Глави розвідок США і Британії про Курську операцію: "Це викликало питання у всієї російської еліти"
Керівники розвідувальних служб США і Британії Білл Бернс і Річард Мур вважають, що операція українських Збройних сил в Курській області РФ посіяла сумніви у російської еліти.
З відповідною заявою вони виступили на заході, організованому Financial Times, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
Зокрема, директор американського ЦРУ Бернс сказав, що Курська операція була "значним тактичним досягненням", яке підняло бойовий дух українців і оголило слабкі сторони Росії.
"Це викликало питання... ...у всієї російської еліти про те, до чого все це призведе", – сказав він.
Своєю чергою глава британської Mi-6 Мур сказав, що це був "типово зухвалий і сміливий крок з боку українців...щоб спробувати змінити хід гри".
Будь ласка, зачекайте...
1. Посеяли сомнения в росылитах
2. Подняли боевой дух у пересичних украинцев и военных
3. Переломали на время западный дискурс что ВСУ уже все и пора идти на переговоры
4. Показали в очередной раз, что кремлевские коричневые линии блеф
5. Воевать аля Харьковское наступление у нас получается лучше чем в обороне под кабами
6. Перенос хотя бы части войны на территорию врага (это должен быть первый пункт)
И это так на вскидку, если хорошенько подумать еще парочка пунктов наберется.
Однако мнение Украинцев - это их конституционное право. Ваше же право иметь свое мнение. А вот оскорблять человека за его мнение - это признак олигофрении, так что я не буду спорить с вашим мнением.
Поэтому мне нечего ему написать, кроме моего мнения о грубости к окружающим. Я понимаю, что на сайте много ботов, но и много обычных читателей и мне не нравится когда человека оскорбляют за его мнение, я считаю это не правильным.
Но хамить в ответ в интернете - это не моё)
Сомневаюсь...
Я слежу за выборами в США (иногда), но я задал совершенно другой вопрос.
цю ж операцію, особисто, таємно, готовив потужний зе!гундос.
у мене інше питання: скільки ще, буде забиватися інфополе, курськом?
вже місяць, як пройшов!
С соответствующим заявлением они выступили на мероприятии, организованном Financial Times, сообщает Источник: