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Керченський міст (525) Плетенчук Дмитро (154)

Сезон штормів може "скоригувати" захисну споруду біля Кримського мосту, - Плетенчук

Кримський міст

Споруда, яку Росія намагається побудувати біля Кримського мосту, не виглядає фундаментальною, і може бути пошкоджена в сезон штормів.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарфону "Єдині новини" сказав речник Військово-Морських Сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Виглядає це трохи дивно, особливо враховуючи, що конструкція не виглядає фундаментально, як так званий Кримський міст. І постає питання - навіщо було споруджувати таке велике одоробло так складно і так довго. У будь-якому разі сезон штормів може внести свої корективи і, ймовірніше за все, внесе", - сказав Плетенчук.

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Він зазначив, що метою створення цієї споруди може бути як намагання забезпечити безпеку так званого кримського мосту, так і намір продублювати його.

Автор: 
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Топ коментарі
+18
І шо? Все рівно по Керченському мосту не вдарять. А що погода заважала Зельоним не дати побудувати кацапам через Маріуполь до Криму ЖД дорогу, через яку тепер суне військова техніка і жива сила противника? Це ж не за 1800 км, а під самим носом.
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07.09.2024 19:35
+14
А якщо не ''скоригує'', то буде природа винна. Зелені ще природу не звинувачували.
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07.09.2024 19:29
+12
Та в'**іть вже по тому мосту, щоб вже всі заспокоїлись...
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07.09.2024 19:22
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Зачетный...
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07.09.2024 19:17 Відповісти
це не тролінг. а факт - морські течії в Керченському проливі весь час міняють конфігурацію кос та мілин, а одного разу під час шторму потопло декілька кораблів
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07.09.2024 20:04 Відповісти
це пізд*ж
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08.09.2024 00:55 Відповісти
Та й міст давно мало знести штормом або льодоходом. Кацапи ж будували.
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07.09.2024 19:20 Відповісти
"Вам же легче будет. Чего возиться, коль жизнь осудит"
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07.09.2024 19:42 Відповісти
Мені брат моєї Мами розповдав, що ніс службу з охорони будівництва мосту, у 1945 році, взимку міст був майже збудований, у березні пішов льодохід із Азова, який розламав міст, як сірники. Підняли авіацію, але було пізно.
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07.09.2024 19:47 Відповісти
тоді зими були крутіші і Азов замерзав

пам'ятаю одного рази приїхали купатись на Арабат, а там пляж - тропічєский: білий пісок до обрію, але !! весь засмічений здохлими осетрами під час замому риби взимку.
скільки тих осетрів пропало навіть важко уявити

отакий був Азов - татари в генуезький період називали Чабак-Денгизі - море лящів; кримські татари та османи Балук-Денгизі - рибне море; половці - Кар-Балук - батьківщина риби;
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07.09.2024 20:10 Відповісти
Класс!
Так интересно...
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07.09.2024 20:14 Відповісти
і сумно, бо колись бичків на Азові ловив..
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07.09.2024 20:19 Відповісти
Вы написали про Азов очень кинематографично
Я словно увидела сцену из фильма...
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07.09.2024 20:21 Відповісти
дякую !

я й сам це "кіно" про Арабат і Крим в голові дивлюсь - у кожного із нас свої чудові фільми із минулого

