції для з'ясування обставин.
Було відмічено посиніння шкіри верхньої половини тулуба мобілізованого, яка, за словами лікарів екіпажу швидкої медичної допомоги, притаманна для випадків смерті людини через «відрив тромбу». Остаточний висновок та оцінку події нададуть фахівці судово-медичної експертизи та правоохоронні органи.
Командування та особовий склад Київського МТЦК висловлює глибокі співчуття рідним та близьким з приводу передчасної смерті чоловіка.