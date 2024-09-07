УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10278 відвідувачів онлайн
Новини
6 992 49
МІ6 (15) Бернс (64) Курськ (854)

Глави розвідок США і Британії про Курську операцію: "Це викликало питання у всієї російської еліти"

Курська область

Керівники розвідувальних служб США і Британії Білл Бернс і Річард Мур вважають, що операція українських Збройних сил в Курській області РФ посіяла сумніви у російської еліти.

З відповідною заявою вони виступили на заході, організованому Financial Times, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Зокрема, директор американського ЦРУ Бернс сказав, що Курська операція була "значним тактичним досягненням", яке підняло бойовий дух українців і оголило слабкі сторони Росії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський пояснив, чому операція ЗСУ в Курській області була в секреті: Росія всюди зі своєю розвідкою

"Це викликало питання... ...у всієї російської еліти про те, до чого все це призведе", – сказав він.

Своєю чергою глава британської Mi-6 Мур сказав, що це був "типово зухвалий і сміливий крок з боку українців...щоб спробувати змінити хід гри".

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+13
Ті хто каже що замість того треба було все кинути на донбас - ІДІОТИ. в РФ безкінечно тушок - лоб в лоб, розмін життів на життів ЦЕ САМЕ ТЕ ЩО ДЛЯ НИХ ІДЕАЛЬНО. Вони готові втратити 5 млн - ми при втратах в 1 млн уже програємо.
показати весь коментар
07.09.2024 20:07
+8
показати весь коментар
07.09.2024 20:08
+7
показати весь коментар
07.09.2024 20:23
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ті хто каже що замість того треба було все кинути на донбас - ІДІОТИ. в РФ безкінечно тушок - лоб в лоб, розмін життів на життів ЦЕ САМЕ ТЕ ЩО ДЛЯ НИХ ІДЕАЛЬНО. Вони готові втратити 5 млн - ми при втратах в 1 млн уже програємо.
показати весь коментар
07.09.2024 20:07 Відповісти
Ідіоти, це всі хто не думає як ти ? Та невже?
показати весь коментар
07.09.2024 20:35 Відповісти
Це нелогічно. Якщо у кацапів "безкінечно" тушок, навіщо направляти обмежені українські ресурси на прискорений розмін в Курськ, який Зеленський "не збирається захоплювати". Щоб диванних порадувати?
показати весь коментар
07.09.2024 20:38 Відповісти
У вас что то с логикой, ибо если верить статье, при прочих равных (уничтожение поголовья орков как и на других участках фронта, прочее) этой операцией дополнительно добились:

1. Посеяли сомнения в росылитах
2. Подняли боевой дух у пересичних украинцев и военных
3. Переломали на время западный дискурс что ВСУ уже все и пора идти на переговоры
4. Показали в очередной раз, что кремлевские коричневые линии блеф
5. Воевать аля Харьковское наступление у нас получается лучше чем в обороне под кабами
6. Перенос хотя бы части войны на территорию врага (это должен быть первый пункт)

И это так на вскидку, если хорошенько подумать еще парочка пунктов наберется.
показати весь коментар
07.09.2024 21:13 Відповісти
такі собі пункти
показати весь коментар
08.09.2024 00:49 Відповісти
Ну не знаю, да же по отдельности половина из них достаточно весомые, а уж вместе... да и выбор у нас был не велик, не в лоб же снова пытаться разбивать оборону врага как в прошлом году или бросать в контратаку под Покровск, где враг на своем приоритетном направлении сосредоточил и сконцентрировал много сил: пуш. мясо, арту, кабы, дроны, и похоже наладил неплохое взаимодействие. На оборону Покровска и в случае неожиданного прорыва думаю силы есть, на Суджу не могли послать последние резервы, ну а то что понемногу теряем территории, ну так если воюешь с более сильным (количественно) противником и при этом ты не Спарта, Ю. Цезарь, Вермахт, то твоя стратегия и тактика сводится в основном к активной обороне, где ты размениваешь свои территории на время и потери врага в выгодном для тебя соотношении, и лишь иногда при подходящих условиях наступаешь. Когда условия не подходящие получаем Роботино, а когда подходящие Харьков, Херсон и Суджа.
показати весь коментар
08.09.2024 08:13 Відповісти
Але Зеленський знайшов геніальне рішення - великий наступ на Суджу.
показати весь коментар
07.09.2024 20:38 Відповісти
показати весь коментар
07.09.2024 20:08 Відповісти
Та ну нах))) хахаха!! Трамп не проросійський, дебіли. У вас державою керує російський агент Єрмак з кодлою, а ви на Цензорі дурнуваті карикатури постите.
показати весь коментар
07.09.2024 20:24 Відповісти
Согласен, трамп обычный популист, желающий избежать правосудия. Но не украинцам судить, а американскому суду.
Однако мнение Украинцев - это их конституционное право. Ваше же право иметь свое мнение. А вот оскорблять человека за его мнение - это признак олигофрении, так что я не буду спорить с вашим мнением.
показати весь коментар
07.09.2024 20:31 Відповісти
Да как раз быдлу мирославу надо отвечать на достпном для него быдялцком языке. Эти быдлы по-другому не понимают.
показати весь коментар
07.09.2024 20:45 Відповісти
Я по профессии врач и потому, по привычке, избегаю бессмысленных споров по темам и с собеседниками, которые мне не интересны.
Поэтому мне нечего ему написать, кроме моего мнения о грубости к окружающим. Я понимаю, что на сайте много ботов, но и много обычных читателей и мне не нравится когда человека оскорбляют за его мнение, я считаю это не правильным.
Но хамить в ответ в интернете - это не моё)
показати весь коментар
07.09.2024 20:58 Відповісти
Вчора Трамп пообіцяв зняти санкції з русні. Так який він, якщо не "проросійський"?
показати весь коментар
07.09.2024 21:06 Відповісти
Вуйку, Трамп не проросійський - він просто кацапоагент. Пйонтковскій Андрєй Андрєєвіч може тобі більше про це розказати.
показати весь коментар
07.09.2024 22:19 Відповісти
і санкції він з росії і ірана зняти зібрався. Бо аж ніяк не проросійський
показати весь коментар
08.09.2024 00:50 Відповісти
Как это соотносится с новостью? Вы имеете право голоса в США?
Сомневаюсь...
показати весь коментар
07.09.2024 20:35 Відповісти
Вчора Трамп пообіцяв зняти санкції з русні. Так який він, якщо не "проросійський"?(Как это соотносится с правом голоса в США?)
показати весь коментар
07.09.2024 21:27 Відповісти
Я не писал ничего о трампе, хотя отношусь к нему однозначно отрицательно. Я задал вопрос: какое отношение имеет к новости данный пост?
Я слежу за выборами в США (иногда), но я задал совершенно другой вопрос.
показати весь коментар
07.09.2024 21:44 Відповісти
Повинна була викликати питання. Але нічого не викликала. Абсолютно безглузда вийшла операція. Як зазвичай у зеленої влади. Чисто піар на крові воїнів.
показати весь коментар
07.09.2024 20:12 Відповісти
Це вас так в сколково
показати весь коментар
07.09.2024 20:25 Відповісти
ясна річ.
цю ж операцію, особисто, таємно, готовив потужний зе!гундос.