а Арабат із сторони Крима (с. Соляного) із турецькою фортецею, дійсно фантастичний.
абсолютно первісний - як міліони років тому: лише тепле море різних відтінків синього та блакитного і піщаний пляж.
було враження, що зараз із моря вилізе якась викопна перша земноводна тваріка і лагідно усміхнеться сонцю
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07.09.2024 22:56 Відповісти
Боже, у вас талант!
Вам надо писать !
Я в восторге!
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07.09.2024 23:38 Відповісти
Дякую за цікаву розповідь.
А нам прєпод по грунтознавству розказував що риби в Азові зараз нема бо при совку степи інтенсивно підпитквали хімією, яка потім річками стекла в Азов, а звідти і в Чорне море, в якому тепер теж нема того об'єму сєльді, щоб промислово виловлювати як раніше
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07.09.2024 23:57 Відповісти
так і є
а ще зростання солоності води і надмірний вилов риби
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08.09.2024 00:58 Відповісти
Та в'**іть вже по тому мосту, щоб вже всі заспокоїлись...
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07.09.2024 19:22 Відповісти
Одразу видно зескота. Янелох ситуацію ж виправив, чи не так?
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07.09.2024 22:12 Відповісти
А якщо не ''скоригує'', то буде природа винна. Зелені ще природу не звинувачували.
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07.09.2024 19:29 Відповісти
+++
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07.09.2024 19:44 Відповісти
І шо? Все рівно по Керченському мосту не вдарять. А що погода заважала Зельоним не дати побудувати кацапам через Маріуполь до Криму ЖД дорогу, через яку тепер суне військова техніка і жива сила противника? Це ж не за 1800 км, а під самим носом.
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07.09.2024 19:35 Відповісти
І постає питання - навіщо Україні було дозволяти споруджувати таке велике одоробло так складно і так довго. .коли його можна знищити разом з "рашистським фундаментальним кримським одоробло???
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07.09.2024 19:40 Відповісти
після введення в дію залізниці Ростов Марік Джанкой важливість мосту наближається до нуля, у військовому сенесі.
Краще б вже позакривали ******* і не говорили нічого про той кримський міст чахлика, бо ця ***** вже навіть на відбитих зебілів не діє.
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07.09.2024 19:49 Відповісти
А на базарі торгують, щоб тобі здачу дати.
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07.09.2024 19:51 Відповісти
бухаєш ?
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07.09.2024 19:53 Відповісти
Все сказав дурню.
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07.09.2024 19:54 Відповісти
точно бухаєш, або просто дебіл.
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07.09.2024 19:57 Відповісти
кидай бухати.(((після введення в дію залізниці Ростов Марік Джанкой важливість мосту наближається до нуля, у військовому сенесі.)))- І постає питання - навіщо було споруджувати таке велике одоробло так складно і так довго,ЯКЩО ВОНО У ВІЙСКОВОМУ СЕНСІ "БУБЛИК"???
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07.09.2024 19:59 Відповісти
Бо дурні кацапські стратехів з цн не читають. Тому й споруджують захист.
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07.09.2024 20:08 Відповісти
ти читати вмієш чи аналізувати дані, міст ***** був конче потрібний для розбудови на Криму військової бази, зараз значення саме мосту у поставках зброї наближаються до нуля, адже як кажуть джерела кацапи майже не користуються залізничною гілкою через міст після того як там горів потяг із пальним,
Друге кацапи добудували цього літа гілку залізниці з Ростова до Маріка, і якщо Ти відкриєш карту та гарно на неї погляеш то зрозумієш про що я говорю. Чи у штатах нереально нагуглити карту залізниць України.
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07.09.2024 20:09 Відповісти
На базарі стоять, щоб тобі давати здачу.
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07.09.2024 20:12 Відповісти
точно дебіл, дебіл провокатор. бай
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07.09.2024 20:13 Відповісти
ти читати вмієш чи аналізувати дані, міст ***** був конче потрібний для розбудови на Криму військової бази, Бляха ,муха насмішив із таким аналізом і з такими даними.Для розбудови ,чи побудови (ВБ) в куйла, з часів совкового союзу в Севастополі стояв ЧФ .Воєнно -морська база рашистських корит,котра по оцінках НАТІВСЬКИХ ексмердів (оренда) вартувала б під 4 млрд "зеленими рублями" Не кажучи про те,що ці корита таскали і з портів рашистської 3,14дерації на Чорному морі і з цілого "дружнього" до куйла світу через Босфор В УКРАЇНСЬКИЙ КРИМ все,що потрібно не тільки для будівництва бази,але й озброєння для окупації України.Але то таке....
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07.09.2024 21:11 Відповісти
мда чуваче все з тобою ясно.
кацапи після захоплення Криму у 14 перетворили його на військову базу, для атаки на південь, отже міст мав вирішальне значення для забезпечення військового зєднання, бо паромами чи десантними коритами стільки техніки та що головне снарядів не переправиш, тим паче в короткі терміни.
Зараз же міст чахлика має скоріше символічне значення, бо сухопутний коридор є, колія з параші на окуповані території також є.
Тобто знищення моста нічого не дасть від слова зовсім з військової точки зору, хіба кацапам доведеться довше кататись на кримьскі курорти. Та і ця зелена балаканина що от от ну от от вже точно знищимо міст у печінках сидить.
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07.09.2024 21:29 Відповісти
мда чуваче все з тобою ясно.(кацапи після захоплення Криму у 14 перетворили його на військову базу. бо паромами чи десантними коритами стільки техніки та що головне снарядів не переправиш, тим паче в короткі терміни.(який короткий термін з 2014 року.до початку повномаштабного вторгнення 3,14дерації в Україну ,через 8 м років ???
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07.09.2024 21:36 Відповісти
короткий термін це при початку вторгнення.
Все можеш більше не відповідати, я все зрозумів.
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07.09.2024 21:43 Відповісти
Не споживай пропаганди з марафету. Буде заворот мізків. Той ''непотрібний'' міст два роки обіцяли підірвати. Частково вдалося. Зараз таких розмов менше і сподівання на вищі сили. Не чув від кацапської пропаганди, що міст втратив стратегічну вагу. Коли скажуть про це північні олені, повірю. А все інше, то від єрмака з арахамією.
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07.09.2024 20:23 Відповісти
Іншими словами - всі надії на природню стихію, бо самі ''скорегувати'' не в змозі.
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07.09.2024 19:50 Відповісти
Саме так.
Бо наближається цей час "Х" для Керченського мосту, але не через ракетні удари ЗСУ.
Так, за даними сейсмолога Франка Хугербітса, який попередив про руйнівний землетрус в Туреччині і Сирії, насувається той самий, але на цей раз в Причорномор'ї. Тобто саме напроти рашистського мосту у Крим.

