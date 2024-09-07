Українці використовують на полі бою "безпілотники-дракони" із розплавленим металом, - CNN
За даними CNN, українські військові використовують проти окупантів на полі бою вогнеметні "безпілотники-дракони" із розплавленим металом.
Як ідеться в матеріалі CNN, Україна, схоже, використовує у війні з російськими загарбниками флот вогнеметних "дронів-драконів", сучасний варіант боєприпасів, які мали жахливий ефект в обох світових війнах, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
На відео, розміщених у соцмережах Міністерства оборони України, видно, як низьколітаючі безпілотники скидають потоки вогню – фактично розплавленого металу – на утримувані росіянами позиції в лісосмугах, пише CNN.
Розпечена суміш алюмінієвого порошку і оксиду заліза, що називається термітом, горить при температурі до 2200 градусів за Цельсієм. Падаючи з безпілотника, терміт нагадує вогонь, що виривається з пащі міфічного дракона, через що дрони і отримали свою назву.
"Ударні дрони – це наші крила помсти, які несуть вогонь прямо з неба! Вони стають справжньою загрозою для ворога, спалюючи його позиції з точністю, якої не може досягти жодна інша зброя", – йдеться в повідомленні 60-ї окремої механізованої бригади ЗСУ в Facebook. Там також оприлюднено відео.
Аналітик оборонної промисловості, який спеціалізується на наземних війнах і колишній офіцер британської армії Ніколас Драммонд у коментарі CNN зазначив, що використання терміту з безпілотника "є досить інноваційним".
"Але якщо його використовувати таким чином, ефект буде більше психологічним, ніж фізичним", – сказав він.
Драммонд не вважає, що використання таких безпілотників може змінити хід бойових дій. Але терміт дає російським військам ще одну причину побоюватися українських безпілотників, сказав він.
Терміт може легко пропалити майже все, включаючи метал, тому від нього мало що можна захистити, пише CNN. Він був відкритий німецьким хіміком у 1890-х роках і спочатку використовувався для зварювання залізничних колій. Але незабаром стала очевидною його військова ефективність: німці скидали його над Британією під час Першої світової війни. І Німеччина, і союзники використовували термітні авіабомби у Другій світовій війні.
За даними британської антивоєнної правозахисної групи Action on Armed Violence (AOAV), Україна вже використовувала терміт, скинутий з безпілотників, щоб вивести з ладу російські танки.
Терміт – це лише один із видів запалювальної зброї, серед інших – напалм і білий фосфор. Управління ООН з питань роззброєння заявляє, що запалювальна зброя може спричинити масові руйнування і шкоду навколишньому середовищу.
Згідно з міжнародним правом, терміт не заборонений для використання у військових діях, але його використання на цивільних об'єктах заборонено через жахливі наслідки, які він може мати для людського організму, пише CNN.
Зазначається, що Україна звинувачувала окупантів у використанні запалювальних боєприпасів проти цивільних об'єктів на початку повномасштабної війни, в тому числі проти села Черкаські Тишки на Харківщині у травні 2022 року.
Українські військові також звинуватили Росію у використанні запалювальних речовин під час нападу на Бахмут минулого року.
Будь ласка, зачекайте...
Для обучения орков?
Того самого прагнуть і кацапи коли викладають відео з розстрілом наших полонених .
Так мы и поверили.
до чого тут оксид свинцю?
Свинцовый сурик - оранжевого цвета. Железный сурик - коричневого
терміт із залізного
ще на протікання процесу дуже впливає фракція компонентів
При займанні суміш інтенсивно згоряє з виділенням великої кількості https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE тепла (температура горіння становить 2300-2700 °C). Суміш підпалюють спеціальним запалом (суміш https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8E&action=edit&redlink=1 пероксиду барію , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%96%D0%B9 магнію і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B9 натрію )
Но в военном деле эта штука неэффективна, потому что ни фугасна толком, ни бризантна. В отличие от полноценных ВВ, ее можно применять только аккуратно и предельно точно. Ну например закрепить бутылёк на вражеском самолете, и прожечь в нем дыру. Ее фишка - именно температура горения.
В остальных случаях, когда нужно взорвать или поджечь руске орке - лучше использовать более энергоемкие вещества, например порох. Или тротил.
Хоча на порушення з боку кацапів якась млява реакція, або взагалі нічого не бачать.
Інша річ що відкрили ящик пандори, у орків явно більше беспілотників і вони технічно кращі... якщо вони почнуть це застосовувати будуть великі складнощі
Ніби вони нічого не застосовують.
Навіщо наші публікують використанея ними термічної?
І ми вже більше року тому почали використовувати скиди з терматною сумішшю для допалювання ураженої бронетехніки. Ви це якось пропустили.
Я помню видел, но вроде это в комментариях называли термобарическими БП. Ну то есть, как я понял, имелись ввиду готовые заводские гранаты, в отличие от этих самопальных смесей и устройств для их распыления.
Якось так.
Обмотанная скотчем майонезная баночка с такой смесью и гайками вперемешку - запросто уложит посетителей трамвайной остановки. Мы на испытаниях такие гайки вынимали потом из бетонных стен.
Конечно не заводская граната, но для городской герильи - самое оно.
...Залийся бойарою, (в)аня, та так, щоб до ранку ласти зліпило.
Відео - https://x.com/i/status/1832404848546853048 тут .
Найімовірніше, це просто збіг. Десь пів-року тому, а може й трохи більше, я прочитав тут, на "Цензорі", про успішну атаку наших дронів на групу піших кацапів. Але полінувавшись вбрати на носа окуляри прочитав не "дронів", а "драконів". Тоді через мої лінощі ми з форумчанами трохи повеселилися...
...Але якщо це не збіг, а моя ідея припала до душі інженерам-конструкторам - нічого не маю проти.