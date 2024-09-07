Сезон штормів може "скоригувати" захисну споруду біля Кримського мосту, - Плетенчук
Споруда, яку Росія намагається побудувати біля Кримського мосту, не виглядає фундаментальною, і може бути пошкоджена в сезон штормів.
Про це в ефірі загальнонаціонального телемарфону "Єдині новини" сказав речник Військово-Морських Сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Виглядає це трохи дивно, особливо враховуючи, що конструкція не виглядає фундаментально, як так званий Кримський міст. І постає питання - навіщо було споруджувати таке велике одоробло так складно і так довго. У будь-якому разі сезон штормів може внести свої корективи і, ймовірніше за все, внесе", - сказав Плетенчук.
Він зазначив, що метою створення цієї споруди може бути як намагання забезпечити безпеку так званого кримського мосту, так і намір продублювати його.
Будь ласка, зачекайте...
Зачетный...
пам'ятаю одного рази приїхали купатись на Арабат, а там пляж - тропічєский: білий пісок до обрію, але !! весь засмічений здохлими осетрами під час замому риби взимку.
скільки тих осетрів пропало навіть важко уявити
отакий був Азов - татари в генуезький період називали Чабак-Денгизі - море лящів; кримські татари та османи Балук-Денгизі - рибне море; половці - Кар-Балук - батьківщина риби;
Так интересно...
Я словно увидела сцену из фильма...
я й сам це "кіно" про Арабат і Крим в голові дивлюсь - у кожного із нас свої чудові фільми із минулого
а Арабат із сторони Крима (с. Соляного) із турецькою фортецею, дійсно фантастичний.
абсолютно первісний - як міліони років тому: лише тепле море різних відтінків синього та блакитного і піщаний пляж.
було враження, що зараз із моря вилізе якась викопна перша земноводна тваріка і лагідно усміхнеться сонцю
Вам надо писать !
Я в восторге!
А нам прєпод по грунтознавству розказував що риби в Азові зараз нема бо при совку степи інтенсивно підпитквали хімією, яка потім річками стекла в Азов, а звідти і в Чорне море, в якому тепер теж нема того об'єму сєльді, щоб промислово виловлювати як раніше
а ще зростання солоності води і надмірний вилов риби
Краще б вже позакривали ******* і не говорили нічого про той кримський міст чахлика, бо ця ***** вже навіть на відбитих зебілів не діє.
Друге кацапи добудували цього літа гілку залізниці з Ростова до Маріка, і якщо Ти відкриєш карту та гарно на неї погляеш то зрозумієш про що я говорю. Чи у штатах нереально нагуглити карту залізниць України.
кацапи після захоплення Криму у 14 перетворили його на військову базу, для атаки на південь, отже міст мав вирішальне значення для забезпечення військового зєднання, бо паромами чи десантними коритами стільки техніки та що головне снарядів не переправиш, тим паче в короткі терміни.
Зараз же міст чахлика має скоріше символічне значення, бо сухопутний коридор є, колія з параші на окуповані території також є.
Тобто знищення моста нічого не дасть від слова зовсім з військової точки зору, хіба кацапам доведеться довше кататись на кримьскі курорти. Та і ця зелена балаканина що от от ну от от вже точно знищимо міст у печінках сидить.
Все можеш більше не відповідати, я все зрозумів.
Бо наближається цей час "Х" для Керченського мосту, але не через ракетні удари ЗСУ.
Так, за даними сейсмолога Франка Хугербітса, який попередив про руйнівний землетрус в Туреччині і Сирії, насувається той самий, але на цей раз в Причорномор'ї. Тобто саме напроти рашистського мосту у Крим.
Не заважай ворогу коли він помиляється
Наполеон