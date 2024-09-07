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Українці використовують на полі бою "безпілотники-дракони" із розплавленим металом, - CNN

Дрон-вогнемет

За даними CNN, українські військові використовують проти окупантів на полі бою вогнеметні "безпілотники-дракони" із розплавленим металом.

Як ідеться в матеріалі CNN, Україна, схоже, використовує у війні з російськими загарбниками флот вогнеметних "дронів-драконів", сучасний варіант боєприпасів, які мали жахливий ефект в обох світових війнах, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

На відео, розміщених у соцмережах Міністерства оборони України, видно, як низьколітаючі безпілотники скидають потоки вогню – фактично розплавленого металу – на утримувані росіянами позиції в лісосмугах, пише CNN.

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Розпечена суміш алюмінієвого порошку і оксиду заліза, що називається термітом, горить при температурі до 2200 градусів за Цельсієм. Падаючи з безпілотника, терміт нагадує вогонь, що виривається з пащі міфічного дракона, через що дрони і отримали свою назву.

"Ударні дрони – це наші крила помсти, які несуть вогонь прямо з неба! Вони стають справжньою загрозою для ворога, спалюючи його позиції з точністю, якої не може досягти жодна інша зброя", – йдеться в повідомленні 60-ї окремої механізованої бригади ЗСУ в Facebook. Там також оприлюднено відео.

Аналітик оборонної промисловості, який спеціалізується на наземних війнах і колишній офіцер британської армії Ніколас Драммонд у коментарі CNN зазначив, що використання терміту з безпілотника "є досить інноваційним".

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"Але якщо його використовувати таким чином, ефект буде більше психологічним, ніж фізичним", – сказав він.

Драммонд не вважає, що використання таких безпілотників може змінити хід бойових дій. Але терміт дає російським військам ще одну причину побоюватися українських безпілотників, сказав він.

Терміт може легко пропалити майже все, включаючи метал, тому від нього мало що можна захистити, пише CNN. Він був відкритий німецьким хіміком у 1890-х роках і спочатку використовувався для зварювання залізничних колій. Але незабаром стала очевидною його військова ефективність: німці скидали його над Британією під час Першої світової війни. І Німеччина, і союзники використовували термітні авіабомби у Другій світовій війні.

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За даними британської антивоєнної правозахисної групи Action on Armed Violence (AOAV), Україна вже використовувала терміт, скинутий з безпілотників, щоб вивести з ладу російські танки.

Терміт – це лише один із видів запалювальної зброї, серед інших – напалм і білий фосфор. Управління ООН з питань роззброєння заявляє, що запалювальна зброя може спричинити масові руйнування і шкоду навколишньому середовищу.

Згідно з міжнародним правом, терміт не заборонений для використання у військових діях, але його використання на цивільних об'єктах заборонено через жахливі наслідки, які він може мати для людського організму, пише CNN.

Зазначається, що Україна звинувачувала окупантів у використанні запалювальних боєприпасів проти цивільних об'єктів на початку повномасштабної війни, в тому числі проти села Черкаські Тишки на Харківщині у травні 2022 року.

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Українські військові також звинуватили Росію у використанні запалювальних речовин під час нападу на Бахмут минулого року.

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Топ коментарі
+18
Я гадаю, що ми, читатчі новин, про це дізналися останніми. Таку інформацію приховати неможливо
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07.09.2024 22:26
+15
Честно говоря я не понимаю для чего наши это показывают на видео.
Для обучения орков?
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07.09.2024 22:17
+14
Ось зараз повилазять різні ''гамнесті'' і почнуть розказувати про правила війни.
Хоча на порушення з боку кацапів якась млява реакція, або взагалі нічого не бачать.
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07.09.2024 22:21
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Честно говоря я не понимаю для чего наши это показывают на видео.
Для обучения орков?
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07.09.2024 22:17 Відповісти
Я гадаю, що ми, читатчі новин, про це дізналися останніми. Таку інформацію приховати неможливо
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07.09.2024 22:26 Відповісти
оркі вже сами бачили та знімали відео роботи цих дронів та їх наслідки
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07.09.2024 22:40 Відповісти
кацапи ж тупіє, не мають своїх безпілотників та "очевидців" на землі...
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07.09.2024 22:41 Відповісти
звісно, орки ж не знають що це їх палить. Думали справді дракони))))
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07.09.2024 22:44 Відповісти
Точно, вирішили шо новий сезон Гри престолів знімають
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08.09.2024 07:25 Відповісти
Це має більше - психологічний ефект .! Цьому аспекту мало приділяють уваги , але - зламати ворога психологічно не менш важливо ніж фізично . Русня повинна боятися . Постійно !! Тому й викладають ці відео .
Того самого прагнуть і кацапи коли викладають відео з розстрілом наших полонених .
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07.09.2024 23:27 Відповісти
ну, як психологічний... коли шматок терматної суміші падає на метал, і горить хоча би тридцять секунд, то з того кулемету чи миномету вже не вистрелиш. Я вже не кажу про єфект, коли це попадає на будь-яке б\к, або крізь маскувальну сітку прямо в окоп на ногу чи жопу.
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08.09.2024 00:02 Відповісти
Да ладно. Сурик с серебрянкой, из которого мы в детстве делали взрывпакеты и салютики?

