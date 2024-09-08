Правильною відповіддю Заходу на удари РФ по Львову була б передача "Томагавків", - "слуга народу" Чернєв

Правильною відповіддю західних партнерів України на російські ракетні удари по Львову та інших містах була б передача "Томагавків". Це б дозволило знищити російську стратегічну авіацію.

Про це розповів в ефірі телемарафону голова постійної української делегації у Парламентській Асамблеї НАТО Єгор Чернєв, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Правильною відповіддю наших партнерів (на удари по Львову, Кривому Рогу та Полтаві. - Ред.) було б надання нам "Томагавків", здатних летіти на 2000-2500 кілометрів і уражати стратегічні бомбардувальники десь в Омській області, в Оленьї, звідки вони злітають", - наголосив Чернєв.

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Він пояснив, що навіть дозвіл на далекобійну зброю не вирішить проблему.

"Умовно кажучи, навіть дозвіл зараз на далекобійну зброю, яку ми вважаємо далекобійною, бо це середньої дальності, це АТАКМС, який летить на 300 кілометрів, не вирішить проблему. Бо вони по Львову чи Києву летять в основному крилаті ракети, які запускають зі стратегічних бомбардувальників", - зауважив він.

Однак Чернєв додав, що ця зброя допоможе Україні розв'язати проблему принаймні з КАБами.

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"Носіями КАБів є бомбардувальники не стратегічні, які злітають на відстані 200-300 кілометрів, де ми можемо їх уразити цією зброєю", - підсумував він.