у мене інше питання: скільки ще, буде забиватися інфополе, курськом?
вже місяць, як пройшов!
показати весь коментар
07.09.2024 20:16 Відповісти
Поясни мені, порохоботу, від чого я маю бути задоволений? В чому конкретно успіх?
показати весь коментар
07.09.2024 20:24 Відповісти
Ну я условно Порохобот. Ребята молодцы, такого ляпаса русня давно не получала
показати весь коментар
07.09.2024 20:25 Відповісти
Странно, но есть и среди порохоботов адекватные люди. Хотя это редкость.
показати весь коментар
07.09.2024 20:47 Відповісти
Ну так среди Зебилов адекватных и сроду не было..... Нет, ну говорят что они были.... Но они как вымершие мамонты- говорят что они были, но живыми их никто и никогда не видел......
показати весь коментар
07.09.2024 21:02 Відповісти
А кто такие зебилы?
показати весь коментар
07.09.2024 21:16 Відповісти
Вопрос риторический, Но в нем четко прослеживается любимый стиль вашего лидера-
показати весь коментар
07.09.2024 21:29 Відповісти
в зеркало глянь...
показати весь коментар
07.09.2024 21:30 Відповісти
Іугєній Іугєнієвітч! У вас ус атклєілся!
показати весь коментар
07.09.2024 20:27 Відповісти
кацапам насрати , них території багато. А ось здача Донбасу нас порохоботів дуже хвилює. А дивує нас , коли всяка падаляцька шваль.. порівнює патріотів України з кацапами. Хто зараз при владі? Усі прислужники януковича ! А де зараз янукович? в раші. То хто з нас ворог УКРАЇНИ, засранцю ?
показати весь коментар
07.09.2024 20:41 Відповісти
ага, глубоко обеспокоеньі. не их же рублевка бомбится и грабится.
показати весь коментар
07.09.2024 20:17 Відповісти
Глави розвідок - уособлення самої мудрості.
показати весь коментар
07.09.2024 20:22 Відповісти
И тоже посещают марафон
С соответствующим заявлением они выступили на мероприятии, организованном Financial Times, сообщает Источник:
показати весь коментар
07.09.2024 20:45 Відповісти
показати весь коментар
07.09.2024 20:23 Відповісти
"еліті" чумаданів не вистачало
показати весь коментар
07.09.2024 20:25 Відповісти
Питання до самих себе? - ну не до путлєра ж?
показати весь коментар
07.09.2024 20:33 Відповісти
Там еліти родом з дев'яностих років двадцятого сторіччя. Бандота та чекісти недоучки.Еліти в кацапів це як альфа самці у мавп.
показати весь коментар
07.09.2024 20:33 Відповісти
Не оскорбляйте обезьянок!!!)
показати весь коментар
07.09.2024 20:36 Відповісти
Про Курськ тамтешня пропаганда вже тижня зодва як забула. Немає там ніякої еліти, все вирішує одна істота.
показати весь коментар
07.09.2024 20:47 Відповісти
По-твоему разведки США и Британии лжецы?
показати весь коментар
07.09.2024 21:07 Відповісти
Брехня, деза, вкиди, хайп - інструменти їх роботи.
показати весь коментар
07.09.2024 21:14 Відповісти
показати весь коментар
07.09.2024 21:28 Відповісти
Про що питання -про два сільських райони і п"ятитисячну Суджу ,так "російській еліті " глибоко насрати на цю крихітну ( в масштабах рашки)"Суджанську народну республіку ",яка немає для рашки ніякого стратегічного значення ,і нічого тішити себе ілюзіями ,що цим вони налякали путлєра ,що він втік аж в Монголію
показати весь коментар
07.09.2024 21:59 Відповісти
 
 