Так мы и поверили.
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07.09.2024 22:18 Відповісти
Не совсем
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07.09.2024 22:28 Відповісти
же ж написано - оксид заліза
до чого тут оксид свинцю?
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07.09.2024 22:45 Відповісти
А оксид железа это по-вашему что?

Свинцовый сурик - оранжевого цвета. Железный сурик - коричневого
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08.09.2024 01:31 Відповісти
взривпакети із свинцевого
терміт із залізного

ще на протікання процесу дуже впливає фракція компонентів
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08.09.2024 07:02 Відповісти
Термі́тна су́міш або термі́т (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нім. Thermit® від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 грец. therme - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C жар , тепло) - порошкувата https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D1%96%D1%88_(%D1%85%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%8F) суміш https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%B9 алюмінію (рідше https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%96%D0%B9 магнію ) з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4 оксидами деяких https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB металів (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BE заліза , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C нікелю тощо).

При займанні суміш інтенсивно згоряє з виділенням великої кількості https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE тепла (температура горіння становить 2300-2700 °C). Суміш підпалюють спеціальним запалом (суміш https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8E&action=edit&redlink=1 пероксиду барію , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%96%D0%B9 магнію і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B9 натрію )
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08.09.2024 06:00 Відповісти
Это я в курсе. Пилили напильником и магний и люмуний, смешивали и с одним суриком, и с другим, и с марганцовкой.

Но в военном деле эта штука неэффективна, потому что ни фугасна толком, ни бризантна. В отличие от полноценных ВВ, ее можно применять только аккуратно и предельно точно. Ну например закрепить бутылёк на вражеском самолете, и прожечь в нем дыру. Ее фишка - именно температура горения.

В остальных случаях, когда нужно взорвать или поджечь руске орке - лучше использовать более энергоемкие вещества, например порох. Или тротил.
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08.09.2024 06:34 Відповісти
Ти про "Библию терориста. Русская кухня" що-небудь чув? У мене на диску десь в архіві валяється Не показую нікому Там є таке - що тобі й не снилося Все що можна гиготовить в побутових умовах : Отруйні речовини Вибухові Запалювальні Детонатори Наркотики! СРСР цю справу колись поставив за основу в боротьбі проти Заходу (Колись на закритому засіданні "верхівки" керівник тодішнього КДБ констатував що у відкритому збройному протистоянні СРСР Захід не здолає Тому потрібно зайняться терором І на службу цьому були переключені цілі НДІ Саме тоді пішли оті "інтіфади" "червоні бригади" ІРА і інша "хрєнь" І зараз - коли десь закипає подібна "гниль" - треба шукать кацапські руки Бо це - ОСНОВА їх державної політики!
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08.09.2024 06:51 Відповісти
Ось зараз повилазять різні ''гамнесті'' і почнуть розказувати про правила війни.
Хоча на порушення з боку кацапів якась млява реакція, або взагалі нічого не бачать.
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07.09.2024 22:21 Відповісти
У нас є багато відео як орки застосовували фосфор... тому це не має хвилювати

Інша річ що відкрили ящик пандори, у орків явно більше беспілотників і вони технічно кращі... якщо вони почнуть це застосовувати будуть великі складнощі
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07.09.2024 22:26 Відповісти
... вони почнуть це застосовувати...
Ніби вони нічого не застосовують.
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07.09.2024 23:39 Відповісти
Терміт ще не використовували чи напалм
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08.09.2024 00:56 Відповісти
терматні ********** у вигляді скидів ми почали використовувати майже півтора роки тому. Ви просто не цікавились. Тому з ящиком у кацапів поки щось не складається.
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08.09.2024 09:14 Відповісти
Зачекайте-но! Зараз ще Грета Тумблєр підтягнеться! Тоді всілякі "гамнесті", впхавши собі в дупу язика, щезнуть далеко за горизонтом - .
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07.09.2024 23:17 Відповісти
Кацапи не особо знімають те, як вони використовують хімічну зброю.

Навіщо наші публікують використанея ними термічної?
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07.09.2024 22:23 Відповісти
а хтось забороняв використання терматної суміші у конвенційній війні?
І ми вже більше року тому почали використовувати скиди з терматною сумішшю для допалювання ураженої бронетехніки. Ви це якось пропустили.
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08.09.2024 00:07 Відповісти
"ми вже більше року тому почали використовувати скиди з терматною сумішшю для допалювання ураженої бронетехніки."