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07.09.2024 20:45 Відповісти
до крима далеко. Но якщо б сталося цунамі, що змило б крим і міст - тоді я б повірив у Бога
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08.09.2024 01:00 Відповісти
Пам'ятаємо, що ще коли міст будували нам всім говорили, що течії його зруйнують...до сих пір стоїть.
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07.09.2024 20:42 Відповісти
Ну наводили приклад 1945-го року. Але ж час минув, технології змінилися... От мені аж трохи соромно за нас: в Києві Подільсько-Воскресенський мостовий перехід будують років 20 вже (мо і більше). А тут така махіна і за три роки побудували...
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07.09.2024 20:52 Відповісти
Нехай форумчане не бурчать про политику , але КЛИЧКО ремонтує мост коло метро на русанівку роками . Там постійно пробки і нема робітників. І кияне мовчки стоять у пробках
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07.09.2024 22:07 Відповісти
Я про міст, який будується 20 років
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07.09.2024 22:23 Відповісти
плетенчук, ти навіть не уявляєш, як тепер буде спокійно спати уся Україна після твоїх вангувань щодо якихось там захисних споруд якогось там мосту. Зміни прізвище на афєрістовіч-два-нуль.
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07.09.2024 20:58 Відповісти
ПЛЕТЕНЧУК ‼️

Не заважай ворогу коли він помиляється

Наполеон
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07.09.2024 22:03 Відповісти
Будемо чекати землетрусу, поки обвалиться як Колос Родоський
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08.09.2024 00:01 Відповісти
 
 