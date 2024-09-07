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МВФ (3051) Рахункова палата (277) Вищий спецсуд (21) Антикорупційний суд (1878) Офіс Президента (1998) Мудра Ірина (18)

Створення Вищого спецсуду та відбір суддів ВАКС: в ОП обговорили з місією МВФ реформи для отримання чергового траншу

Заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра зустрілася з представниками МВФ

Заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра обговорила з представниками місії Міжнародного валютного фонду ключові реформи, необхідні для п’ятого перегляду програми фінансування EFF.

Під час зустрічі основну увагу приділили створенню Вищого спеціалізованого суду для розгляду публічно-правових спорів проти національних державних органів, а також продовженню мандата Громадської ради міжнародних експертів для успішного завершення конкурсу на посади суддів Вищого антикорупційного суду, передає Цензор.НЕТ з посиланням на сайт Президента України.

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Ірина Мудра запевнила представників місії, що Україна готова створити Вищий спеціалізований суд. Кандидати на посади суддів пройдуть перевірку професійної компетентності та доброчесності за участю незалежних експертів з міжнародним досвідом.

Також на зустрічі обговорили посилення незалежності та ефективності Рахункової палати України для контролю за використанням коштів Державного бюджету.

Сторони домовилися продовжувати активний діалог для реалізації реформ.

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Заступниця очільника Офісу Глави держави також зазначила, що Україна налаштована на співпрацю та продовжує виконувати всі зобовʼязання, передбачені Меморандумом із МВФ.

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Топ коментарі
+7
А чому в ОП?

У нас нема НБУ, Мінфіну, Мінекономіки?

Чому фінансові питання вирішує канцелярія клоуна?
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07.09.2024 18:59
+6
Реформы не будет!!! Потому что!!!

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07.09.2024 19:04
+4
***** ще один зеленський суд! Ще одне корито для менеджерів з жінками дочками кацапками.
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07.09.2024 18:47
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***** ще один зеленський суд! Ще одне корито для менеджерів з жінками дочками кацапками.
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07.09.2024 18:47 Відповісти
в ОПі? Чи в жОПі?
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07.09.2024 18:47 Відповісти
А какая разніца?
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07.09.2024 20:38 Відповісти
Зелена струя сечі їм в очі буде, а не відмова Зельоних від узурпації влади
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07.09.2024 18:58 Відповісти
А чому в ОП?

У нас нема НБУ, Мінфіну, Мінекономіки?

Чому фінансові питання вирішує канцелярія клоуна?
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07.09.2024 18:59 Відповісти
Заждіть, вони ще спецкомісію по створенюю не створили..
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07.09.2024 19:20 Відповісти
Там для цього є Татаров.
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07.09.2024 20:39 Відповісти
Скільки у Зе дармоїдів зібралось,на халяву.
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07.09.2024 19:03 Відповісти
Реформы не будет!!! Потому что!!!

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07.09.2024 19:04 Відповісти
Не "потому что", а "патамушта"!
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07.09.2024 20:38 Відповісти
А чому ви думаєте що їх це не влаштовує куди втікають всі корупціонер з грошима.... а гроші що захід виділяє на Україну вони в більшій частині в їх економіку повертаються... навіть кредити надані нам
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07.09.2024 19:29 Відповісти
И чудесно, что деньги остаются на Западе
Там за деньги сделают оружие
А вот если дадут Зеленскому эти деньги ,то Зеленский их спиз,,.
Непременно спиз....т
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07.09.2024 19:39 Відповісти
Ще один спецсуд який буде брати взяти в спецрозмірах, проїдати бюджет який можна потратити на зброю та відмазувати спецчиновників у спецкорита
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07.09.2024 19:27 Відповісти
О, д'єрмак ще туди своїх людей встромить. Узурпація влади казна-ким продовжується.
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07.09.2024 19:32 Відповісти
З огляду на результати обіцяних антикорупційних реформ, черговий транш буде сувенірними доларами. Лишилось домовитись тільки про місце передачі валіз із траншем.
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07.09.2024 19:33 Відповісти
Татаров все зробить найкращим чином.
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07.09.2024 19:34 Відповісти
напам'ятаю, отим чиновникам з мвф, що україна, це парламентсько президентська республіка!
не опешна деспотія!
всі, до одного, фінансові питання, вирішує кабінет міністрів, профільне міністерство та особисто, коаліційний прем'єр міністр!
навіть, не президент! і, тим більше, не недержавна структура, як офіс президента!
це, як оті посли, що щось там обговорювали з єрмачиною.
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07.09.2024 20:35 Відповісти
+ +
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07.09.2024 20:42 Відповісти
А опа взагалі уповноважена розмовляти про такі речі як створення суду, та ще й вищого? Якось то не складається. Той хто має судити незаконне формування, сам обирається незаконним формуванням?
То перше.
І друге: а скільки ще треба створити судів щоб почати саджати крадіїв і виконувати закон. Здається враження, що чим більше стає цих "правохоронців", (СБУ, набу, беб, дбр, сап, ще що?) тим важче стає засудити. Бо обшуків і звільнень переводів було багато, але так щоб за грати і конфіскації, ще не одної.
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07.09.2024 20:48 Відповісти
.... ще один суд,для чого?
Для імітації патужної роботи?
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07.09.2024 22:15 Відповісти
знову х*нею займаються. Без суддів-іноземців під цілодобовою охороною західних спец. служб діла не буде.
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07.09.2024 23:30 Відповісти
 
 