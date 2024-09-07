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У Білорусі більше немає багатотисячних підрозділів Росії: старі вивела, нові не завела, - Держприкордонслужба

Кордон із Білоруссю

У 2023 році Росія утримувала у Білорусі свої війська чисельністю до 12 000 осіб, проте наразі таких не фіксується – залишились хіба що логістичні підрозділи РФ, які не несуть загрози для України.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За його словами, наразі на території Білорусі немає російських підрозділів, які становили б загрозу Україні. Ще минулого року під виглядом навчань Росія тримала там свої підрозділи чисельність близько 10 000 – 12 000 осіб, однак поступово виводила їх на свою територію, а нових в межах ротації не завела.

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Речник ДПСУ зазначив, що для нагнітання ситуації вглиб території Білорусі є переміщення і техніки, і особового складу, проте їхня кількість наразі не несе суттєвої загрози.

Коментуючи військові навчання Білорусі біля кордонів Польщі і Литви, які почалися 3 вересня і триватимуть до кінця місяця, Демченко сказав, що "не варто дивуватись", адже такі навчання проводяться постійно і на різних напрямках. Робиться це для того, щоб нагнітати ситуацію і "показувати, що воно є сильними".

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Топ коментарі
+5
Перед початком війни теж багато чого не бачили
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07.09.2024 18:39
+3
Під мішки з картоплею?
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07.09.2024 19:34
+2
Забудьте про ту бвлокацапію.
Все, що є в кацапів - під Покровськом та Вугледаром. Далі нічого...
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07.09.2024 18:33
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А може замаскувалися...?
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07.09.2024 18:32 Відповісти
Під мішки з картоплею?
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07.09.2024 19:34 Відповісти
Вони до нас поїхали
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07.09.2024 19:57 Відповісти
ще з початку літа писали повідомлення про відновлення регулярних рейсів мі ж обласними центрами білорусі і більшими бмістами росії...тіпа гродно- нижній новгород чи брест-саратов...за цей час можна завезти не один десяток тисяч війська...техніку завезли раніше чи залишили після військвих навчань
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07.09.2024 20:12 Відповісти
Забудьте про ту бвлокацапію.
Все, що є в кацапів - під Покровськом та Вугледаром. Далі нічого...
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07.09.2024 18:33 Відповісти
10 в 5 ЗСУ саме то кордон з беларусь - 1084,2 км
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07.09.2024 18:53 Відповісти
А що скаже бАданов?
Невже святкує і нічого не бачить?
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07.09.2024 18:38 Відповісти
Перед початком війни теж багато чого не бачили
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07.09.2024 18:39 Відповісти
перед початком війни був Майдан, не до того було.
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07.09.2024 19:54 Відповісти
То може пора повторити как в Курську? Є шанс затрофеїти іскандер.
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07.09.2024 18:44 Відповісти
тільки не заспокоюйтесь, Чонгару 2 не повинно бути
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07.09.2024 18:45 Відповісти
війниа - брехня, брехня та ще раз брехня.
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07.09.2024 18:55 Відповісти
Ага. Ви абсолютно праві. І саме в цій новині ми бачимо найбільшу брехню засрашки: про нескінченість ресурсів та особового складу. Якби там реально було достатньо ваньок-смертників, то засрашинські війська сиділи б в тій бєларусії не в обсязі 10к, а в обсязі 300к.

Але правда в тому, що засрашка реально має особового складу тільки для наступу на 1.5 напрямках (Покровсько-Курахівський). І лише в тактичному масштабі (називати операцію, яка за 10 місяців безперервних атак ледь-ледь подолала 30км в найбільшому просуванні, оперативним масштабом - це тільки в дебілоїдів язик повернеться). Як ми бачимо - 2й (куп'янський) та 3й (харківський) напрямки - значно менш активні зараз, ніж ще 2 місяці тому.
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07.09.2024 19:43 Відповісти
Додому, на Курськ!
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08.09.2024 09:11 Відповісти
 
 