Я помню видел, но вроде это в комментариях называли термобарическими БП. Ну то есть, как я понял, имелись ввиду готовые заводские гранаты, в отличие от этих самопальных смесей и устройств для их распыления.
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08.09.2024 01:45 Відповісти
у нас тут часто домогосподарки коментують. Термобаричні ********** уражають особовий склад за рахунок об'ємного вибуху термобаричної суміші, яка міститься у **********. А терматні ********** не вибухають, а тільки горять, і використовуються для знищення матчастини та зброї ще з часів другої світової. І зараз ці самопальні ********** виробляють на самопальних підприємствах, а потім чипляють на самопальні дрони, які теж зараз виробляють на інших самопальних підприємствах.
Якось так.
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08.09.2024 02:02 Відповісти
Я такі штуки ще щколярем робив - на кухні вдома І напалми І пірогелі Навіть примітивні газові гранати - до термітної суміші додавав молоту кристалічну сірку Лисиць викурювали з нір на околицях села - щоб не крали курей
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08.09.2024 06:10 Відповісти
Ну не совсем.

Обмотанная скотчем майонезная баночка с такой смесью и гайками вперемешку - запросто уложит посетителей трамвайной остановки. Мы на испытаниях такие гайки вынимали потом из бетонных стен.

Конечно не заводская граната, но для городской герильи - самое оно.
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08.09.2024 06:41 Відповісти
я вибачаюсь, про яку суміш ви кажете?
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08.09.2024 08:20 Відповісти
Ясно. Пояснень про "майонезну баночку" не буде. Краще би ви не ганьбились своїм профанним коментом, бо ви уявлення зеленого не маєте про те, як влаштований термобаричний *********. Втім, впевнений, що і про термати теж не маєте уяви. Я би на вашому місуі прибрав комент про баночку з гайками.
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08.09.2024 09:09 Відповісти
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07.09.2024 22:24 Відповісти
Скоро осінь і зима без всякого терміта "випалять" всю рослинність.
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07.09.2024 22:33 Відповісти
Ой горє-та кокойя! Ой бяда-та кокайа! (с)
...Залийся бойарою, (в)аня, та так, щоб до ранку ласти зліпило.
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07.09.2024 23:20 Відповісти
ось краща реакція
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08.09.2024 05:32 Відповісти
Це - черговий доказ того що кацапи здатні тільки використовувать придумане іншими народами Колись проаналізував історіє інженерії древнього Риму Виявилося що римляни теж крали безбожно винаходи представників інших народів! Свого у них практично нічого нема Особливого розквіту набуло крадійство після завоювання Греції Саме поневолені греки були джерелом винаходів інженерної майстерності Та й єгиптяни додали немало! Та ж хірургія та робота з бетоном не могла виникнуть у них "на голому місці" А кораблебудування було вкрадене у фінікійців Особливість римлян була в тому що вони всі винаходи пристосовували саме для вбивства людей Те ж саме роблять і кацапи!
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08.09.2024 06:19 Відповісти
@ "Пілоти взводу БАК «Аркан» 108 окремого гірсько-штурмового батальйону, прилетіли Русорізом-драконом на позиції окупантів."

Відео - https://x.com/i/status/1832404848546853048 тут .
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07.09.2024 22:30 Відповісти
Ще й музика вдало підібрана Scooter - Fire 👏👍
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07.09.2024 22:49 Відповісти
журналист это не профессия, это диагноз, что упячка, что CNN
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07.09.2024 22:50 Відповісти
.
Найімовірніше, це просто збіг. Десь пів-року тому, а може й трохи більше, я прочитав тут, на "Цензорі", про успішну атаку наших дронів на групу піших кацапів. Але полінувавшись вбрати на носа окуляри прочитав не "дронів", а "драконів". Тоді через мої лінощі ми з форумчанами трохи повеселилися...
...Але якщо це не збіг, а моя ідея припала до душі інженерам-конструкторам - нічого не маю проти.
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07.09.2024 23:08 Відповісти
Серебрянка+марганцовка.
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07.09.2024 23:14 Відповісти
ніт. Хімія, яку вчив у дворі після школи, тут не канає.
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08.09.2024 00:17 Відповісти
В шорті є відос, де воїни тьми прийшли шукати свої танки у випалений лісок. Спалені 4 танки, два з детонацією. А один питає -тизабув кудой заїзджав. Горить чорним полум'ям не тільки трава. І згадується фото удару по колоні Рф в Гостомелі, де увіковічили підполковника тюремного спецназу- форма лежить з обрисами тіла,а самого тіла німа. Страшна зброя. Захисту немає. Пропалює все миттєво.
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07.09.2024 23:54 Відповісти
баба яга вже є, тепер горинич прибув.
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08.09.2024 09:06 Відповісти
Нужен старый добрый належный напалм!
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08.09.2024 12:25 Відповісти
 
 