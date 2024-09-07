Сезон штормів може "скоригувати" захисну споруду біля Кримського мосту, - Плетенчук

Споруда, яку Росія намагається побудувати біля Кримського мосту, не виглядає фундаментальною, і може бути пошкоджена в сезон штормів.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарфону "Єдині новини" сказав речник Військово-Морських Сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Виглядає це трохи дивно, особливо враховуючи, що конструкція не виглядає фундаментально, як так званий Кримський міст. І постає питання - навіщо було споруджувати таке велике одоробло так складно і так довго. У будь-якому разі сезон штормів може внести свої корективи і, ймовірніше за все, внесе", - сказав Плетенчук.

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Він зазначив, що метою створення цієї споруди може бути як намагання забезпечити безпеку так званого кримського мосту, так і намір продублювати його.