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У полонених росіян більше немає права на дзвінки, - Лубінець

Дмитро Лубінець

У полонених російських окупантів більше немає права здійснювати телефонні дзвінки з України.

Про це в ефірі телемарафону повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Він наголосив, що наразі в Україні діють чотири спецтабори для полонених військових РФ, умови у яких відповідають Женевським конвенціям.

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"Ми розуміємо, що, на жаль або на щастя, ми не можемо себе поводити як росіяни <…> Скажу відверто, деякі речі ми міняємо. Наприклад, було дуже багато дискусій з приводу можливості телефонувати російським військовополоненим до своїх рідних на територію РФ", – нагадав він.

Лубінець наголосив, що позиція Офісу омбудсмена була в цьому питанні дуже простою: згідно з Женевськими конвенціями, є право на листування, а не на телефонні дзвінки.

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"Станом на зараз нам повідомлено, що у росіян зберігається можливість писати листи, але права на здійснення телефонних дзвінків у них вже немає", – сказав омбудсмен.

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Топ коментарі
+43
Можна ще престати витрачати на них по 10 тис. гривень в місяць, коли пенсіонер, котрий пропрацював 40 років отримує 2.6 тис.? Чим таким заслужені ці військовополонені?
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07.09.2024 23:54
+38
Галя, если даже миллионы украинцев выйдут на улицу, то что, ***** вернет Азовцев? Это полная чухня, что Бонэвтик не хочет их забирать. За командиров Азова он отдал самого ценного арестанта - выродка медведчука. Если бы козломордые соглашались, Азовцев бы уже давно выменяли.
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08.09.2024 00:06
+32
но простите, не все же рассеяне умеют писать

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07.09.2024 23:48
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Хто не працює - жере тільки централ. Хто працює - користується ларьком. На кожного полоненого росіянина - карточка в базі з вільним доступом. Щоб воєнкоми не брехали, що вони зниклі безвісти. Заклеїні в конвертах листи викидуються в смітник. Один лист на місяць. Одна посилка на пів року. Порушникам режиму - шизо
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08.09.2024 11:00 Відповісти
2 тисячі соц. виплат не хочуть давати а 10 тисяч на кацапских убивць дають
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08.09.2024 11:05 Відповісти
астанавитесь !!!! а закурить и ТРЕХ разовое питание убийцам наших детей оставят и обьязательно КАМПОТ чтоб был (((( !!!! они наших пленных ПОКАЗАТЕЛЬНО расстреливают ,из пленна наши приходят как из Заксенхаузена , а мы им конвенции , трех разовое питание , звонки мамке !!! мы такие же ***...тые только с другой стороны !!!!((((
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08.09.2024 11:40 Відповісти
Утримання полонених росіяк має бути адекватним утриманню полонених ЗСУ. Поліпшать росіяки становище наших військовополонених поліпшим і ми їх становище.
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08.09.2024 12:12 Відповісти
Подивитися тільки на цього клоуна Лубінця, натягнув на себе військовий камуфляж і нівіть бороду відростив як "у всіх оборонців Банкової"
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08.09.2024 12:32 Відповісти
Ще треба забрати право носити дві руки або ходити на двох ногах, а то по два (може є вже й по три) рази відгодувати пики приходять.
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08.09.2024 13:02 Відповісти
І листи повинні писатися тільки українською. Нашим хлопцям, наскільки я знаю, дозволяється писати з полону тільки свинособачою.
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08.09.2024 15:05 Відповісти
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