Світ перебуває під найсерйознішою загрозою з часів Холодної війни, - глави розвідок США і Британії
Британія та США вважають, що світ перебуває під найсерйознішою загрозою з часів Холодної війни. Причиною цьому є Російська Федерація.
Про це розповіли голова Секретної розвідувальної служби Британії (МІ6) Річард Мур та керівник ЦРУ Білл Бернс, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна .
Очільники провідних розвідок у світі наголосили на безпрецедентній кількості загроз, з якими наразі стикаються їхні країни. За їхніми словами, нині міжнародний світовий порядок перебуває під "загрозою, якої ми не бачили з часів Холодної війни".
"ЦРУ та розвідка Британії разом протистоять напористій Росії та загарбницькій війні Путіна в Україні. Ми бачили, що це наближається, і змогли попередити міжнародну спільноту, щоб усі ми могли згуртуватися на захист України. Ми ретельно розсекретили деякі з наших секретів як нову та ефективну частину цих зусиль", - заявили глави МІ6 і ЦРУ.
Розвідники зауважили, що їхні відомства діють разом у протистоянні агресії Росії та війні Путіна проти України.
"Дотримуватися курсу важливіше, ніж будь-коли. Путіну не вдасться знищити суверенітет і незалежність України. Дії Росії є грубим порушенням Статуту ООН і світових норм. Ми й надалі будемо допомагати нашим сміливим, рішучим партнерам з української розвідки. Ми пишаємося цим і захоплюємось стійкістю, інноваційністю та ентузіазмом України", - йдеться в їх спільній заяві.
Водночас очільники розвідки наголосили, що нинішня війна в Україні продемонструвала вплив технологій на полі бою.
"Цей конфлікт продемонстрував, що технології, застосовані разом із надзвичайною хоробрістю та традиційною зброєю, можуть змінити хід війни. Війна в Україні стала першою у своєму роді, яка поєднала програмне забезпечення з відкритим кодом із передовими технологіями на полі бою... у такому неймовірному темпі та масштабі. Найбільше, це підкреслило необхідність адаптації, експериментів та інновацій", - додали вони.
Серед загроз автори також згадали Китай, який вони назвали "головним розвідувальним і геополітичним викликом XXI століття", та відродження ІДІЛ.
Будь ласка, зачекайте...
український "Вовочка" ( не ЗЄ, звісно) відповів би:
"Мне б ваши проблеми, Марья Ивановна"
Забудьте про міжнародний світовий порядок. Він закінчився у 2022 році. Почався новий переділ світу від Тайваню, до Сирії, від Африки до Європи.
А, якщо ще точніше, то з злиття Грузії у 2008 році. Тоді ***** зрозуміло, що можна "збирати землі" і нічого за це не буде.
зараз іде "Чьорний пєрєдєл" світу (не плутати із відомими бомбистами)
технології, винахідливість та підприємливість НЕ можливі без демократії та конкуренції
саме тому вибухали промислові і за ними буржуазні революції в Італії, Голандії, Британії, Франції і т.д.
саме тому талановиті люди із різних куточків світу реалізували себе як видатні винахідники саме у США (Тесла, Сікорський, Голден Мейр - неписменний єврей із Мінська і один із засновників Голлівуду і т.д.)
китай може скільки завгодно красти та копіювати, але для творчості потрібна свобода !
а не керівництво КПК
але ! величезне але !!!
Гітлер, хвалити Богу, проколовся у головному - у ядерній програмі:
через внутрішній срач серед німецьких фізиків він пішов по хибному шляху
нові зразки певного виду озброєння розробляли декілька конкуруючих (часом жорстко) фірм, а вот після затвердження найкращого, виробляли всі
але взагалі єдина ефективна система управління це - демократія
це ще сер Уінстон Черчиль сказав у притаманній йому манері:
Демократия - наихудшая форма правления, если не считать всех остальных.
приклад "остальной " форми правління - автократична рашка і їх сумнозвісний чудо-проєкт "Сколково"
ефективність технічної, економічної і політичної системи оцінюється за параметрами "вхід-вихід"
скільки в сколково вклали і що одержали ?
стосовно китаю, це один із прикладів "азійського спосібу життя" про який писав ще К.Маркс
Когда россия устроила геноцид в Ичкерии, россии продолжали помогать.
Когда россия бомбила Грузию, Запад говорил, что Грузия начала войну и сама виновата.
Когда россия анексировала Крым, с россией продолжали торговать и вводили потешные санкции.
Когда россия начала бомбить Украину, делали все, чтобы Украина не могла победить и продолжают торговать с россией.
И тут вдруг неожданно возникла серьезная угроза...
не чекали, що українці поєднають хоробрість, затятість із винахідливостю у використання ******** технологій.
для України планували афганську партизанку, а вийшла війна нового типу, від котрої Захід і Схід чешуть свої рєпи і заклякли
а, після курську, взагалі в ступорі.
нажаль, у рожевих лєвацьких поні, інше бачення життя у вічному всепоглинаючому комфорті.
хай молять всіх своїх богів. що крємлєбздун поліз в україну, а не в країни балтії!
у Заходу подвійний ступор:
1. ефективний спротив України агресії "второй армии мира"
2. агресія самої України проти "второй армии мира" з ЯО (зухвала Курська операція)
Захід сидить із всіма поламаними шаблонами: від тактики, планування війських операцій і до використання ЯО